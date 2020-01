El derecho de AMLO y la 4T a su proyecto

Quizá los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sean muy parecidos: Lidiar con la incredulidad, la resistencia y hasta la confrontación.

Y digo tres años porque posterior a eso sería un exceso que, a la mitad del sexenio, los mexicanos no sepamos si el nuevo régimen, más que el nuevo gobierno, realmente representa un hecho histórico digno de ser leído en los libros de texto como algo positivo por las nuevas generaciones.

Un año todavía es poco, sobre todo si hablamos de régimen, para cambiar toda la estructura social, económica, política, del país. Y lo es a pesar de los propios plazos que se autoimpuso él mismo, el de mostrar resultados ante la violencia en el primer trimestre de su gobierno, luego que el segundo y, posteriormente, un año. O el del crecimiento económico. O el de muchos otros.

Porque, con todo, anuncios de obras, que como que empiezan; de programas que implican una novedad, pero que es temprano para evaluarlas; de una mejor economía familiar o individual que no logra verse del todo; de un mejor nivel de salud que está en sus albores, si llega a darse, México sigue siendo el mismo. Tal como lo dejó Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón. Me atrevo a pensar, incluso, que un poco más revuelto.

Pero, insisto, es un año, la sexta parte de un proyecto de seis. Y quizá la menor de un plan que requiere no un sexenio, sino de dos o tres.

Más aún, así fuera toda la oposición, quién lo diría, el PAN, el PRI, el PRD -porque ahora sólo son un puñado de intelectuales, periodistas y, hay que decirlo, una parte considerable de pueblo “sabio” o no-, quienes exigen que el cambio sea notorio en un año, nada puede quitarle a López Obrador ni al andamiaje que trae en mente, traducido a la Cuarta Transformación, el derecho a proseguir con su plan.

Lo ganó democrática y contundentemente. Tan sólo eso calla si no a todos, a la mayoría de los apresurados.

El actual Presidente de la República ha creado un respaldo propio que le hacen ganar a pulso el privilegio de la duda, y más.

Sabemos que no llegó de la noche a la mañana. A pesar de dos derrotas consecutivas (2006 y 2012), y que él mismo no termina de reclamarlas como ganadas y arrebatadas por medio de fraudes, cosa que no ha comprobado ni ahora ni en su momento.

Su arribo político en la tercera oportunidad tiene un sello de legitimidad y probabilidad (como ocurrió) porque obedece más, fielmente, a que se dio ante un sistema político envejecido y deprimente de los partidos tradicionales, envueltos en diatribas que no obedecían ya a los intereses de la sociedad; a un claro saqueo de recursos a manos llenas, y por todos lados, sin ningún pudor o escrúpulo.

Más aun, ese respaldo propio lo ha ensanchado porque a pesar de lo que digan, y también es algo documentado, trabaja sábados y domingos, así sea para seguir ganando adeptos que para establecer sus programas y estrategia. Así sea que mantenga un horario que no incluye eventos nocturnos o que tome su siesta vespertina.

En realidad, ha impuesto un estilo de operar que provoca resquemor, pero que nadie ni nada impidió a sus antecesores no llevarlo a cabo también.

Con el número de votos obtenidos el 1 de julio de 2018, poco más de 30 millones, rompió todas las expectativas; asombró; sepultó partidos, destruyó estrategias. Ni contando todos los votos de sus adversarios juntos habrían podido derrotarlo. Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez reunieron, en total, unos 25 millones.

A un año de iniciar su gobierno, López Obrador sigue firme en apostarle a la ruptura. Es dueño de su tiempo.

AÑO NUEVO, RETOS NUEVOS

Para muchos, los temas que permanecieron vigentes durante el 2019 siguen latentes, sobre todo los que parecen ser la prueba de fuego del nuevo régimen, la inseguridad y el crecimiento económico.

Más allá de esos, otros parecen estar listos para emerger con avances importantes durante el primer semestre del 2020, sin llegar a su conclusión. Hablamos de sus tres obras cumbre, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

Ninguno de los tres está a salvo de controversias o riesgos, sobre todo en lo referente a recursos. Sobre esto último es conocida la preocupación del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por la falta de fondos, para este año, para concretar su formal construcción.

El primero de ellos, la terminal aérea, sigue enfrentando reclamos ambientales, pero también técnicos; Dos Bocas anda por las mismas, pero, además, la gran disyuntiva es si será un proyecto funcional o si su destino es convertirse en elefante blanco (¿reumático?). El Tren Maya, con el puro rechazo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene.

