El PND y el reto de la ‘bella utopía’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador está demostrando que es omnipresente. Atributo indispensable, requerido, cuando el objetivo es tan, en apariencia, inalcanzable, como el hacer que en todo un país resplandezca, en fecha definida, la “bella utopía”.

Ahora, para elaborar su Plan Nacional de Desarrollo nos ubicó en 1906 y comparó su propuesta con la del Programa del Partido Liberal Mexicano.

Así lo ha hecho con otros temas, como el Educativo, por ejemplo, en el que no se ubica en 1921, con José Vasconcelos, sólo porque las condiciones políticas, sobre todo de quienes muestran intereses, no permiten una circunstancia a modo.

Pero lo más notorio son las referencias históricas para la imagen de su “Cuarta Transformación”, que conllevan un retorno al pasado, más que un salto al futuro, José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas.

El lunes pasado, durante su conferencia “mañanera”, recomendó, incluso, que se leyera muy bien el Epílogo del documento.

Hacerlo deja una ganancia; evitar leer las anteriores 59 páginas. Es prácticamente lo mismo, sólo que el epílogo lo resume con un poco más de acento entre un manifiesto y sustancia bíblica.

Nunca ha sido cosa mala desear y procurar el bien de la gente, del vecino, del gobernado o del prójimo, pero el exceso de pasión conduce, únicamente, al misticismo, aun deseo exagerado de la perfección y el éxtasis del Poder, aunque se niegue un fin.

El Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador es una reiteración de sus promesas de campaña presidencial. Vuelve a dar señales de que para él, el proceso electoral no ha terminado.

A cinco meses de gobierno continúa acumulando propuestas, aunque en este lapso de tiempo, todavía considerado como arranque, comienzan a vislumbrarse inicios de obras, con la inconveniencia de que cualquiera que se mencione carece de los protocolos legales necesarios, empezando por estudios ambientales, de uso de suelo y otros.

Pero leyendo el Epílogo vemos esa combinación de la que hablamos, de presentar un discurso multi-escénico, polifacético, casi de Piedra Filosofal.

Destaca, como en el contenido principal, “la superación del neoliberalismo”, su objetivo favorito.

“La economía deberá haber crecido, para entonces (2024), más del doble que el crecimiento demográfico”, afirma.

Es firme en su deseo de que México sea, más que un país ideal, fantástico. Para el mediano plazo augura que “en 2021 deberá cumplirse la meta de alcanzar la autosuficiencia en maíz y frijol, y tres años más tarde en arroz, carne de res, cerdo, aves y huevos”.

Y va más allá. “Se habrá garantizado la preservación integral de la flora y de la fauna; se habrá reforestado buena parte del territorio nacional y ríos, arroyos y lagunas estarán recuperados y saneados”.

Algo que todos los mexicanos deseamos, y que ojalá y no quede en el mero sueño de una persona, “la delincuencia organizada estará reducida y en retirada”.

De encanto, “el acatamiento de las leyes regirá el comportamiento de los servidores públicos y el fraude electoral, la compra de voto, y todas las formas de adulteración de la voluntad popular serán sólo un recuerdo”.

Pero, en el extremo del delirio, “se habrá consumado la revolución de las conciencias”.

Aunque la cosa no es tan mágica, que así sea.

Y LAS REDES SOCIALES CALLARON

Es de destacarse que si, en sexenios anteriores, el Plan Nacional de Desarrollo generaba alta expectación o morbo, aun cuando todos sabíamos que, a final de cuentas, nada resultaba como lo pintaban, ésta vez, su presentación hizo poco ruido.

Los medios de comunicación concedieron espacio en nivel de mediano hacia abajo para destacarlo. En pocos periódicos fue nota principal; en otros sólo mención y, en unos más, material para interiores. En los medios electrónicos ocurrió lo mismo, mientras que en redes sociales, sus propios seguidores no supieron qué hacer con el famoso PND, cómo festejar su presentación. Y eso ¿con qué se come?, preguntarían.

En cambio, lo debe saber el Presidente, el programa del Partido Liberal Mexicano, ese que dice se parece tanto al de él y que se publicó en 1906, alcanzó (bajo el periódico Regeneración) un tiraje de 250 mil ejemplares, que para nuestra época debe ser algo así como un millón o más. Pero, además, el Programa, mediante la impresión de medio millón de pliegos, fue distribuido en México, Europa, Estados Unidos y algunos países de Sudamérica.

El lunes pasado lo dijo: “El Plan Liberal de 1906 es algo excepcional; es algo de avanzada”.

“Estamos planteando algo parecido a la luz de los nuevos tiempos.

“Hay un ambiente de colaboración, de cooperación, de ayuda, distinto a lo que quisieran nuestros adversarios”.

También es destacar que de su equipo cercano, de sus colaboradores incondicionales, pocos fueron los que hicieron eco de lo que se considera el eje central de todo gobierno.

SIN CIFRAS, GRÁFICOS, PROYECCIÓN, OPCIONES

Cuando un plan de gobierno carece de proyección con números, cifras, contantes y sonantes, se vuelve, además de tedioso, frágil ante la controversia, y sutil a la desacreditación.

¿Por qué? Porque no se sustenta en resultados concretos, aun cuando puedan contener márgenes de error, para lo cual también existen herramientas de deslizamiento.

