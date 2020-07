El otro ‘adéndum’ en el T-MEC

> El hecho de “invitar” a AMLO a darle la mano y llamarlo amigo y gran Presidente en la meritita Casa Blanca, era algo así como aquello de “sin medias tintas… O estás con la Cuarta Transformación o contra ella”. O estás con los republicanos o contra ellos

En la política siempre habrá reglas no escritas, pactos de palabra, y hasta acuerdos de buena voluntad y cercana vecindad.

Unos se firman, otros, simplemente se ejecutan. Eso ocurre a pesar de que, como dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “la mejor política exterior es la interior”.

Por eso donde el interés tiene pies, y más si es político, también se cuecen habas.

Fue el caso de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles pasado a la Casa Blanca para sostener un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Bajo el brazo ambos llevaban una declaración conjunta aderezada con la implementación del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Y ese fue precisamente el escenario en el que no participó el tercer Jefe de Estado involucrado en el acuerdo comercial (sustituto del TLCAN), Justin Trudeau, lo que definió que el encuentro en la Casa Blanca no era un evento oficial adjudicado al proceso del tratado que entró en vigor el 1 de julio, siete días antes.

Lo que sí ocurrió fue una reunión con impacto propagandístico que arrebatara al partido contrario de Trump, el Demócrata, la atención política de la parte migrante mexicana establecida en Estados Unidos, en el inicio de la recta final de la campaña presidencial para las elecciones del 3 de noviembre.

La principal reacción tanto dentro como fuera de México al encuentro era precisamente la posición que ambos presidentes tomaran. Entonces los discursos fueron dejando atrás lo comercial, el tratado, para entrar en un contexto de festejo mutuo, en el cual tanto López Obrador como Trump sacaban ventaja.

El Mandatario mexicano para demostrar que son amigos, y que los agravios, no de hace años, sino del 2019, cuando su homólogo estadounidense amenazó con aranceles del 5% al 25%, por mes, a todos los productos nacionales si el gobierno mexicano no frenaba la migración centroamericana, era un mal momento olvidado.

(“Y, en efecto, fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos”).

Y Trump para enviar un mensaje a los millones de mexicanos radicados en Estados Unidos, a través de la imagen de su Presidente, “México está conmigo”.

Porque en estilos, el hecho de “invitar” a López Obrador a darle la mano y llamarlo amigo y gran Presidente en la meritita Casa Blanca, era algo así como aquello de “sin medias tintas… O estás con la Cuarta Transformación o contra ella”. O estás con los republicanos o contra ellos.

(“La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido más cercana de lo que es ahora, y como el Presidente (López Obardor) dijo hace poco, la gente apostaba contra eso… Pero la relación nunca ha sido más fuerte, nunca ha sido más cercana. Estamos haciendo un trabajo tremendo juntos. Somos queridos amigos, colegas y vecinos. Nuestra cooperación está fundada en la confianza mutua y respeto mutuo entre nosotros y entre nuestros países”).

Y ni como decirle que no a quien cada vez que quiere sale a presumir su Muro, y de respuesta solo obtiene silencio, sonrisitas y señales de amor y paz.

Tras el retorno a México de López Obrador se difundió una entrevista que dio al periodista Javier Vega, de Telemundo.

En sus palabras, el Presidente confirma que en el encuentro, el T-MEC estaba en segundo plano.

“La política tiene que ver con las circunstancias y la política también es tiempo. Política es tiempo”, dijo López Obrador.

“Han pasado los años, hemos tenido un buen entendimiento, él (Trump) ha cambiado completamente su discurso”.

La última vez que el Presidente estadounidense se refirió al Muro, reiterando que lo pagarían los mexicanos fue el 31 de enero de este año. Hace poco más de cinco meses, y en plena supuesta buena relación con México.

“Con todo respeto, ¿saben quién va a pagar por el muro, verdad? México. Los inmigrantes ilegales mexicanos van a pagar por el muro, esa es la realidad”.

Este viernes, en su retorno a la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador reconoció que aunque le gustaría que Trump visitara México, ya no son los tiempos porque en Estados Unidos se desarrolla un proceso electoral.

“No es prudente, conveniente, no es adecuado. Ya se logró el objetivo de encontrarnos”, expresó.

El Presidente quizá no se dio cuenta que con su expresión admitía que no son tiempos de visita, “porque hay un proceso electoral… porque no es prudente, conveniente”.