Los dos mencionados como prueba de fuego (seguridad y crecimiento económico) también podrían dar un vuelco. No debemos dejar a un lado, y parece que a veces eso se olvida, que de la “terquedad”, López Obrador ha hecho un modus operandi. Habrá que esperar, por ejemplo, si con el apoyo de Estados Unidos, aun sin considerar a los cárteles de la droga como terrorismo, se logra influir en el paradigma de la violencia.

Y con respecto a lo económico, también aguardar el funcionamiento o influencia del T-MEC, así demore algunos meses su clara implementación.

Pero por si, todavía, la duda persiste, y al costo de calidad que se dé, ha sido insistente en el ahorro de recursos. Poco o mucho, al tiempo, eso trae un efecto positivo.

Lo mismo que el combate a la corrupción. Quizá se dé el milagro de que los recursos del país no sufran las consuetudinarias desviaciones.

El panorama no resulta fácil ni cómodo. De hecho, se presta más para la crítica porque sus críticos (“fifís”, conservadores, neoliberales) siguen viendo tales proyectos y planes como asuntos apresurados sin ninguna base de soporte.

Sobre ello hay que insistir que más allá de la opinión de quienes parecen desconcertados y auguran resultados catastróficos, el actual gobierno está en todo su derecho a implementar su proyecto al margen de quienes piden, al parecer, una continuidad de lo que López Obrador derrotó en el 2018.

Pero si, en el 2019, la Cuarta Transformación arrastró ya pendientes hasta cierta forma normales y acordes a una administración que inicia, pero que, además, intenta desterrar vicios y formas tradicionales, en el arranque del 2020, los nuevos retos, bajo resistencia y cuestionamientos, son, de arranque, las 13 mil sucursales del Banco de Bienestar, las 100 universidades públicas “Benito Juárez” y la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar.

Con esos tres temas, el Presidente López Obrador ha visto colmadas sus “mañaneras” y algunos otros eventos.

No es para menos; representan, como lo dijimos, un rompimiento con el pasado inmediato.

Sobre la operación del Banco de Bienestar, el plan es contar, en su etapa final, con 13 mil sucursales. Para este año se contemplan las primeras 2 mil 700, con un costo de 10 mil millones de pesos, más 6 mil millones adicionales para su operación.

Se dice que en el 2019, el banco ya operó con pérdidas, lo que quizá sería algo esperado en el sentido de que más que un banco para captar capital, el Gobierno Federal intenta darle uso de distribución de apoyos y respuesta a programas sociales de ayuda.

El Presidente diría que para hacer fortuna están las otras instituciones bancarias. Sin embargo, en esa concepción, el Banco de Bienestar podría llevar el pecado. El tema está, en estos días, a todo lo que da.

El siguiente es el de las 100 universidades públicas “Benito Juárez”, que desde hace dos semanas son cuestionadas porque, afirman, en su construcción se privilegiaron estados o municipios en donde gobierna Morena.

El modelo de universidad popular, señalan, es fiel copia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, creada por el propio López Obrador durante su gestión como Jefe de Gobierno de la Capital , allá por el 2001-2002. Algunos consideran que, como ocurre con la que funciona desde hace más de 15 años, la calidad de la educación se degradará.

Por último está la entrada en vigor, desde el 1 de enero pasado, del Instituto de Salud para el Bienestar, el cual sustituye al Seguro Popular.

En su arranque recibió críticas, pues muchos usuarios afirmaron que los servicios los cobraron, además de que los medicamentos debieron también costearlos, cuando el Gobierno Federal afirma que todo debe ser gratuito.

Conocida es la crítica del Presidente al Seguro Popular, del que decía que ni era Seguro ni era Popular.

En este tema hay más. El jueves de la semana pasada, el Gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, dijo que no firmaría la carta de intención para desaparecer el Seguro Popular.

Informó que son ocho los estados en los que no acatarán el uso del nuevo instituto, haciendo alusión a los estados gobernados por gobernadores de extracción panista.

Para López Obrador, seguramente las críticas y los cuestionamientos por ahora no pesen tanto, pues un año es apenas la punta de todo su proyecto. Creemos que la razón está de su parte, aunque tampoco podría ser válida toda la mención de que “echando a perder se aprende”.

En honor a la verdad, su gestión es nueva. A veces, los cambios llegan de golpe, siempre en su justa dimensión.

Otros opinan que, de plano, sus propuestas son inviables, pero cómo asegurarlo.

Al concluir su campaña presidencial en los inicios del 2018, en el primer semestre y antes de julio, pero también a finales del 2017, hablaba ya de hacer realidad la “bella utopía”.

Un reto más que histórico; hasta novelesco, literario.

Pero dicen que nada se logra si no se intenta. Y el derecho a intentarlo lo ganó, sin vuelta de hoja, el 1 de julio de 2018.

[email protected]

[email protected]

@RobertoCZga