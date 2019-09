El destino incierto de los partidos políticos

El conocimiento de los protagonistas del poder es esencial en el hombre de Estado. Sin esa herramienta no podrá hacer política, salvo por azar o por milagro. Muchos de los fracasos políticos se deben a que no se sabe cómo son cada uno de los partidos políticos y, por lo tanto, en dónde residen sus indicadores, sus instrumentos, sus controles o sus cabinas de mando.

Para comenzar podríamos decir que el PAN, el PRI y el PRD son tres organizaciones no sólo distintas, sino también disímbolas. El PAN es un partido político. El PRI no es un partido, sino una alianza de partidos. Y el PRD es, ahora, una agrupación política. Para quien no sepa esto, o no lo reconozca, le será tan difícil transitar en la alta política mexicana como a mí me resultaría imposible consumar, con éxito, una operación de corazón abierto. Trataré de explicarme.

El PAN nació como una organización muy homogénea en la composición de sus integrantes. Hombres no sólo de un mismo credo político, sino, además, de un mismo perfil intelectual, de una misma clase social y de una misma filiación religiosa, así como de un mismo propósito coyuntural y de un mismo proyecto estructural.

Más tarde habrían de incorporarse nuevos postulados y nuevos integrantes. Quizá hoy tenga militantes que sean ateos, que sean divorciados, que sean analfabetas o que hayan sido muy sólidamente beneficiados por la Revolución Mexicana, de la que tanto han renegado. Allí están los panistas de nuevo cuño, llamados neopanistas, y otros, un tanto híbridos, a los que se les conoce, simplemente, como “panuchos”, pero, en esencia, este partido es lo más cercano que podemos identificar en México con un partido político real y compacto.

Surgió como un frente para cancelar o atenuar los “excesos” del régimen cardenista, el cual, para muchos, había desviado el proyecto nacional hacia un alineamiento socialista extremo y peligroso. Sin embargo, para su mal, los gobiernos priístas-revolucionarios que sucedieron al de Cárdenas fueron mucho más orientados a un posicionamiento progresista de centro que, prácticamente, dejó sin banderías a Acción Nacional.

Ello determinó que sobrevinieran, para ese partido, tres décadas muy pobres e infructuosas, y fue hasta que apareció con la neobandera de una democratización por la vía de la alternancia o, incluso, del bipartidismo que tomó un nuevo hálito vital, hasta llegar a la debacle priísta del año 2000 y lograr el triunfo electoral por la Presidencia de la República y por la segunda fuerza en el Congreso de la Unión.

El PRI, por el contrario de Acción Nacional, no surgió desde la oposición, sino desde el poder, y esto es una diferencia mayor. No surge para conquistar el poder, sino para conservarlo y encauzarlo. Su base integradora estuvo formada por los grupos triunfantes de la Revolución Mexicana, los cuales, a fines de los años 20, percibieron dos grandes peligros para su proyecto político nacional que parecen una coincidencia con los tiempos actuales: La división interna y la reacción de los grupos antirrevolucionarios.

Así surge como producto de la fusión y de la fisión de más de 200 partidos políticos regionales formalmente instalados y de otras 200 fuerzas políticas de menor formalidad, pero de verificada existencia y actividad.

Estas diferencias de origen podrán haberse modificado en cierta forma, pero no en su totalidad. El PRI ya no es, hoy en día, la alianza de 400 organizaciones. Por eso el PRI es internamente menos cupular que el PAN y tuvo que atenerse al liderazgo arbitral del Presidente de la República en turno. Liderazgo fuerte, pero transitorio. Es un partido pluriclasista. En él militan banqueros y tianguistas. En su consejo político, y en sus bancadas congresionales, se integran empresarios y campesinos. Obreros y profesionistas. Intelectuales y taxistas.

Además, es un partido pluriposicional. Hay priístas con un criterio político más cercano al panismo que al ala progresista de su propio partido, así como otros que conviven con mayor vecindad ideológica con el PRD que con el ala conservadora del priísmo.

Quizá por esas diferencias de origen genético es que los priístas no han aprendido, plenamente, a ser oposición, así como los panistas no han sabido, a ciencia cierta, cómo se es gobierno. Quizá también por ello no se han entendido para el logro de acuerdos fundamentales o de las reformas estructurales. Quizá por ello no saben, con precisión, cuándo están tratando con militantes paradigmáticos y cuándo con malos remedos de sus propios correligionarios porque no hay nada más incómodo, pero también más atrofiante en la vida política, que tratar con un priísta que piensa como panista o con un panista que se comporta como perredista, o con un perredista que se conduce como priísta. Hay momentos en que no sabe uno si son simuladores, si son traidores o si son imbéciles.

Por su parte, el PRD se parece mucho a un partido sin serlo esencialmente. Desde luego que tiene registro como tal y derechos idénticos a los de los demás partidos, pero en el fondo de su naturaleza carece de la ideología esencial y distintiva propia de las organizaciones partidistas. En términos generales, el proyecto de nación de esta organización es cuasi idéntica a la del Revolucionario Institucional. Esto es obvio puesto que una buena parte de esta organización fue producto de una escisión del tricolor. De no haber sido por su fusión con algunas pequeñas fuerzas de membretes socialistas, hoy se le consideraría como una secta priísta.

Naturalmente que los perredistas dirán que su declaración de principios nada tiene que ver con la del PRI. Que es tan original y distintiva que ya la quisiera el tricolor para un día de fiesta, pero un pequeño ejercicio del amable lector para comparar ambas declaraciones ideológicas hará que pueda certificar las fuertes identidades y las muy pequeñas diferencias, algunas de las cuales son más expresivas que esenciales, con el deliberado propósito de disimular cualquier parecido.

Morena nació y sigue siendo un partido unipersonal. Tiene un líder indiscutible y depende, en todo, de ese líder. En eso se parece al PRI de Plutarco Elías Calles y al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas.

En fin, lo importante es observar, analizar y conocer a los partidos. Eso nos puede conocer para entender la política o, quizá, para escribir su historia cuando esos partidos hayan desparecido.

