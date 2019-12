El que nada debe, nada T-MEC

En mi último artículo, terminé diciendo que tendríamos que esperar un tiempo para conocer más a fondo lo negociado entre México y los EUA, en torno a la figura de los agregados laborales en el protocolo adicional. ¡Vaya que han sido un par de semanas turbulentas para el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade!

El llamado “llanero solitario” en el que se ha convertido en estos días el subsecretario Seade, a causa del enorme torbellino de confusión y problemas de naturaleza diplomática en las que se ha visto involucrado, ocasionados por el “madruguete” que nos ha querido hacer los EUA. No es para menos, pues hablamos nada más y nada menos que del Tratado Comercial (T-MEC), que reemplazará al actual TLCAN y de la cual –en gran parte- depende nuestra economía.

La distorsión, en lo sucedido con el protocolo adicional en materia laboral, comenzó a partir de que en EUA, informaron ante medios, que se iban a incluir a los inspectores laborales para que -de manera unilateral- supervisen si las empresas mexicanas cumplen con lo requerido por la ley correspondiente con los trabajadores mexicanos.

A partir de esto, podemos partir de dos puntos importantes: el primero, que el subsecretario Seade –como seguramente tiene conocimiento-, conoce las formas de negociación de los EUA; no tienen amigos, ni aliados, sólo intereses que se mueven conforme a la agenda de la administración presidencial y el contexto geopolítico del momento y debió anticipar un movimiento de esta naturaleza, sabiendo perfectamente el temperamento mercurial del presidente Trump y los intereses actuales de la Cámara de Representantes –en particular los demócratas-, que desean hacer la inclusión unilateral de los inspectores laborales incluso desde los tiempos de la ratificación del TLCAN. El segundo, aparentemente en nuestro país, sigue marcando el paso de la agenda, los intereses de cada administración, y la cual, en su deseo de dejar su marca personal en la figura del presidente, no aprendemos ni entendemos que existen intereses como nación y no como partido político o administración. El ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló en entrevista con la periodista Ana Paula Ordorica, hace unos días que durante las negociaciones del primer acuerdo comercial (TLCAN), los EUA incluyeron modificaciones en materia de azúcar y de jugo de naranja, posteriores a la ratificación.

La lección fue clara y no aprendimos, los EUA en la búsqueda de sus intereses, enviarán como funcionarios de la Embajada estadounidense en nuestro país, a los cinco “agregados laborales” que si aplican la fórmula que nos han venido entregando durante este año desde la Casa Blanca, en la práctica vendrán a inspeccionar que se cumplan las leyes laborales de nuestro país.

El subsecretario Seade, al respecto comentó: “Como parte de este mecanismo de monitoreo, se contempla nombrar 5 agregados diplomáticos laborales en MX, cuya función no está clara pero que México JAMÁS aceptará si se trata en medida alguna de inspectores disfrazados, por una sencilla razón: la ley mexicana lo prohíbe”.

El texto final del T-MEC, el cual se puede encontrar en https://www.gob.mx/t-mec, dice en su Artículo 23.5: “Aplicación de las Leyes Laborales”, párrafo 2. Cada Parte promoverá el cumplimiento de sus leyes laborales a través de medidas gubernamentales adecuadas, tales como: (b) vigilar el cumplimiento e investigar presuntas violaciones, incluso mediante visitas de inspección “in situ” no anunciadas, y dar la debida consideración a las solicitudes para investigar una presunta violación a sus leyes laborales (…) dentro del mismo artículo, el párrafo cuarto indica: 4. Nada de lo dispuesto en este Capítulo se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una Parte a realizar actividades de aplicación de la ley laboral en el territorio de otra Parte.

En el texto final del Protocolo Modificatorio el artículo 23.3 (Derechos Laborales): inciso B establece que “para efectos de la solución de controversias, un panel asumirá que un incumplimiento es de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las Partes a menos que la Parte demandada demuestre lo contrario”.

Los textos, claramente indican que no existe una “letra chiquita” en cuanto a inspecciones unilaterales por los EUA. Pero sí, de visitas de inspección “in situ” no anunciadas, que claramente no indica a un país en específico, pero en definitiva México como país más débil en el eslabón trilateral, debe sentir la presión de sus otros dos socios comerciales.

Basados en los textos finales del T-MEC y el protocolo modificatorio, así como en lo dicho por Robert Lighthizer, Representante de Comercio de los Estados Unidos, en su carta dirigida al subsecretario Seade, el pasado 16 de diciembre: “la Embajada de los Estados Unidos en México actualmente alberga agregados de más de una docena de agencias federales, incluido el personal de los Departamentos de Agricultura, Comercio, Defensa, Tesorería y Justicia. Estas personas brindan experiencia técnica para apoyar la misión diplomática de los Estados Unidos en México (…) incluso en México, para ayudar a los gobiernos extranjeros a mejorar las condiciones de trabajo”.

Confiemos, en que el subsecretario Seade, -bajo el texto oficial- puede estar tranquilo en su mente ya que únicamente vienen para “ayudar” y la frase aplica: “El que nada debe, nada T.MEC”.

A esperar que así sea en la práctica también, muchas veces alejada de lo establecido en papel.

Sobre el tratado, nuestro país debe quedarse con dos importantes lecciones: la primera –abro un poco hilo-, comprender que los tiempos en cada país son distintos; una ratificación por parte del Senado de nuestro país de fast track, no garantiza de ningún modo la ratificación rápida de sus contrapartes en EUA y Canadá que por lo menos se vislumbra hasta febrero de 2020. También comprender la manera de negociar de los EUA y ser cautelosos con la ratificación como Canadá para no entrar en situaciones diplomáticas sensibles como las que ha vivido el subsecretario Seade. Segundo, quizá valdría la pena que en nuestro país se reflexionara, que lejos de estar preocupados por una inspección estadounidense en materia laboral, se debe aplicar la ley, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, aumentar los ingresos y respetar horarios laborales.