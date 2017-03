El populismo nos acecha

Con la sabiduría de haber convivido en esa azarosa selva que es la política mexicana, que en el mejor momento de su potencial intelectual lo sacrificaron por esos intereses oscuros que la regula, la denigra y actualmente la aleja de la sociedad que la sostenía y servía, José Francisco Ruiz Massieu siempre aconsejó a sus discípulos que ingresaban en esta arena sinuosa con un dejo de autoridad: “En la política, no hay que pelear con todos por todo y al mismo tiempo”, porque en esta actividad te vas a encontrar con amigos de mentiras y enemigos de verdad.

Recomendación significativa y hasta filosófica para cualquier político que aprecie que, en estas batallas, nadie tiene el monopolio de la verdad y mucho menos lo ve y sabe todo, para presentarse como un prominente del saber.

Cualidades y encomiendas que pasan inadvertidas para el presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, que en su visión a futuro, y con una autosuficiencia que solamente él se sustenta, se ha convertido de facto en el rector de la vida nacional, pronunciándose en contra de cualquier medida gubernamental, institución, posición política, o personaje público, que vaya en sentido contrario con la concepción que tiene de la vida pública que él quiere representar.

Protagonismo que le está siendo cotidiano, exponiéndose a la sobreexposición innecesaria para un candidato que debe buscar siempre sumar adeptos, convencer incrédulos, seducir a los especialistas que cuestionan frecuentemente sus propuestas.

Una exhibición cuya característica principal es pelearse con todos y por todo, fomentando el encono y la animadversión de quienes no comulgan con él, cuyas participaciones constantes y hasta de intromisión, casi siempre descalificando o demeritando, está promoviendo que los sectores agraviados se aglutinen en su contra o no coincidan con él, como el mejor prospecto para la encomienda superior que persigue.

Tratando de capitalizar el famoso “hartazgo” que padece la sociedad mexicana, alimenta el encono del pueblo contra las instituciones y sus gobernantes, convirtiéndose en el personaje que nunca se equivoca, el que no acepta un error, ni modera sus acciones y propuestas, asumiendo el perfil de un auténtico autócrata.

En la supuesta defensa de los intereses del pueblo, al que habría que preguntarle, si el pueblo solamente lo componen los sectores aparentemente desposeídos que dice defender, las instituciones se han convertido en un obstáculo y las leyes un impedimento para que cumpla su misión sagrada, por eso las manda al “demonio”.

UN CANDIDATO REVOLUCIONADO

En la búsqueda de instaurar su propuesta de cambio, se observa a un López Obrador extraviado en su acción protectora, producida por el éxtasis del supuesto poder que ha ido acumulando, y que muchos medios de comunicación y comentaristas políticos lo señalan como puntero para la contienda presidencial del 2018.

Premisas que lo están desubicando de la realidad, equívoco que no ha querido capitalizar, no obstante el descalabro que le costó la contienda del 2006, en una campaña presidencial que ya se remonta a más de una década de activismo, donde se desorienta constantemente con acciones protagonistas que no le corresponden, ya que actualmente solamente es un aspirante para contender por las elecciones presidenciales, asumiéndose como el auditor y rector de las políticas públicas, con planteamientos muchos de ellos populistas en su recomposición o composición, que distan de ser emitidos por el personaje con visión de Estado que reconfigure al país, enarbolado su honestidad, su batalla contra la corrupción, y su compromiso benefactor con los pobres como factor de viabilidad.

EL POPULISMO NOS ACECHA

Ante este esquema de actuación de tipo dictatorial, qué recomendable es recordar a Eurípides, uno de los más importantes poetas trágicos griego de la antigüedad, en su obra “Las Suplicantes”, quien describía: “Las inferioridades de la democracia consisten en la existencia de oradores que se dirigen al pueblo, parecen estar de acuerdo con él en todo, pero sólo buscan su propio interés. Estos hacen hoy las delicias del pueblo y mañana harán su desgracia; para disimular sus culpas: calumnian”.

Y esa palabra fácil y maliciosa que pregona, en donde a su parecer nada sirve y todo es ineficiente, donde riñe constantemente con la prudencia y la racionalidad política, y pobre de aquel que levante la voz para inconformarse, cuestionarlo o criticarlo, ya que todo lo que no comulga con él es “espurio” o “corrupto”, siendo atacado por su séquito de devotos que nulifican los procesos democráticos y de equidad que dice perseguir.

