El misterio de la risa loca de Javier Duarte

Nada extraño ni misterioso hay en la risa desorbitada de Javier Duarte de Ochoa.

Es simplemente una máscara de autodefensa que lo protege de una abrupta y terrible realidad.

El ex gobernador de Veracruz en poco tiempo trazó una ruta abismal entre una situación de poder y riqueza, a otra de trágico repudio social, desdicha y la cárcel, en espera de una condena judicial brutal. Es la opinión que me dio un experto psiquiatra en temas de criminología.

El cerebro reacciona con autodefensas. Situaciones de alto riesgo, peligro, o cambios radicales y sorpresivos, como le ocurrió a Duarte de Ochoa, provocan un escenario ficticio que impone una narrativa estructurada, con algoritmos falaces de salvamento.

Bajo esta perspectiva, la tesis sobre la presunta negociación del ex gobernador de Veracruz con autoridades mexicanas, avaladas por el gobierno de su partido, como sugiere Miguel Ángel Yunes Linares, es más que improbable.

El gobernador de Veracruz interpretó erróneamente la risa nerviosa y desequilibrada que mostró su antecesor en la segunda audiencia ante la autoridad judicial de Guatemala, detenido en presión desde el 15 de abril.

La actuación involuntaria de Javier Duarte es simplemente para NO colapsar.

Desde el inicio de la gubernatura, el joven gobernador priísta presentó el llamado Trastorno Límite de Personalidad o borderline, que se caracteriza primariamente por inestabilidad emocional, pensamiento extremadamente polarizado y dicotómico, impulsividad y relaciones interpersonales caóticas.

El perfil global del trastorno también incluye típicamente una inestabilidad acusada y generalizada del estado de ánimo, de la autoimagen y de la conducta, así como del sentido de identidad, que puede llevar a periodos de disociación.

Por otro lado, en la tesis de una disminución de penas negociada con el gobierno mexicano, los menos interesados en revelar un posible acuerdo son las partes negociadoras, además de la inexplicable contraofensiva verbal al gobernador Yunes Linares.

Duarte lo acusó que durante su administración facilitó el uso de aeronaves oficiales al actual gobernador de Veracruz y a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río.

A través del portal Versiones de Veracruz, Duarte dice que una de las acusaciones de la Fiscalía estatal, presentadas en la audiencia de extradición, se basa en el uso de un helicóptero oficial cuando dejó el cargo, el cual había sido facilitado por el interino Flavino Ríos para permitir su fuga.

“La primera se desprende de un viaje que hice siendo ya ex gobernador en el helicóptero, matrícula XC-GEV, propiedad del gobierno del estado, del municipio de Emiliano Zapata a la ciudad de Coatzacoalcos; si eso fuera delito, entonces Miguel Ángel Yunes Linares debería estar en la cárcel, ya que en 2012 siendo yo gobernador él me solicitó que le facilitara un helicóptero para viajar al norte del estado, ya que tenía una urgencia que atender, lo cual hice, y viajó en el helicóptero Bell 430, matrícula XC-XAL, propiedad del gobierno del estado, la copia de la bitácora del vuelo obra en mi poder”, dice el comunicado.

Agrega que el hijo del gobernador Yunes realizó dos vuelos: 1) el 2 de febrero de 2012 en el helicóptero matrícula XC-GEV, propiedad del gobierno, del municipio de Álamo al aeropuerto de Veracruz, 2) en el avión Learjeat 40, matrícula XC-TJN, conocido como Tajín, del aeropuerto de Veracruz a la terminal aérea de Toluca.

Asegura que las copias de las bitácoras obran en su poder, así como el archivo fotográfico de los vuelos.

Acerca de la segunda imputación, que se basa en la transferencia de 220 millones de pesos, Duarte de Ochoa destacó que dicha operación bancaria no fue firmada ni instruida por él, que la cantidad fue transferida de la cuenta bancaria de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) a una cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

“Subrayo, el recurso fue transferido de una cuenta de una dependencia del gobierno del estado a una cuenta de otra dependencia del Gobierno del estado. Eso es lo ridículo e irrisorio de sus acusaciones, que no tienen sustento y que sólo responden a la desesperada necesidad del gobernador temporal Yunes de querer distraer la atención de la sociedad de lo catastrófica y fallida que ha resultado su administración”.

Y sentencia: “Vergüenza me da Yunes de querer tapar el sol con un dedo. Pena y ternura me da que mandó a su títere, el inepto fiscal general de Veracruz a Guatemala, cuando tiene al estado en llamas; aparte de que vino sólo a hacer el ridículo porque nadie le hizo caso”.

La tragedia emocional del ex gobernador de Veracruz es violenta, pasó de ser calificado por el Presidente Enrique Peña Nieto como una de las promesas de la nueva generación de priístas -junto con César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua prófugo, y Roberto Borge Angulo, ex mandatario de Quintana Roo, detenido en Panamá- a la proscripción total, a ser expulsado del partido por Enrique Ochoa Reza y personificar el ejemplo de lo que el PRI promete no ser.

A principios de abril, Javier Duarte fue localizado en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala, como resultado de las investigaciones realizadas por la PGR y el Cisen, con el apoyo de la Oficina Central de Interpol.

La dependencia de Raúl Cervantes Andrade pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se presentara la solicitud de detención provisional con fines de extradición, de acuerdo con tratados internacionales aplicables.

El juez primero de primera instancia penal de Guatemala libró una orden de detención provisional con fines de extradición. El ex gobernador de Veracruz tenía en México una orden de aprehensión librada en su contra el 14 de octubre de 2016, por el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México en la causa penal número 97/2016.

Duarte aceptó la solicitud de extradición del gobierno mexicano en la segunda audiencia del 27 de junio, declaró: “He determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia. En términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual está haciendo en torno a este caso”.

Al final de la audiencia, al final del comunicado aumentó hostilidades con el gobernador actual: “Yunes, sé que soy muy importante para ti, pero te doy un consejo gratis: deja de pensar en mí y ponte a trabajar que no has hecho nada y tienes a Veracruz peor que nunca”.

Divergente su posición, retadora su personalidad en condiciones de enorme desventaja.

La autodefensa y el escenario ficticio es su recurso mental para evitar el colapso. Así la risa loca.

