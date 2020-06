El ‘Culiacanazo’ las mentiras y la soledad de Anaya

>Al acusar al Secretario de Seguridad Pública nacional la legisladora, que no es abogada sino licenciada en Mercadotecnia, no calculó que el Presidente López Obrador tiene una coartada legal que lo libera de responsabilidad

Aparte del cúmulo de mentiras, algún día sabremos qué hay atrás de la liberación de Ovidio Guzmán, ocurrida en Culiacán el 17 de octubre de 2019.

Lo único cierto es que en definitiva, la denuncia de la senadora Claudia Anaya ante la Secretaría de la Función Pública contra Alfonso Durazo y, eventualmente, contra el Presidente López Obrador por la liberación del hijo de “El Chapo”, no fue secundada por sus compañeros de bancada por temor al rifle sanitario de Santiago Nieto, presto siempre a apuntar a quien incurrió en corrupción en el sexenio pasado, signifique una amenaza o se niegue a someterse a la Cuarta Transformación y a su jefe, el Presidente López Obrador.

Los senadores priistas, incluido su coordinador, el ex secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, no secundaron la denuncia de la ex perredista porque no le vieron futuro dado lo previsible de los argumentos que usará la secretaria Irma Eréndira Sandoval para eximir de responsabilidad a su compañero de gabinete, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonzo Durazo y, en caso de que decida ampliar la denuncia, al Presidente, cuya última revelación fue en el sentido de haber sido él quien ordenó liberarlo.

LA COARTADA DE AMLO

Al acusar a Durazo por incurrir presuntamente en violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas por no “denunciar la orden del Titular del Ejecutivo Federal de que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a ese delincuente (Ovidio Guzmán López), lo cual violenta presuntamente lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 16 constitucional”, la senadora Anaya, que no es abogada sino licenciada en Mercadotecnia, no calculó que el Presidente tiene una coartada legal que lo libera de responsabilidad.

Si recordamos, el Presidente siempre ha sostenido no haber estado al tanto de la existencia del operativo; ha dicho que al ser informado avaló la decisión de su gabinete de seguridad de liberar a Ovidio para evitar la muerte de los familiares de los militares que viven en la zona habitacional castrense de Culiacán, unas 200 personas que estaban rodeados por sicarios del Cártel de Sinaloa.

Y en esto estriba su coartada.

El 22 de octubre de 2019 dijo: “Me siento hasta bien de haber avalado suspender ese operativo porque pudo causar la pérdida de mucha gente”.

La segunda parte de la frase no permite saber si se sintió bien en ese momento por salvar la vida a los familiares de los militares amenazados de muerte o por no dar pretexto a sus adversarios políticos para pedir su destitución: “Si hubiera seguido y los opositores logran articular un movimiento para pedir mi renuncia ¡Pues me voy! Y no derrotado por dejar de ser presidente sino derrotado moralmente”.

Inopinadamente, el pasado viernes 19 en Cuernavaca, en su conferencia mañanera y sin que viniera a cuenta, cambió su versión de octubre de 2019: “Cuando se decidió (la liberación de Ovidio), para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”.

Alguien miente, porque Alfonso Durazo ha sostenido que los secretarios de la Defensa Nacional, general Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y él fueron quienes decidieron liberar a Ovidio.

Así lo dijo en conferencias de prensa, pero también en comparecencia en el Senado de la República en donde protestó conducirse con verdad: “Nadie decidió liberar a Ovidio. Nunca contamos con la orden de detención porque en el momento que ésta se plantea a las instancias correspondientes, empieza la movilización criminal en Culiacán y rápidamente aquello se volvió prácticamente inmanejable …Y lo que nosotros hicimos fue ordenar el retiro del personal que, como se ha visto en diversos videos, que no hemos tenido jamás la intención de ocultar, que con toda transparencia se hicieron del conocimiento público… Los integrantes del Gabinete de Seguridad -mi Almirante Ojeda, el General Sandoval y un servidor- tomamos la decisión, de común acuerdo, del repliegue de nuestro personal, aun y cuando no fuese posible, en virtud de las circunstancias, de llevar detenido al perseguido”.

