El ‘muro’ que estigmatiza a México

Desde antes de que Porfirio Muñoz Ledo pusiera el cascabel al gato, y se generara una reacción, a favor y en contra, sobre el uso de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, la actitud del Gobierno Federal de implementarlo apenas horas después de concluir pláticas con la administración de Trump para que no se aplicaran aranceles a los productos mexicanos, y apostar si no un muro, sí una fortaleza para impedir el paso de migrantes centroamericanos, ya estigmatizaba al país en un punto que, más que orden, implica mano dura.

En los días posteriores al “buen oficio” de Marcelo Ebrard de salvar al país de una amenaza de Trump, que finalmente, dijo Mike Pompeo, Secretario de Estado, fue sólo un “fantasma” para poner a trabajar en serio al gobierno mexicano, el titular de Relaciones Exteriores lo que más ha reiterado es el envío de 6 mil efectivos a la frontera de México con Centroamérica, que además de abarcar Chiapas, paso principal, incluye al menos otros cuatro estados más.

Un muro no sólo puede ser de concreto, sino hasta de madera; alambres con púas, surcos. Pero también humano, policiaco, militarizado.

Y parece que México está echando mano de todo eso para mantener contento a Trump y no nos mire feo, más aún cuando ya amenazó con su “Fase II, más dura”, si no le cumplimos lo de bloquear a quienes emigran de sus países para dirigirse al suyo.

Y no cabe duda de que México desea, digamos que por el bien del país, dar lustre a lo que pidió Trump, pues por día (diría que por horas), desde Ebrard hasta Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y el propio Presidente, dejan claro que han endurecido su discurso contra la migración.

El jueves, por ejemplo, para no terminar en cero el día, Ebrard sentenció: “Si van a Estados Unidos no queremos que atravieses México”.

El único que no se ha pronunciado contra las órdenes de López Obrador es el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, a quien, como a Sánchez Cordero, lo acepten o no, les pasaron por arriba en funciones que les competen directamente. A Durazo lo de la supeditación a su área de la Guardia Nacional, por ser, supuestamente, una corporación más inclinada al aspecto policiaco.

En este análisis debe quedar bien claro que no hablamos de si la nueva corporación, la Guardia Nacional, tiene o no facultades para participar en cuestiones de migración, sino de hacerlo en un bloque tan extenso (6 mil efectivos) y, a la vista, como herramienta fronteriza, así, en línea para impedir el paso a extranjeros.

Sobre todo, y que también quede claro, cuando no era una política de administraciones federales anteriores, pero mucho menos se habría imaginado que quien la estableciera fuera, precisamente, la “Cuarta Transformación”, promotora de las causas de libre tránsito y otros derechos.

Los hechos sólo muestran que México actúa bajo presión de Estados Unidos. Mientras, Donald Trump, para no quitar el dedo del renglón, también sale, cada dos o tres días, a picar la cresta. Apenas unos días después del acuerdo que se celebró en Tijuana, encabezado por López Obrador, su homólogo estadounidense salió a decir, reiteramos, que, al parecer, las cosas las está haciendo bien México, pero que si se equivoca tiene preparada la “Fase II, más dura”.

El viernes pasado dijo que “México lo está haciendo muy bien… mejor de lo esperado”. Sus palabras suenan entre burla y advertencia, como el bravucón que sabe que enfrente tiene a quien puede hacerle “bullying” las veces que quiera.

De última hora, antes del cierre de esta edición, como otra prueba más de que en la frontera sur algo pasa, se dio la renuncia de Tonatiuh Guillén López como titular del Instituto Nacional de Migración, quien, por cierto, al igual que Sánchez Cordero y Durazo, tampoco fue tomado en cuenta en un tema de su total competencia.

MUÑOZ LEDO PRENDE LA MECHA

Fue a mitad de semana, durante un “round” con su compañera de partido Dolores Padierna, que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, lanzara una pedrada a todo el proceso de resguardo de la frontera sur de México para impedir la entrada masiva de migrantes.

Mientras Padierna afirmaba que todo estaba dentro de un orden legal establecido, Muñoz Ledo la paró en seco: “Ayer salieron los agentes de la Guardia Nacional a poner nuestro muro. Así es, la Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes. Así es y se lo pruebo. Llegaron anoche”, dijo el diputado.

Padierna respondió: “No es cierto”.

“Sé lo que estoy diciendo”, reaccionó Muñoz Ledo. “La Guardia Nacional está, ahorita, de muro mexicano, en este momento, en Chiapas; infórmese”.

“Para mí, el problema más grave que enfrentamos”, añadió, “es la pérdida de soberanía; nos quieren convertir en un país enjaulado; si queda la condición de Tercer País Seguro, los que entren aquí ya no pueden salir; es la parálisis”.

Pero también atacó el hecho de que Ebrard, porque el Presidente lo ve útil para todo, acapare, afirma el presidente de la Cámara Baja, funciones que corresponden, en sentido amplio, a la Secretaría de Gobernación y a Seguridad.

“Gobernación ha sido privada, ilegalmente, de sus funciones”, dijo.

Las acciones que realiza Ebrard están violando el artículo 27 (fracción 33, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), agregó.

“Formular y dirigir, competencia de Gobernación, la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada del mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de la ley, la libertad de tránsito, en coordinación con la Secretaría de Seguridad.

“De facto, esas atribuciones las ha absorbido la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ayer dio órdenes al Comisariado de Migración, a las 5:00 de la tarde”.