López Obrador hasta comitiva llevó. Con él viajaron, principalmente, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores; Graciela Márquez, Secretaria de Economía; Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia; además de un séquito de empresarios, que viajaron por su cuenta.

NI QUIEN QUISIERA HABLAR DEL T-MEC

Durante la ceremonia en la Casa Blanca sobraron los números. Para nadie era importante si México tenía déficit comercial (“exportamos al resto del mundo 3 mil 579 billones de dólares, pero importamos 4 mil 190 billones de dólares, es decir, mantenemos un déficit de 611 mil millones de dólares”), la atención se centraba en los gestos de ambos Mandatarios.

Si uno sonreía, si el otro lo miraba. Si se miraban feo o si se hacían ojitos.

Testigos de piedra en el encuentro y en el discurso fueron Benito Juárez y Abraham Lincoln por ambos lados, pero también el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt y el General Lázaro Cárdenas del Río.

En México, antes, durante y después, a excepción, claro, de los cuartotransformadores, las advertencias a que las consecuencias del viaje están por venir.

Uno de los señalamientos más acertados fue el de Marko Cortés, líder nacional del PAN, quien aseguró que el principal error de López Obrador fue no haberse entrevistado con los demócratas.

“El voto de los demócratas fue crucial para la aprobación del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá”, señaló.

“Un acto de campaña a favor del Presidente de Estados Unidos y no en una verdadera visita de Estado. El Congreso de ese país es fundamental en la relación bilateral y por tanto hubo una omisión diplomática importante, al no reunirse con la representación demócrata”.

La mayoría de los críticos del encuentro insisten en que fue un despropósito no abordar el tema tan duro como lo es el del Muro, o el del tráfico de armas de Estados Unidos a México.

Pero ni de Muro, ni de armas, y muy poco del nuevo tratado comercial. Si acaso, algo sobre la ayuda que Estados Unidos dio a México para enfrentar el Covid-19, consiguiendo ventiladores.

De lo poco que López Obrador dijo en su discurso sobre el T-MEC es que éste tiene dos elementos nuevos que ayudan a integrar más la región y a potenciarla.

“Primero, se establece que las mercancías que se produzcan en nuestra región, en América del Norte, deben de tener un elevado contenido regional; es decir, aunque se trate de autopartes, aunque se trate de cualquier artículo de consumo, tiene que llevar algo que se produzca en Canadá, en México, en Estados Unidos.

“El otro elemento que considero fundamental y de justicia es el que se garanticen mejores salarios, mejores condiciones laborales para los trabajadores de los tres países. Esto no se contemplaba en el anterior tratado”.

EL TOMA Y DACA EN LOS ELOGIOS

“Cada uno de nosotros fue elegido bajo el juramento de combatir la corrupción, regresar el poder al pueblo, y poner el interés de nuestros países primeros. Y yo lo hago y usted lo hace, señor Presidente (López Obrador), expresó Trump.

“Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrán de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos, dijo López Obrdor.

Trump: “Estados Unidos tiene 36 millones de increíbles ciudadanos méxico-estadounidenses… Son personas muy trabajadoras e increíbles y grandes hombres y mujeres de negocios…

López Obrador: “Ciertamente en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia”.

Trump: “También hemos trabajado de cerca en la batalla contra el coronavirus, juntos salvando incontables, miles de vidas. Ha sido un honor ayudar a México a obtener 600 ventiladores y serán más que eso”.

López Obrador: “Le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del Covid-19.

“Como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y, lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto.

“Es posible entendernos sin prepotencias o extremismos.

“También quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos.

“Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia”.

Cuando todo indicaba que el T-MEC había cerrado sus anexos y adéndums en diciembre pasado, debieron pasar siete meses para que otro más, ¿el último?, se manifestara en plena sede del gobierno estadounidense, el adéndum político.

Si en diciembre fue por causa de inspecciones directas en plantas mexicanas o bajo la figura de paneles con presencia de funcionarios de Estados Unidos para verificar que se cumplan las reglas laborales, esta vez, el agregado tenía que ser viendo al futuro. Pero, primero, al 3 de noviembre, fecha en que Donald Trump intenta reelegirse.

Si ya se decía, el Presidente López Obrador tiene razón: “La política tiene que ver con las circunstancias y la política también es tiempo. Política es tiempo”.