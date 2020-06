El dilema del Covid-19: Cuidar la salud vs mantener la economía (The Trolley Problem)

La epidemia de Covid-19 fue declarada, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una emergencia de salud pública internacional el 30 de enero de 2020, y desde el 9 de enero, cuando se registró la primera muerte en la ciudad de Wuhan, China, al 4 de junio de 2020, en todo el mundo, se han contagiado por Covid-19 casi 6.5 millones de personas y han muerto más de 383 mil personas, sin embargo, los expertos advierten que el número de muertes e infectados puede estar muy por debajo del real debido al subregistro causado por la falta de pruebas en muchos países.

De acuerdo con la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, el Covid-19 tiene una tasa de mortalidad 10 veces mayor a la influenza y un mayor impacto dentro de los grupos vulnerables, como adultos mayores y personas con sistemas inmunes débiles.

Asimismo, analizando la gráfica del estudio Global Burden of Disease, realizado por el IHME, que cuenta las muertes por 282 tipos de enfermedades y lesiones en 195 países y territorios, podemos observar que el Covid-19 no es muy letal, ya que las muertes por el virus son menores a las 10 principales causas de muertes en el mundo. Si consideramos que la pandemia lleva cuatro meses afectándonos, ello implicaría que, de mantenerse el ritmo actual de decesos, en un año se estarían generando alrededor de 1.2 millones de muertes en el mundo por el Covid-19.

Si bien la letalidad del virus es relativamente menor a otras enfermedades, es altamente contagioso, lo cual ha obligado a las naciones a tener que recurrir a un aislamiento o sana distancia entre la población para “aplanar la curva” y evitar, así, un colapso en los deficientes sistemas de salud pública.

La pandemia generará para 2020 la peor contracción económica mundial de que se tenga registro desde la gran recesión económica de 1929. De acuerdo con el FMI, se registrará una caída en el PIB mundial del orden del 3%, mientras que economías como la de China, que venía creciendo, en los últimos 20 años, por encima del 6% anual, registrará, este año, un crecimiento de tan sólo 1.2%. Por su parte, de acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de mayo de 2020, de Banxico, el pronóstico del crecimiento de México en el presente año pasó de -7.7% en abril a -8.6% en mayo.

A nivel de desempleo, tan sólo en EU, de acuerdo con el Departamento de Trabajo, al cierre de mayo se tiene un registro de 42 millones de personas desempleadas, mientras que en México, el INEGI reportó que para el cierre de abril se han registrado 12.5 millones de desempleados formales, y hay que recordar que el 56% de la población económicamente activa en México es informal.

En ese contexto surge el dilema entre “Cuidar la salud vs mantener funcionando la economía”.

En 1967, Philippa Foot introdujo el concepto del Trolley Problem o el Dilema del Trolebús, el cual es muy utilizado en psicología moral, referente a una toma de decisión compleja, como puede ser el caso donde la vida de personas está en riesgo. En la coyuntura actual, el falso dilema que enfrentan los diferentes gobiernos es a quién salvar, si a la economía o a las personas, o, bien, si debemos dejar de morir a unos pocos por pensar en salvar a muchos.

De acuerdo con José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, la economía mundial va en caída libre; todas las variables que componen al PIB están disminuyendo, Consumo, Inversión, Gasto Público y Comercio (PIB= C+I+G+X-M), siendo la crisis de mayor gravedad y complejidad que nadie haya experimentado. No obstante, Gurría plantea que el dilema entre salvar a la economía vs privilegiar la salud es absurdo, ya que es necesario, primero, ganarle la guerra al virus, y en la medida que lo hagamos podremos retomar actividades y regresar a una nueva normalidad. Es decir, necesitamos privilegiar la salud; no podemos pensar en retomar las actividades económicas si no tenemos forma de garantizar a los empleados, proveedores y consumidores, que no verán su salud afectada.

John Hopkins School of Public Health considera que la inmunidad de grupo sólo se podrá alcanzar cuando el 70% del mundo se haya contagiado del virus del Covid-19, cuando exista una vacuna o, bien, una cura contra la enfermedad. De acuerdo con The New York Times, ya existen al menos 254 terapias y 95 vacunas relacionadas con el Covid-19 que están siendo analizadas. Sin embargo, los ensayos clínicos casi nunca tienen éxito y, en promedio, menos del 10% de los fármacos que inician ensayos clínicos son aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EU, ya que en la mayoría de los casos suelen no ser efectivos o, bien, tienen efectos secundarios.

Actualmente, el récord de desarrollo de una vacuna completamente nueva es de al menos 4 años, más tiempo del que la población o la economía podrían tolerar el mantener un distanciamiento social. Sin embargo, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos, ha comentado que la Unión Americana podría tender 100 millones de vacunas contra el coronavirus para finales de 2020.

Actualmente, Worldometer estima que en el mundo habitan alrededor de 7.8 mil millones de personas, con lo cual es evidente que va a llevar tiempo poder generar vacunas que sean suficientes y accesibles para todo el mundo. Adicionalmente, por ser un virus es muy probable que pueda mutar y se generen nuevas cepas, lo cual haría que las nuevas vacunas puedan perder efectividad.

De acuerdo con la OCDE, el gasto público en salud en EU es del 18% del PIB, y el promedio de los países miembros del 9%, mientras que en México es de sólo el 5.5%. La salud y la vida de las personas deben de estar, siempre, por encima de todo. Es urgente que invirtamos en mejorar y ampliar nuestro sistema de salud, sobre todo para la población que menos recursos económicos tiene, que son aquellos que viven al día y que son de los más expuestos al contagio.

* En Lengua Tarahumara (Rarámuri), este vocablo designa una tradición de compromiso social basada en la ayuda y el apoyo mutuo en situaciones de apuro o crisis