El salto al futuro del PRD

Con la propuesta más viable de sobrevivencia, observando el futuro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no solamente hacia la contienda presidencial del 2018, sino reconstruyendo su vigencia como partido político en el sistema democrático mexicano, Alejandra Barrales Magdaleno, su actual lideresa nacional, anunció que el Comité Ejecutivo Nacional aprobó con 16 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la conformación de un frente opositor que se perfila para la elección presidencial del próximo año, denominado Frente Amplio Democrático (FAD), promocionándolo como uno de los principales legados de su gestión al frente del Sol Azteca que concluye en el mes de agosto inmediato, espacio de tiempo insuficiente para participar en la configuración, negociación y conclusión de éste proyecto, si es que llega a buen puerto.

Una estrategia política que se anticipa en busca de productividad hacia su agrupación, con la que se pueda sacudir la posición de partido “bisagra”, epíteto con el que se le ha etiquetado actualmente al PRD, por la posición que guarda en el electorado, ya que difícilmente rebasa el 10 por ciento de la votación nacional.

Aceptación popular que no le permite competir como una de las tres principales fuerzas políticas que otrora se había acreditado con sus actuaciones electorales, en sus ya 28 años de vida política azarosa.

Táctica con la que aspira a constituirse como parte esencial de un proyecto que aglutine a las llamadas “izquierdas”, a las que reiteradamente el principal referente de esa corriente, Andrés Manuel López Obrador y su partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha rechazado, que ajeno a estas tareas, sumó a sus huestes como su aliado oficial ya acreditado al Partido del Trabajo (PT) de Alberto Anaya Gutiérrez.

Maniobra que no excluye al Partido de Acción Nacional (PAN), que anticipadamente se pronunció por las alianzas, aspirando adicionalmente a integrar la participación de diferentes sectores que no tengan una militancia política como el académico, indígena y todo espectro social que abone a la causa, donde el enemigo a vencer es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pretenden desterrar de Los Pinos.

Su principal enfoque es, sin lugar a dudas, tratar de convencer a López Obrador, quien se ha mantenido en su posición recalcitrante de rechazo, quien los sigue ofendiendo, difamando y desconociendo, disponiendo de sus adeptos dentro de este partido como René Bejarano Martínez y Miguel Barbosa Huerta principalmente, quienes con sus aliados militantes internamente están dinamitando desde su nacimiento este proyecto.

NO LLEGÓ A LA MADUREZ PLENA

Señalaba el líder espiritual indio Osho: “La madurez es un crecimiento interior. El envejecimiento es algo que sucede físicamente, el envejecimiento sólo es desgaste”.

Y ese desgaste, se ha venido apreciando a partir del 2006 para el PRD, fecha en que obtuvo la mayor representatividad y votación electoral que lo convirtió en la segunda fuerza en el espectro político mexicano.

Una agrupación que nace previo a los comicios presidenciales de 1988, gracias a una escisión del PRI, y a la suma de diversas organizaciones políticas que apoyaron como candidato a la Presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, formalizando su registro como partido político nacional en 1989 con las siglas del PRD.

Una asociación que nace de un caudillo, alcanza su plenitud con otro caudillo y, a falta de ésta figura, se convierte en un terreno de disputa sin referente moral que imponga límites y sentido de proyecto.

Un partido tan necesario en los contrapesos democráticos del país, que debió fortalecerse en la institucionalidad, pero falló en la conducción y claridad de rumbo, sin visión del futuro, concentrándose en la entramada lucha del poder burocrático para mantener el poder.

Un poder que ha venido a menos entre pleitos, desatinos y la renuncia de los principales líderes morales del partido, manifestándose la tendencia de extinción de manera incontrolable con la separación de su último caudillo y mayor recaudador de votos, que se inclinó por formar su propio caudal político a través de Morena.

En la suma de estos desaciertos, destaca en los últimos tiempos la dirigencia errática de los famosos “Chuchos”, que se enfocaron más en los beneficios pecuniarios y la entronización del poder, que en el fortalecimiento del partido, acelerando un desgaste prematuro en sus casi tres décadas de vida, que hoy, los tiene en el umbral del envejecimiento y declinación, a menos que se reinventen en una reconstrucción a largo plazo, donde en sus inicios tendrán que figurar en los planos secundarios.

DE CONTRAPESO A BISAGRA

Señalaba en sus tiempos de mejor esplendor político y poder Fernando Gutiérrez Barrios: “En materia política, lo único cierto es lo que ya pasó”.

Y el tiempo, en lugar de sumar y fortalecer en el PRD, fue labrando su tumba con los resultados obtenidos en los últimos 18 años, ya que de 21 de las 23 gubernaturas que han ganado, éstas han sido a través de alianzas electorales, sólo dos (Tabasco y Michoacán) han conseguido de manera individual, clasificando en otro concepto a la Ciudad de México que ya asoma envejecimiento con su más de 20 años de gobierno, donde una alternancia ya se detona.

Camino errado que había detectado y denunciado en su momento Manuel Camacho Solís, quien con su experiencia y talento político se había pronunciado para su corrección al remarcar: “El PRD está desecho en todo el país, por lo que urge cambiar de ruta ante los malos resultados electorales”, puntualizando: “Una oposición democrática no puede simular que es oposición, cuando en realidad está siendo un instrumento de gobierno… tampoco puede confrontarse con todo, porque perdería el apoyo de la clase media y no tendría espacios en la opinión pública”, esto último, haciendo alusión al comportamiento observado por López Obrador ya desde Morena.

Dentro de muchas voces que anunciaban el camino equívoco, se cuenta la de Francisco Martínez Neri su actual Coordinador Parlamentario, quien señalara: “Cuando el partido compite por cargos de elección popular con Acción Nacional, particularmente cuando el ungido es postulado por el PAN, el PRD pierde identidad, militancia y movilidad”.

