El desastre petrolero

Por si los estragos del COVID19 y el tsunami de desastre económico que se avecina no fueran suficientes, ahora se nos presenta la crisis del petróleo.

Para ponerlo un poco en contexto, la actual crisis en los precios del petróleo se desató por una disputa entre Arabia Saudita y Rusia. Arabia Saudita es el país número de exportación en el mundo y lanzó una guerra de precios la semana pasada. Aquella medida causó un desastre entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), generando preocupación por parte de Rusia al no desear ceder mucho terreno frente a los productores de petróleo estadounidenses. Aludiendo que a partir del 1 de abril, todos los países podrían producir los barriles que les permitiera su propia capacidad productora. Una mayor producción del crudo en el mundo, generaría un shock de demanda, y daría revés a un acuerdo entre ambos países que establecieron en 2017.

La alianza entre Arabia Saudita y Rusia era el único frente que evitara la caída de los precios de petróleo a nivel global, su colapso amenaza con hundir a la industria como nunca en la historia moderna y las medidas que los países deben optar deberán en primera instancia buscar disminuir su producción de barriles de petróleo.

Rusia consciente de la caída en la demanda inducida por el empuje del efecto del coronavirus, llevaría los precios a la baja, asestando un golpe en la industria norteamericana. En tanto que Arabia Saudita, cuya economía es menos adaptable a los precios bajos, mostró su desacuerdo.

El resto de los países de la OPEP -incluído México- optaron por una salida diplomática y han buscado la apertura a nuevas negociaciones para la reconciliación y evitar el colapso de la industria que al día de hoy el costo por barril es de $16.54 dólares, aproximadamente, y con la posibilidad de un descenso mayor. Muy por debajo de las estimaciones de nuestro gobierno que apuntaban a un precio aproximado de $24 dólares.

Lo dicho por parte de algunos actores internacionales es “Tenemos que darle más tiempo a Rusia y esperamos que vuelvan”, Suhail Al Mazrouei, ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos.

El panorama se ha tornado muy volátil y las cotizaciones del petróleo se han disparado en forma negativa a causa de la guerra de precios entre los gigantes de Rusia y Arabia Saudita.

En un ánimo de buscar una solución, el pasado jueves 9 de abril, en una videoconferencia inédita bajo un contexto de crisis sanitaria por el coronavirus, los países buscaron una forma de disminuir la producción de petróleo y evitar la catástrofe petrolera.

México por su parte, bajo la responsabilidad de Rocío Nahle, secretaria de Energía de nuestro país, comentó en su cuenta de Twitter: En la reunión del G20 de ministros de Energía. Los países con la disposición de colaborar de acuerdo a sus posibilidades. México expresó la solidaridad y su voluntad de contribuir a la estabilización del mercado petrolero, tal como lo declaró el Presidente ⁦@lopezobrador_”.

Contrario a lo dicho en su cuenta de twitter, la secretaria Nahle, dejó mucho que desear en su actuación frente a los mayores productores de petróleo del mundo. Todos buscando una reducción en la producción, la secretaria de Energía alargó la videoconferencia por 7 horas a razón que solicitó varias veces consultar con el preidente López Obrador las propuestas de los países de la OPEP (suma a invitados especiales).

La respuesta final de México fue una rotunda negativa a reducir su producción de barriles de petróleo a 400,000 barriles al día, aludiendo que la capacidad de México sólo podría ser de 100,000 barriles diarios.

De acuerdo con información oficial de la OPEP, los principales productores de petróleo en el mundo son: Argelia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Venezuela. Estos once países representan el 41 % de la producción de petróleo mundial y poseen más del 75 % de las reservas conocidas.

Actualmente nuestro país no se encuentra entre los 10 principales productores, por lo que la negativa del gobierno mexicano demuestra una vez más la posición inamovible del gobierno para adaptarse al entorno internacional y una realidad que cada vez más se busca ignorar.

Es importante mencionar que los países productores de petróleo están furiosos con México porque la política de cooperación internacional se rige bajo un principio de reciprocidad para llegar a acuerdos equilibrados.

Nuestro país que a lo largo de su historia diplomática se ha caracterizado por ser un impulsor de acuerdos, gran mediador y actor relevante en el escenario internacional, ha entregado una forma negativa de actuar con la actuación de la secretaria de Energía, demostrando que en primera instancia no cuenta con ninguna capacidad de respuesta propia pues tiene que consultar todo con el presidente y, en segunda, la ignorancia total del actuar de nuestro país en el escenario diplomático dejando un mal sabor de boca para la comunidad internacional.

De manera sorpresiva, el presidente Donald Trump, acordó con el presidente López Obrador que los EUA se encargarían de absorber 250,000 barriles diarios de recorte para equilibrar la balanza con México y nuestro país lo reduciría en los 100,000 barriles diarios.

Habrá que esperar a conocer si los saudíes aceptarán dicha propuesta, pues no se encuentra en la capacidad del gobierno norteamericano reducir la producción de barriles diarios ya que el gobierno estadounidense no cuenta con una paraestatal gubernamental como México cuenta con PEMEX.

Es decir, el sector privado es el encargado en los EUA de explorar, producir y vender los barriles de petróleo por lo que el gobierno norteamericano no cuenta con ninguna injerencia y tendrá que negociar con las productoras petroleras para buscar dicha reducción.

Nuestro país se encuentra en una situación para la cual no tenemos capacidad de respuesta, el coronavirus avanza en México en tanto esperamos la fase 3, el inminente colapso de la Mipymes que soportan la economía nacional y un auge de la economía informal y precios del petróleo, que nuestro gobierno busca inyectar más recursos para la ya en número rojos de la paraestatal de Pemex.

El panorama no es alentador, se requiere del sector privado, academia, público para salir adelante.