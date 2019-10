El honor en la palabra

Andrés Manuel López Obrador inicia la onceava visita al estado de Oaxaca, sin duda, la tierra de Benito Juárez tiene un singular significado para el presidente, se comienza a decir que en verdad, existe una extraordinaria relación, no solamente con los habitantes de Oaxaca que en una gran mayoría lo ven con respeto y le agradecen, por ser gente agradecida, todas sus visitas, muchos, alegan que son muchas las promesas y pocos los recursos que llegan a Oaxaca, y esto, sin duda, tiene una lógica, porque no hay que dudar en que las promesas de AMLO serán hechos, porque como diría Benito Juárez: “NO SE ME JUZGUE POR MIS DICHOS, JÚZGUESEME POR MIS HECHOS. MIS DICHOS SON HECHOS”, y pues, no hay duda, de que así será.

Hace algunos días, con un importante grupo de amigos me preguntaban cómo veía las acciones en los temas de seguridad con el planteamiento de AMLO de que es importante no provocar la ira de los malos y llamarles a que se porten bien, explicando que mucho del tema de la inseguridad, tiene su origen en la pobreza de las regiones, y de los responsables de la misma violencia que deben de recordar que también son pueblo. En fin, sin dudar, les comenté que no creo en todo eso, en la mayoría de las comunidades oaxaqueñas se vive en la pobreza, y sin duda, también podremos decir, que ninguno de esos jodidos son matones, narcotraficantes o rateros, en la enorme mayoría de las comunidades jodidas de Oaxaca miles y miles de oaxaqueños emigran a otras partes del país en busca de trabajo y mejores condiciones, y sobre todo, de que se pueda ahorrar con muchos sacrificios y enviar, a sus seres queridos, las famosas remesas que no solamente llegan de los EU, sino de muchas otras partes del país, donde andan talachando los oaxaqueños, antes que ser bandidos, porque eso no está en su pensamiento, trabajan mucho y se sacrifican mucho, son ahorradores por naturaleza y todo lo que logran lo reinvierten en sus pueblos o lo mandan con sus seres queridos para que así salgan adelante y no tengan malos pensamientos, en verdad, les he preguntado a muchas de la viejitas y de los padres de muchos muchos oaxaqueños, si ellos les dan consejos de que se porten bien, y en la mayoría de los casos nos han contestado: “NOSOTROS, NO DAMOS CONSEJOS, DAMOS EJEMPLO”… así se hacen las cosas.

Por medio del Tequio, nos dan muestras del trabajo colectivo, voluntario, de todas las comunidades, no importa que solamente uno sea avecindado, tiene uno que colaborar en las obras y actos que son de la comunidad, por ello, en muchos lados, vemos electrificación o calles encementadas, obras de agua o de reforestación, de construcción de escuelas o de iglesias. Hace algunos años, recorriendo algunas comunidades con el gobernador Heladio Ramírez López, vimos desde el aire, a un grupo enorme de gentes que en unas veredas llevaban, cargando a lomo, unos enormes postes de luz, y cuando pudimos bajar en la zona, nos dijeron que llevaban dos o tres días en esa talacha porque los tendrían que llevar hasta una lejana comunidad y les faltaban dos o tres días más para llegar, ahí, las mujeres y niños del pueblo apoyaban con alimentos o agua para los que se fajaban en la faena, y nadie se quejaba, sabían que no tenían camino, pero por ahí pasaban los cables de la CFE y los ingenieros les dijeron que les podrían conectar la luz pero que tendrían que apoyarlos para traer el material y ahí estaban, todos en la obra, todos en el Tequio, y claro, nadie pensaba en robarse los postes o algo de lo que llevaban y nos aseguraron que, en la comunidad, jamás se había dado un caso de robo, se perdían chanchos o gallinas porque no se guardaban bien y se perdían en los montes, pero si alguien los encontraba lo regresaba a sus dueños, sí, con ejemplo se vive en muchas partes de Oaxaca y de muchas regiones en México.

Y yo estoy seguro que, por todo ello, cada vez que viaja AMLO por los caminos de Oaxaca y llega a las comunidades, se siente tan bien y tan seguro, ahí sabe bien que los mismos lugareños andan a las vivas para resguardar su seguridad y la de sus acompañantes, ahí, cuando menos, tendrán cama y tortillas y huevos o frijoles para comer, y si les dieron tiempo a las gentes, pues hasta mole y mezcal o bebidas con frutas de la zona y café. Todos le brindan su afecto y le dan seguridad, de eso, ni dudarlo, claro que hay algunos políticos enredosos que son los que provocan los plantones o las protestas en los caminos y pretender presionar al gobernador o al presidente, y al parecer, no han entendido que ellos no son cobardes y que, en su valentía, tienen los compromisos serios y los tratos reales, sin presiones ni amenazas.

Y esto nos muestra la calidad y el honor de los mexicanos en muchas partes, donde saben, que su obligación, es recibir y bien a los visitantes e invitados, y por ello, seguramente, Andrés Manuel, sabe que se siente bien y seguro, que recibe con honor a los tata mandones y de ellos recibe su mando por medio del bastón que se porta en muchos lados, y todos callados, en silencio respetuoso, escuchan al presidente y al gobernador sobre los planes que se tienen para el desarrollo de Oaxaca, su Oaxaca querida y amada donde los habitantes muestran lo que se vale en esas tierras, así, en todos lados, se les recibe con bandas, porque la música no solamente se lleva acompañando a los muertos en la última morada o a los que festejan algo, y por ello, entre música y saludos de respeto, se van pasando los compromisos, y decimos nosotros, cuando algunos incrédulos o chismosos nos dicen que son muchos compromisos sin recursos, que en la palabra van los hechos, porque al final de cuentas, tenemos que reconocer que, como en las comunidades, el valor de la palabra tiene el honor del que la dice, y por ello, en Oaxaca, saben que faltan pocos días para que empiecen a llegar los recursos para cubrir los compromisos de palabra dados a los tatas, a las mujeres y los niños, y por años, se hablará de esas visitas, como si fueran de hoy…