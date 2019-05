El Plan Nacional de Desarrollo se ha atrasado. Aun cuando todavía el plazo no ha vencido las decisiones que se han ido tomando de facto son las de ejecutar antes de planear. Esta inversión de método que con frecuencia conduce a equívocos fue lo que se intentó evitar cuando en la Constitución se obligó a los gobiernos entrantes a emitir un plan claro con metas, objetivos y medios necesarios, a la vez que sustentado y vinculado a los planteamientos hechos en la campaña del candidato triunfante gracias a los cuales, llegó al cargo de Presidente de la República. El primer plan sexenal fue el del gobierno de Lázaro Cárdenas que posteriormente se interrumpió y lo retomó Miguel de la Madrid quien había ganado la elección con la oferta de la “Revolución Moral” que por cierto nunca se cumplió y la corrupción siguió galopante hasta nuestros días.

El Plan Nacional de Desarrollo, cuando se reimplantó, se hizo integrándose con otro instrumento muy necesario que fue el del seguimiento y supervisión de cada programa con costo, tiempo y objetivo a lograr, que estuvo a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto que se introdujo como una nueva tecnología apropiada al propósito de eficientar la administración pública. Los siguientes candidatos a la Presidencia de la República surgieron de la misma Secretaría que se fue desvirtuando y se constituyó en un mecanismo de poder paralelo a la Presidencia de la República que finalmente se prostituyó con Salinas y Zedillo quienes la utilizaron para su propia promoción y no para su finalidad que era el orden, la productividad y la honradez en el ejercicio del gasto público. Así sucumbió este gran proyecto y sus indispensables servicios. La corrupción que se quería combatir se apoderó del mismo para el lanzamiento político de los candidatos del partido oficial.

Ya con Fox se volvió a la improvisación. No se hizo un Plan Nacional a conciencia y se rebajó el manejo del gasto público a las inercias y a las ocurrencias e intereses del Presidente. El concepto de Programación y Presupuesto no generaba los parámetros de eficiencia y de equilibrio financiero, ni mucho menos de utilidad en el control de los recursos públicos, por lo que parte de la función fue trasladada a la Secretaría de la Contraloría que no fue diseñada para ello pero que dizque, a través de sus contralorías internas en cada dependencia, lograría que el gasto público no se fuera a los bolsillos de los contratistas, proveedores y prestadores de servicios coludidos con servidores públicos de toda la estructura de la administración pública. El resultado o saldo final fue el de usar dicha Secretaría para el acomodo de los recomendados y en caso necesario acumular expedientes para los chantajes y rencillas partidistas, todo menos conseguir que la mitad del presupuesto público que se desvía a los intereses particulares, se volviera a usar para beneficio del pueblo porque entre ineptitud y deshonestidad se sigue fugando a fines ajenos.

Lo cierto es que en este sexenio que por primera vez no se inicia un 1 de diciembre sino que por un raro fenómeno se reconoció como de inmediata transmisión desde el 2 de julio en el que el Presidente saliente puso a disposición de su sucesor toda la información y apertura total para enterarse y conocer en el propio lugar de los hechos de cada dependencia, los procesos administrativos y el personal experimentado para llevar a cabo la entrega inmediata. Tal posibilidad se dio en virtud de que el candidato triunfante (AMLO) nombró desde entonces a todos los titulares de cada área del gabinete y empresas descentralizadas quienes al recibirlos pudieran, por lo tanto, saber cómo operaban para hacer el balance, el diagnóstico y la implementación futura de acciones inmediatas y remotas, para no interrumpir la continuidad de todas y cada una de las funciones de la administración pública.

Así, los cuatro meses posteriores a la elección y los seis transcurridos desde la toma de protesta del Presidente hasta ahora, debieron haber sido aprovechados para la elaboración y publicación del Plan de Desarrollo que tiene un plazo máximo de seis meses desde el inicio del sexenio pero bien puede anticiparse porque sería de gran beneficio e importancia para el país en su desarrollo y economía, que no se resintiera el cambio de gobierno sino lo positivo anterior se sumara a lo nuevo para una más pronta aceleración sobre la marcha con el consiguiente mejor resultado para la población entera. Si bien esto lamentablemente no sucedió, lo que tampoco ha ocurrido es el conocimiento de las bases y propuestas del Plan de Desarrollo próximo y qué método de programación, control y evaluación se exigirá para su operación.

En la triste realidad lo que está ocurriendo es que sin Plan alguno, se han estado llevando a cabo nuevas acciones de gran trascendencia en las que se apuesta a la buena suerte porque no se soporta en verdaderos estudios, previsiones, diagnósticos y conocimiento, sino en deseos y latidas que si bien son útiles cuando en abstracto se ofrecen en campaña es necesario aterrizarlas para que su realización frente a otras opciones, sea la más conveniente y se garantice un resultado claro previamente calculado. Tal es el caso del Tren Maya, el del Istmo, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía etcétera La regresión administrativa y el incremento de riesgos evitables, puede ser el costo de estas distorsiones inexplicables.