Esto es, como quienes lo aprehendieron no tenían orden de aprehensión, de detención ni de cateo, técnicamente no hubo aprehensión, de tal suerte que no les quedó de otra que soltarlo, tal y como les fue ordenado.

Al menos esa fue la justificación.

Y OVIDIO EN PLENA LIBERTAD

La senadora Anaya aprovechó esta contradicción para exigir el pasado 22 a la Función Pública castigar a Durazo por no denunciar que su superior jerárquico, el Presidente, fue quien le ordenó liberar al hijo de “El Chapo”.

Anaya, que emigró del PRD al PRI, parecía haber asestado dos golpes certeros porque, de tener razón su acusación podría ampliarse contra el Presidente ya que, establecido el supuesto de la responsabilidad del superior jerárquico por su confesión en la conferencia de prensa, el inferior no necesariamente será eximido de responsabilidad toda vez que no está obligado a acatar una instrucción contraria a derecho.

Sin embargo, Anaya no consideró que en materia penal, conforme al artículo 15 del CPF existen causas de exclusión del delito; una de las excluyentes se conoce como “estado de necesidad”.

La fracción V de ese artículo establece el “estado de necesidad” si se obra para salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviese el deber jurídico de afrontarlo.

En suma, se podría alegar que, se sacrificó una captura por las vidas de las personas que serían asesinadas si no se dejaba de ejecutar la captura.

Y eso es precisamente lo que ha alegado López Obrador desde octubre de 2019: Ovidio fue liberado para salvar la vida de la población de Culiacán que vivieron horas de terror bajo asedio del cártel de Sinaloa y al menos 200 familiares de militares que permanecían cercados y amenazados de muerte por sicarios.

Digamos que, si la denuncia de la senadora Anaya prosperara, el Presidente y Durazo alegarían haber sacrificado la captura de Ovidio por las vidas de las personas que serían asesinadas si no se dejaba de ejecutar el acto.

Y en esa derrota jurídica y mediática no se quisieron enrolar los senadores priistas bajo el cálculo de que la secretaria Sandoval acudirá a esta justificación jurídica para eximir de responsabilidad al secretario de Seguridad Pública.

De cualquier manera, poco o nada está en claro en el llamado “culiacanazo”, excepto que Ovidio Guzmán goza de libertad mientras el aparato político, policíaco y militar de la Cuarta Transformación sigue en evidencia, mucho más después de la inesperada declaración presidencial.

La constante es la mentira.

Nadie sabe cómo inicio ni quien ordenó el operativo “fallido”, como se le llama oficialmente.

El único descobijado fue el teniente coronel Juan José Verde Montes, cuyo apellido fue sacado con tirabuzón por el Presidente al secretario de la Defensa Nacional en una conferencia de prensa.

El general Sandoval debió advertir al mandatario que esa información es confidencial, pero con todo y vacilación reveló el apellido, sólo para que después se dijera que fue otro oficial de alto rango quien en solitario tomó la determinación de aprehender al hijo de “El Chapo” Guzmán una vez que fue enterado de donde se escondía.

Esto último también es increíble y mentiroso porque, por encima de quien tomó la decisión en Culiacán, existe jerarquía en la zona y en la región militar y estas a su vez la tienen en la jefatura del Estado Mayor de la Sedena en Lomas de Sotelo en la Ciudad de México y ahí no se andan con la vacilada de no respetar el organigrama.

A partir de ese dato todo es confuso y la constante ha sido la mentira.

Todos o casi todos los involucrado han mentido, desde los miembros del gabinete de seguridad hasta el Presidente de la República.

Lo último que se puede tomar como verdad, en tanto no haya otra versión, fue que López Obrador ordenó la liberación de Ovidio.

Y, desde luego, la soledad de la senadora Claudia Anaya.