Quien se sumó a este coro de alusiones de corrección fue su ex presidente nacional Agustín Basave Benítez, quien dejó plasmadas por escrito sus menciones en el documento denominado “Por el Renacimiento del PRD”, donde reconoce que la corrupción, la falta de unidad por el fatalismo que los identifica por las famosos “tribus” que lo conforman, las consecuencias imprevistas del Pacto por México y el surgimiento de Morena, cimbraron el proyecto histórico e ideológico del PRD.

Señales de advertencia como la de Armando Ríos Piter, quien manifestara:” Más allá de nombres o de personas, el partido requiere una cirugía mayor. El partido no se puede seguir manejando por medio de corrientes que se han entronizado como único mecanismo de toma de decisiones”.

Carlos Navarrete Ruiz fue más contundente en su aviso de reconstrucción: “Necesitamos recuperar la vena perredista, nuestra tradición de lucha, abandonar la comodidad de los cargos. Revincularnos con la población, o lo hacemos o seremos arrasados igual que el resto de los partidos políticos”.

MÁS DESCALIFICATIVOS QUE ACUERDOS

Su gestión de relevo en la dirigencia nacional, fue cuestionada desde el inicio, ha tenido más descalificativos que aciertos, según sus propios militantes.

Hay hasta quienes, de forma severa, se han pronunciado al señalar que se ha quedado, “enana” ante la carrera política de sus antecesores Jesús Zambrano Grijalva, Carlos Navarrete Ruiz y el mismo Agustín Basave Benítez.

Otros, más radicales, se han expresado que desde que fue nombrada el 16 de julio de 2016, se ha profundizado la crisis del partido, sin una dirección clara, según analistas políticos y miembros del partido que inconformes, han optado por renunciar y denunciar las malas prácticas.

Lo cierto es que, manejar al PRD actualmente, es como sentarse en un polvorín, con una militancia que se fragmenta, divide y deserta.

Con una administración al borde del colapso financiero por las deudas que la inunda, afrontando una disminución paulatina y sistemática de prerrogativas que reciben de acuerdo a sus magros resultados electorales, correspondiéndole a Alejandra Barrales administrar crisis, optando por las alianzas políticas electorales como estrategia para vencer el infortunio que se les presenta.

Una Barrales Magdaleno que le apostó a la dirigencia con miras a convertirse en candidata para gobernar la Ciudad de México, y que hoy, su baluarte más significativo de su gestión al frente del PRD es, la promoción que difícilmente le tocará ver su consecución, si es que se lleva a cabo, del renombrado Frente Amplio Democrático.

FRENTE AMPLIO DEMOCRÁTICO

Qué acertado fue en su pronosticó sobre los tiempos políticos Jesús Reyes Heroles al vaticinar: “Para sobrevivir en política se requiere, incluso siendo militante acérrimo de la disidencia, una continua mutación”.

Y la palabra que mejor describe la naturaleza del cambio político en el México actual, no es la “transición”, sino la “mutación”, y esa transformación se está apreciado en la democracia mexicana, donde están emergiendo los pactos y las alianzas que rehacen las reglas del juego político.

El PRD conoce de sobra que como partido no puede vencer a la maquinaria del PRI, desecha una agrupación achicada pero controlada que lo estaba llevando a la extinción.

Conoce de sobra la fortaleza que ha adquirido con su actual configuración del voto, y se sabe factor determinante para los comicios presidenciales del 2018.

Elecciones venideras donde no se ubica como parte de la “chiquillada”, como alguna vez llamó a los partidos pequeños Diego Fernández de Cevallos.

Pretende un rol protagonista, donde pueda cosechar lo que no pudiera aspirar en su situación actual como el referente político que fue, y lanza su propuesta de recomposición con el llamado Frente Amplio Democrático, cuya filosofía de actuación radica en la incorporación de todos los ciudadanos que se identifiquen con la lucha por las causas ciudadanas para revertir los abusos de la autoridad, la impunidad y sobre todo la pobreza que padece la mayoría de la población.

Un movimiento que de modo incluyente le proponga a la nación una agenda común, progresista, democrática y liberal.

Una tendencia que acuerde una coalición electoral ganadora y un gobierno de coalición que actuará con una nueva forma de hacer política.

Una propuesta agresiva que no innovadora, ya que el PAN se les adelantó, donde no se sabe la ideología política que abrazaran en las elecciones del 2018.

No obstante, la encrucijada que se les presenta, se observa en los siguientes escenarios: Si apuestan por la unificación de la izquierda, Morena los absorberá sin concesiones, prerrogativas que pretenden negociar con esta oferta, a la que López Obrador desprecia con estrategia, para minimizar sus requerimientos, que, de formalizarse, se encaminarán invariablemente a la extinción del partido.

Si apoyan al PAN, pueden sobrevivir como partido, pero haciendo exactamente lo contrario a sus convicciones y a su proyecto de país; serán los esquiroles que le dieron el poder a la derecha.

Hoy, el PRD sin alianzas, está destinado a morir, ya que el 2018 presenta un escenario tan competitivo que es difícil que una fuerza gane por sí sola.

El otro factor de construcción de esta propuesta, de difícil aceptación, será la de la elección del candidato que encabezará este movimiento, donde el PRD no es más que el PAN o Morena, donde su franquicia será determinante para inclinar las votaciones, pero que ya no generará dinero, poder y puestos de representación de cierta valía, por lo que de no llegar a una magistral negociación, si este frente llega al final de la ruta, la deserción de sus militantes se hará presente, porque en la política mexicana no es importante el compromiso social y la ética ideológica que sustenta cada partido político, sino, no quedar fuera del presupuesto.