Y, entonces, ardió Roma.

El viernes, para adelantarnos a otras reacciones, el Presidente dijo que Marcelo “despierta celos y sentimientos”.

Horas más tarde, Muñoz Ledo volvió a la carga. “No es conveniente, señor Secretario (Ebrard), que asuma todas las acciones; perdemos margen de maniobra y es un abuso; en su caso no, pero se anulan las funciones; que no lo hinchen tanto porque me lo van a reventar”, señaló.

“Aquí no hay primeros ministros ni se reparten las carteras; mejor vámonos por el derecho escrito”.

El jueves 13 de junio, el titular de la SRE respondió a Muñoz Ledo que si pedirle a alguien que se registre al entrar a territorio mexicano es un muro, mejor que no haya fronteras.

“Yo diría que con ese criterio, entonces, que no hubiera fronteras. Si pedirle a alguien que se registre es un muro, pues, entonces, mañana decretemos que en el aeropuerto internacional entre todo mundo”, señaló.

“No sé por qué está mal que la Guardia esté en la frontera sur si está en todo el país. Creo que el diputado Muñoz Ledo votó a favor de la Guardia”.

Y se hizo la melé. En un tuit, Gobernación indicó: “La Guardia Nacional, como la Policía Federal, tiene competencia en materia migratoria”.

Y transcribió los apartados 35 y 36 del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional: “La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: Realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia”.

“Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y, a petición del mismo, resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren”.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, dijo que con el envío de la Guardia a la frontera de Chiapas, México no hace el trabajo sucio a Estados Unidos, y defendió la labor de Ebrard descartando que esté usurpando funciones.

“Para mí no hay invasión de facultades. Es la decisión del Ejecutivo de constituir una comisión por la urgencia de carácter migratorio.

“Obviamente, el Canciller coordina este esfuerzo en materia migratoria, (aunque) la migración le corresponde, estrictamente, a la Secretaria de Gobernación”.

UN ‘MURO’ DE CRÍTICAS

Tras la defensa oficial del plan federal para la frontera sur con el envío de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional, y las diversas tareas que encabeza Ebrard, llegó la lluvia de críticas hacia el “muro” verde mexicano.

Una de las más fuertes fue la de Human Rights Watch.

“La última locura de la militarización de la seguridad pública en México: Desplegar una fuerza esencialmente militar ya no contra grupos delictivos, sino contra familias humildes que huyen de estos grupos”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de la organización.

Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto de la misma organización, señaló: “Los sucesivos gobiernos de México han justificado el uso de las fuerzas armadas para operativos de seguridad pública con el argumento de que son necesarias para enfrentar a cárteles de narcotráfico que están fuertemente armados y son extremadamente violentos. Sin embargo, esta militarización de la fuerza pública sólo ha contribuido a aumentar la violencia y ha provocado violaciones generalizadas de derechos humanos”.

A Human Rights Watch siguió el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que expresó su preocupación por el reforzamiento, con 6 mil efectivos, de los puntos de internamiento y controles de verificación migratoria en el sureste mexicano, sin que exista claridad en sus objetivos, límites a su intervención y protocolos de actuación.

Miguel Mancera, líder de la bancada del PRD en el Senado, expresó que México sí puso un muro en la frontera, “como quería Donald Trump, y lo estamos pagando”.

El senador de Morena Félix Salgado Macedonio escribió por Twitter: “¡Viva Porfirio Muñoz Ledo!” ¡Viva la libertad de nuestros pueblos! ¡Fuera muros y fronteras!”.

Marko Cortés, líder del CEN del PAN, dijo que al Presidente López Obrador le importa más quedar bien con Trump que dar seguridad a los mexicanos.

“El envío urgente de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional para frenar a los migrantes (en la frontera sur) es ilegal y reduce 28 por ciento la fuerza que se tiene prevista desplegar, a finales de este mes, en el país contra la inseguridad”, advirtió.

“La coordinación de su despliegue en esa zona viola doblemente la ley, primero porque está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y no de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y, segundo, porque el manto operativo recae en un mando militar en activo, y no en uno civil”.

En el reporte “Misión de observación de la crisis humanitaria de personas migrantes y refugiados en el sureste mexicano”, difundido por la Coordinación de Humanidades de la UNAM, se asegura que en la frontera sur de México “continúa y se agudiza el enfoque de seguridad militarizada” como estrategia de desgaste y contención para disuadir a los migrantes de solicitar refugio en México.

Y pensar que todo este alboroto al interior de México fue provocado por una dizque “bomba” de Trump (un “fantasma”, dijo Pompeo). El Presidente estadounidense aplicó bien aquello de “divide y vencerás”.

Hoy, cada vez que quiere se detiene, pide un micrófono y lanza una frase burlona contra México. Porque le salió el tiro, como dicen muchos, México terminó pagando un muro con sus recursos, con sus policías militarizados o militares policializados.

Y dirán misa, pero si el movimiento que hoy existe en la frontera sur de México, sobre todo con efectivos de Migración, Policía Federal, Ejército, Marina y Guardia Nacional (que son los mismos de la Sedena y la Semar, sólo que con gafete), no es un muro, una fortaleza, que ya estigmatiza a México en cuestión de militarización, ¿entonces qué es?

Sí, el Gobierno Federal trata de guardar las apariencias. Sabe que las apariencias engañan. Sólo que las evidencias no.