Cualidades desplegadas donde no sólo es degradante para la sociedad, sino para quien así lo difunde.

Porque su proyecto no es del pueblo, entorno del que se recubre y fortalece, sino que es un modelo que, con el tiempo y las lisonjas recibidas, ha terminado por convertirlo en personal y populista.

Un vivo retrato de valores tradicionales de viejas glorias, que le temen a la innovación y a la competencia, por eso nunca acepta el cambio de ideas en un debate.

Alejando completamente de los procesos democráticos que hoy regulan al país, ha convertido a Morena, su partido, en una conducción particular, donde se sigue aplicando el viejo precepto priísta de poder, en donde no se mueve las ramas de un árbol sin la benevolencia del señor.

Y aunque este personaje que en las dos contiendas presidenciales anteriores en las que ha participado, ha señalado con todos los improperios posibles que le han robado el triunfo que significaba su ascenso al Ejecutivo federal, sin justificar plenamente sus señalamientos, difícilmente reconocerá los resultados de las próximas elecciones si le son desfavorables, porque en él no se incumba la esencia democrática.

Mientras arriba ese momento, actualmente asume una posición de cambio para atraer a los sectores de la sociedad que siempre le han rehuido, prosiguiendo con el acaparamiento de las pasiones populares que toma como bandera, resurgiendo el populismo y el antielitismo, donde las elites opuestas a su movimiento las ha convertido en los chivos expiatorios de ese mal que nos agobia recientemente como es el “mal humor social”.

LAS PASIONES POPULARES

Por qué recordar el pasado, cuando el presente se encuentra en una encrucijada desfavorable para el país, principalmente por la política segreguista de Donald Trump, y el desencanto que producen nuestros gobernantes y políticos ante una sociedad electoral que ya no comulga con ellos, porque persiste el velo de la corrupción, impunidad e inseguridad fundamentalmente, que en lugar de erradicarlas o disminuirlas, ha seducido a la mayoría de estos personajes.

Por qué rememorar ese tiempo acaecido, lleno de enseñanzas y virtudes, que hoy desconocen, desechan y menosprecian, por una pasión que sólo persigue acaparar entusiasmos populares, por una obsesión incomprensible de poder.

Bien señalaba el historiador ateniense Tucídides: “Los hombres buscaron el placer del pueblo, de él hicieron depender la conducta de los asuntos; resultaron de ellos errores importantes”.

Y en esta lluvia de ideas de los antiguos griegos se rescata la Primera Filípica del político ateniense Demóstenes que señalaba: “Ustedes se deleitan con escuchar a quien los alaba con un discurso que sólo buscan gustarles”, y cuestionaba: ¿En qué consiste la alabanza?, y se contestaba: “En prestar al pueblo toda suerte de méritos, engañar, acariciar la vanidad, elogiar, invocar el brillo del pasado”.

LA SOBERBIA MORAL

Porque la soberbia moral usa el insulto y la calumnia como recursos regulares. En ella, las “pruebas” se fabrican a modo y consecuentemente se presentan sesgadas.

La intolerancia que la acompaña la lleva al autoritarismo y se recrea en los incondicionales de su culto.

El populista, el denostador, cosecha fanáticos y su discurso está lleno de epítetos en descalificación, pero sin pruebas; con argumentos de equidad o moralistas, pero sin base en la ley.

El problema del político populista o denostador de la impunidad retórica es que, transita por el país sin dar cuenta de la veracidad de sus dichos, sin atender sus consecuencias.

Su convocatoria no se funda en la factibilidad de sus propuestas, sino en el fracaso de sus adversarios; en su capacidad de recriminación, evadiendo generar un sistema de responsabilidad política, porque los fanáticos no quieren aprender sino destruir.

Bajo toda esta retórica, qué recomendable sería recordar a Pericles, quien no se dejaba llevar por la masa, no recurría a fuentes ilegítimas, jamás hablaba para gustar; en cambio, usaba su autoridad para oponerse a las pasiones populares; él era “el primer ciudadano” que gobernaba a su pueblo.

Porque tan mala como la impunidad es la intolerancia, en un México que ha vivido siempre entre los extremos, la dictadura, la anarquía, la derecha y la izquierda, el clericalismo y jacobismo.

En el entorno de todas estas reflexiones, a cada quien le corresponde escoger el futuro que mejor nos acomode.