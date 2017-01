> Lo cierto es que, con su resurrección, hizo buena la frase de Manlio Fabio Beltrones en el sentido de que en política no hay victorias ni derrotas para siempre

La pregunta quizás podría ser: ¿Por qué después de la sorpresiva defenestración de Luis Videgaray, obligada por la virulenta reacción al encuentro, en Los Pinos, con Donald Trump, Enrique Peña Nieto lo recuperó como su hombre fuerte, más poderoso aún, si se puede, de lo que a los ojos de los analistas fue desde el preámbulo de la precampaña a candidato a Presidente de la República? Mucho antes, cuando coordinó la campaña a gobernador de Eruviel Ávila.

Tal vez otra sea la pregunta. Pese a no estar en el gabinete presidencial durante 136 días, ¿alguna vez estuvo fuera?

Y ahora que está de regreso, ¿qué es? ¿Un simple secretario de Relaciones Exteriores sin conocimientos del oficio diplomático listo para echar a perder aprendiendo, como muchos que figuraron y figuran en el sexenio, o un supersecretario con más poder del que ya acumulaba cuando despachaba en Hacienda?

Su regreso tiene que ver con un nuevo reacomodo de los equilibrios del poder rumbo al 2018; su ausencia de menos de 5 meses dejó en la lucha interna priísta a sólo dos personajes que caminan, en las encuestas, alejados de los punteros de la oposición; uno, Miguel Osorio Chong, realmente fuerte, pero batallando, a diario, con la incontrolable seguridad interior por causa del crimen organizado, pero recrudecida ahora con la supuestamente espontánea, pero artificial, ola de saqueos a comercios por todos los rumbos del país con el pretexto del incremento al precio de la gasolina; otro que de pronto desaparece para volver a sacar la cabeza, Aurelio Nuño, y el destinado a ser figura a condición de ganar su sucesión en el Estado de México, Eruviel Ávila.

Es probable que para mejorar su oferta para el 2018, el Presidente necesitara revivir a nuestra versión de Lázaro, pues ante lo flaco de la caballada, decía Rubén Figueroa, la clase política priísta ya volteaba la mirada, con interés, hacia el doctor José Narro, mientras la ex secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se promovía como la opción para enfrentar a la panista Margarita Zavala.

Lo cierto es que, con su resurrección, Videgaray hizo buena la frase de Manlio Fabio Beltrones en el sentido de que en política no hay victorias ni derrotas para siempre, y que a nadie debemos dar por muerto por más que hayamos asistido a sus funerales.

TRUMP, ¿MISIÓN IMPOSIBLE?

El hecho es que hay un nuevo equilibrio, y todo parece indicar que la situación volvió al inicio del sexenio, con la diferencia de que el resucitado regresó más saludable que nunca, cargando, sobre la espalda, nada más y nada menos que la obligación de hacer el milagro de que Donald Trump no cumpla sus amenazas contra México, y si no lo consigue, por lo menos disminuir las consecuencias de los impactos.

Pareciera que el cálculo es que Trump se reelegirá por cuatro años más, de tal suerte que los 6 que le quedarían después de concluir el sexenio de Peña Nieto los tendría que soportar Videgaray.

Las respuestas a este galimatías político sólo las tiene el Presidente Peña Nieto, pero lo incuestionable es, por donde se le vea, que Videgaray es insustituible.

Se fue porque él mismo se ofreció como víctima propicia, pero al día 136 días regresó sin más huellas en el rostro que el bigote ancho y la barba entrecana, que lo hacen ver más fiero que cuando despachaba en Hacienda; antes que él se marcharon compañeros suyos del equipo original. Jesús Murillo Karam, Enrique Martínez y Martínez, Francisco Rojas, Emilio Chuayffet, Virgilio Andrade y Emilio Lozoya, por ejemplo, se perdieron en el limbo de la política sexenal; otros tuvieron mejor suerte, pues sólo los cambiaron de oficina, como Rosario Robles.

Aunque en términos estrictos de resurrección debemos registrar otra a la que sólo aquí le tomamos aprecio. El 29 de noviembre pasado retornó Monte Alejandro Rubido, el funcionario federal de mayor nivel que, injustamente, pagó los trastos rotos por la fuga de “El Chapo” abandonado en su oficina de Comisionado Nacional de Seguridad. Su incorporación a la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación fue un merecido reconocimiento de su ausencia de responsabilidad en la fuga del jefe mafioso, pero constituyó, en especial, una manera de sacudir cualquier duda sobre Miguel Osorio Chong en el mismo episodio vergonzante para el gobierno. Hay maneras de resucitar, y esta es una de tantas.