Presentar un plan, como el de Desarrollo Nacional (2019-2024), como lo hizo el Presidente López Obrador, totalmente construido a base de ideas y buenos deseos, es, desde la perspectiva humanista, genial, pero no da señales de metas ni de resultados.

O, como frecuentemente se cuestiona, no menciona el cómo. Cierto que lleva a cabo medidas extremas no aplicadas con anterioridad, como la llamada “austeridad republicana”, con recortes presupuestales que sí generarán recursos adicionales, aunque algunos lo duden.

Esta ausencia de material explicativo, de detalles, de sumar y restar; de dividir y multiplicar, refleja el temor a aceptar retos, aquí sí, con puntos y comas. Es decir, que las teorías o suposiciones de crecimiento, desarrollo y transformación, se representen en gráficos que expliquen que las ideas no queden sólo en eso y circunden una porción de viabilidad. Porque más allá de la frivolidad de la política, un gobierno funciona como una empresa con sentido social.

Y, en ese punto, un Plan Nacional de Desarrollo debiera compararse con un Estado Financiero Proyectado. En ello existen puntos importantes, como qué se espera de los gastos administrativos, con ejemplos por cada rubro y tema, aunque antes esté “bellísima y espiritualmente” platicado. O hablar de flujos de caja a futuro.

De todo ello, excepto de buenos deseos, carece el Plan presentado por López Obrador el miércoles pasado.

EL AFÁN DE LA TRANSFORMACIÓN

La utopía ha servido, dentro del devenir histórico, como elemento de esperanza de cambio de las sociedades humanas frente a un entorno generalmente desfavorable, afirma Alfonso Díaz Aguad, académico en Antropología e Historia.

Uno de sus trabajos, por cierto, lo titula “La Utopía como Elemento Transformador de la Sociedad”. En él menciona una lista de pensadores utópicos y describe cómo ideas que en siglos pasados se consideraron inalcanzables, al paso del tiempo trascendieron con la evolución de las sociedades.

En México, actualmente, hay un hombre que cree que las utopías pueden hacerse realidad, pero, más aún, las bellas o, en singular, la “bella utopía”.

No es a partir de su toma de posesión como Presidente de la República en funciones que Andrés Manuel López Obrador esgrime la frase de “la bella utopía” como punto de realización cumbre de su gobierno o de su movimiento político y social.

En junio del 2011, durante su campaña por su segunda postulación a la Presidencia de la República, durante un discurso en el que habla ya a nombre del Movimiento de Regeneración Nacional, su partido, menciona:

“Sigamos luchando para entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones. Que no nos reclamen en el futuro; que no digan que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo al país y empobreciendo al pueblo, que, por el contrario, y ese es nuestro sueño, nuestra ‘bella utopía’, podamos contarles el día de mañana a nuestros hijos, a nuestros nietos, que había una mafia que se había apoderado de todo y que tenía sometido al pueblo hasta que nos pusimos de acuerdo, nos unimos…”.

Pero este año, conforme pasan los meses de su gestión, la frase ha sido más constante.

El 11 de marzo pasado, durante un mensaje por sus primeros 100 días de gobierno, expresó:

“…Reitero, reafirmo, refrendo, el compromiso de no fallar. Nunca jamás claudicaré; antes muerto que traidor; vamos a seguir construyendo en armonía la ‘Cuarta Transformación’ porque también es reconciliación; vamos a seguir construyendo la ‘bella utopía’; vamos a seguir caminando hacia ese gran ideal de vivir en una patria nueva, libre, justa, democrática y fraterna: Gracias de todo corazón…”.

El pasado 3 de abril, durante su conferencia “mañanera”, destacó que su gobierno tiene como misión fundamental atender a los desposeídos, a los necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los humillados, a los marginados.

Y horas después ratificaba en un mensaje de redes sociales: “Entre todos seguiremos construyendo la ‘bella utopía’”

De eso se nutre, básicamente, su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se divide en tres grandes temas: “Política y Gobierno”, “Política Social” y “Economía”.

Antes de las particularidades de cada uno hace una presentación y puntualiza en “Honradez y honestidad”, “No al gobierno rico con pueblo pobre” y “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie”, conceptos que todos hemos escuchado explicarlos.

En el apartado de “Política Social” se destacan los programas a implementar, como el de Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando vida, Programa Nacional de Reconstrucción, Desarrollo Urbano y Vivienda, y Tandas para el Bienestar.

Algo, sin embargo, que muchos medios de comunicación destacaron fue la parca y casi de pasada referencia al rubro de Ciencia y Tecnología.

“El Gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento.

“El Conacyt coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad, y del desarrollo nacional, con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas”.

Sobra decir que sexenios anteriores, la mayoría, o todos, han atendido con mayor énfasis este aspecto, además de ser un tema discutido hasta en el Congreso.

Por lo demás, la “bella utopía”, o el PND, contiene también un crecimiento, a fin de sexenio, de 6 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB), cero violencia, cero corrupción, cero pobreza; obras y más obras. Un país, pues, de excelencia.

Y si ese es el sueño, vale la pena intentarlo. Pero, además, como dice Díaz Aguad, ¿qué hubiera pasado si la utopía no hubiera existido?

Y aquí, el “hubiera” sí existe.

