El tercer elemento

Si tomáramos una fotografía del momento que estamos viviendo en nuestro país, se podrían observar muchos elementos, pero resaltarían tres: el primero, sería una sociedad transitando por su adolescencia; el segundo, una etapa intensa que requiere de decisiones trascendentes para el futuro de nuestro país y, un tercero que incluye vivir todo esto, en lo que se ha llamado la era de la posverdad.

Me explico: México como país es realmente joven, somos una sociedad de apenas 200 años y la mayor parte del tiempo hemos estado en pugna, con pleitos, traiciones, diferencias y enfrentamientos. Hemos sufrido muchas injusticias y descalabros.

Aun así, hemos llegado hasta aquí, siendo un país con identidad, con instituciones que se han fortaleciendo a través del tiempo, con una cultura excepcional que se distingue frente al mundo.

Sin embargo, nos comportamos como adolescentes, y como buen adolescente que ya tiene voz y la hace valer, se enoja, aunque no siempre tiene muy claro con quién, pero está enojado.

Se enoja por todo de manera desmesurada, no importa quién se la hizo sino quién se la paga y en ocasiones de una forma inconsciente, solamente por impulso, ve lo peor antes que lo mejor, es el peor crítico del país que ama.

En este caso tiene toda la razón por estar enojado, pero no sabe cómo arreglarlo, cómo cambiarlo, cómo manifestarlo. Sólo quiere romper con lo que considera lo ha lastimado, sin importar lo que venga.

Busca ídolos, cree en mesías, es presa fácil de los discursos persuasivos y beligerantes.

No digo que esté bien o mal, sólo es describir un hecho. No es hablar mal de los adolescentes, ni de la sociedad, es sólo reconocer y describir una etapa de la vida que todos tenemos, vivimos o padecemos incluso como sociedad.

El segundo elemento es la época que estamos transitando, un momento que definirá los próximos años.

Haciendo una analogía, es como si un adolescente tuviera que escoger en este momento su carrera y a lo que se dedicará el resto de su vida.

En este caso tenemos que elegir qué modelo de país vamos a querer para los próximos años. Lo tiene que elegir una sociedad enojada pasando por la adolescencia, eso es peligroso, pero así es.

Somos una sociedad que debe elegir estando muy enojada (por cierto, muy justificado su enojo), pero sin los elementos necesarios que te da la madurez para reflexionar antes de tomar decisiones. Vota enojada y a corto plazo.

Sólo queremos sacar a quien consideramos nos ha hecho daño durante nuestra infancia y adolescencia. No hay mesura o todo es muy malo o todo es muy bueno y en este caso todo lo vemos muy malo.

Pero si tuviéramos tiempo de reflexionar también hay que reconocer que en este país han ocurrido cosas buenas, muy buenas, que han contribuido a ser lo que somos, pero un adolescente jamás lo verá, no es tiempo.

El tercer elemento y el más delicado, considero, es que todo esto lo estamos viviendo en la era de la posverdad. La era de la posverdad se caracteriza por decir mentiras tantas veces que se convierten en realidad. Es creer lo que sea, mientras todos lo acepten.

Es la comodidad de asumir cualquier cosa sólo porque es lo “políticamente correcto”. Es creer lo que yo quiero escuchar. Es únicamente leer el encabezado, es quedarte con la opinión de otro. Es escuchar lo ya digerido. La verdad, el hecho real pasa a segundo término. La acción de corroborar, confirmar, comprobar, se esfuma, no existe.

Quizá no hay tiempo, o no hay interés o no sabemos cómo, pero damos por hecho aquello que más se comparte o aquello que tiene mayor número de “likes”. Aquí no es importante decir la verdad, en esta época de la posverdad lo importante es decir lo que sea muchas veces y hacerlo popular. La era de la posverdad es un importante daño colateral de la era digital.

Y así se da una combinación peculiar de los tres elementos, una sociedad adolescente, en una época de gran decisión en medio de la posverdad.

¿Cuáles serán las consecuencias de este momento? No lo sé. Pero me queda claro que de ésta también saldremos adelante.

¿Cuánto tiempo nos durará la adolescencia? Depende de nosotros como sociedad. Tendremos una mayor madurez en la medida en que tengamos una mayor educación, pero no únicamente la académica, sino la cívica, la que nos hace convivir día tras día. ¿Sobreviviremos a la época de la posverdad? Nadie lo puede saber, ésta es la más delicada y la que más tiempo tomará, es un fenómeno mundial y son los daños colaterales de la era digital.

Así como los adolescentes que llegan en algún momento a la madurez, la sociedad mexicana sin duda evolucionará, no sé cuánto tiempo pasará, no será fácil y no será pronto.

Mientras tanto tendremos que vivir las consecuencias de nuestras actuales decisiones. Tendremos que desarrollar la habilidad de desarrollar conciencias, provocar reflexiones, de aprender a realizar propuestas de largo plazo, dejar de vivir la inmediatez, tomar caminos largos, pero consistentes.

Sin duda evolucionaremos, llegaremos a ser una sociedad madura que cuestione, exija y sobre todo se informe, confirme, investigue, cuestione y entonces, y sólo hasta entonces, podremos pensar que tendremos una mejor generación de dirigentes, pero sobre todo de ciudadanos exigentes y con un profundo amor a nuestro país.

La siguiente foto deberá contar, sin duda con mejores elementos.