RAYA EN LA GENIALIDAD

¿Qué tiene Videgaray que lo hace diferente a quienes los fueron o se marcharon porque así lo quisieron?

¿Su equipaje se reduce sólo a la relación que pueda sostener con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y por ello Peña Nieto no puede vivir sin él?

Poco puedo aportar sobre él. La relación es mínima, no así con quienes fueron su entorno en el pasado nada remoto, Pedro Aspe y Luis Téllez, por ejemplo. Las opiniones coinciden: Más allá de su temperamento, raya en la genialidad.

Cuando el sexenio iniciaba, y ya no era secreta su rivalidad con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, pero se conocía la dependencia del entonces jefe de la Oficina de la Presidencia y hoy secretario de Educación, Aurelio Nuño, sus críticos gustaban de hacer juegos de palabras con su apellido para resaltar su irresistible influencia. “Vicegaray” le llamaban, otorgándole condición de una especie de vicepresidente.

En aquellos tiempos lo identificaban como parte de la “Triada”, una especie de santísima trinidad (Osorio y Nuño serían los otros integrantes) peleada entre sí, pero unida para no dejar pasar a nadie.

Sin embargo, sobre sus compañeros de “Triada” destacaba el secretario de Hacienda; mientras Miguel y Aurelio intentaban ocupar su lugar en el espacio, él era reconocido, mundialmente, como el inspirador y creador del paquete de reformas estructurales sobre las cuales se construiría el México del futuro. Todo, o casi todo, era su mérito. Si acaso se reconocía que Nuño redactó la Educativa y que Osorio impuso su concepción de la nueva Secretaría de Gobernación de la que depende también lo que fue la Secretaría de Seguridad Pública.

Si a Jesús Reyes Heroles le decían “Don Jesús del gran poder”, Videgaray era el “Vicegaray”. Hoy lo es con mayor razón.

Nunca, ni con Jorge Castañeda, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ha sido una Cancillería, como insisten en llamar al nuevo titular sus apologistas y críticos. En algunos países, el canciller es jefe del gobierno; la alemana Angela Merkel, por ejemplo, o Klemens Metternich, que, simultáneamente, fue ministro de Relaciones Exteriores y Primer Ministro del Imperio Austriaco en 1809, u Otto von Bismarck, de Prusia, pero en México es un puesto menor en los consulados diseminados en las principales ciudades del mundo.

No obstante, el regreso del ex secretario de Hacienda no se concibe si sus facultades paraconstitucionales no son superiores al de un simple sustituto de Claudia Ruiz Massieu; sin más poder del que tuvo, habría preferido quedarse al margen. Subordinados suyos serán, ex oficio, José Antonio Meade e Ildefonso Guajardo, por lo menos. Nada nuevo; ya lo eran.

Su arribo contrasta con la huida de su antecesor en Hacienda, Agustín Carstens, que aprovechó el ofrecimiento de una magnífica chamba en Suiza, la dirección del Banco Internacional de Pagos, para escapar cuando el barco parece hacer agua.

Videgaray, hasta sus más entusiastas críticos deben reconocerlo, actúa en sentido contrario. Pudo mantenerse en el retiro presumiendo que intentó cambiar el presente y futuro de México, que fue el único en advertir que Trump tomaría el poder, pero que pudieron más las intrigas de los pequeños. Después de un año de cesantía se habría integrado, sin problemas legales, a cuantos Consejos de Administración de empresas nacionales y extranjeras lo requirieran por sus conocimientos, su información e inteligencia.

Sin embargo, regresa al inicio del año más peliagudo del gobierno del Presidente Peña Nieto, cuando los pronósticos son en el sentido de que a la economía se la llevará el diablo, que el malestar social crecerá hasta convertirse en revolución, que Trump nos regresará a los indocumentados y que el PRI será echado de Los Pinos, como en el 2000.

Reconozcamos, por lo menos, que Videgaray se mantiene leal a Enrique Peña Nieto y al proyecto que imaginó con el entonces gobernador del Estado de México que soñaba con ser Presidente.

Preocupación, en todo caso, de quienes lo dieron por sepultado para siempre.