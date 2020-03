¡El ‘Coronavirus’ ya está tocando la puerta!

Este importante tema de salud pública sobre el coronavirus, se ha fortalecido debido a su propagación aparentemente en varios países del mundo. Desde que se anunció su brote en la ciudad china de Wuhan, el coronavirus ha puesto a las autoridades gubernamentales a comenzar protocolos de identificación, prevención, contención y respuesta, ya que ningún país se encuentra exento de brotes de esta enfermedad.

El coronavirus ha puesto tanto a las autoridades civiles como gubernamentales a la expectativa, sin duda, pondrá a prueba los sistemas de salud de los países que, de contar con deficientes mecanismos, pondrá en riesgo a la población y podría generar una pandemia.

No sólo eso, otros factores como los Juegos Olímpicos de Japón, se han puesto en riesgo derivado de una posible propagación por todo su territorio.

Las fotografías que circulan en redes sociales, sobre las medidas que han comenzado a utilizar algunos países para frenar el brote, nos invitan a reflexionar sobre la capacidad de respuesta de un país; y en particular de México, que no ha mostrado en meses recientes un sistema de salud, fuerte, estructurado y eficiente.

La experiencia para nuestro país no es ajena, si recordamos, en el año 2009, el sistema de salud mexicano, se enfrentó al virus A(H1N1), y de manera satisfactoria se pudo contener y limitar su propagación, dejando importantes lecciones aprendidas.

La experiencia con resultados satisfactorios fue gracias a los protocolos implementados, derivados del manual de la Organización Mundial de la Salud.

Gran parte del trabajo de la OMS, en estos momentos ha sido mantener información actual y veraz sobre la situación con el virus, las redes sociales como arma de doble filo que son, pueden generar información fidedigna, pero también falsa o de dudosa procedencia que puede alarmar a la población y causar un pánico innecesario, en la sociedad y vertientes como la economía que en días pasados ya han afectado los mercados internacionales por la situación actual con la propagación del virus.

En su cuenta de twitter la OMS, mantiene al tanto a los usuarios con información preventiva sobre el virus; “Nuestra Directora, Carissa F. Etienne hace un llamado a los países de las Américas Globo terráqueo con el continente americano a intensificar sus actividades de preparación y respuesta para el #COVID19”.

Haríamos bien, en usar las redes sociales para lo que son: informar de manera rápida y efectiva, aquí les dejó una página que monitorea en tiempo real, los países donde se han reportado casos del coronavirus (Covid-19): HYPERLINK “https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/map.html” https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/map.html

Si bien, el sistema de salud mexicano sabe reaccionar ante estas situaciones, nunca ha sido suficiente, más ahora con el nuevo sistema implementado por la 4T, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que hasta el momento, no se sabe si tendrá la capacidad de respuesta necesaria ante el posible brote del virus en nuestro país, particularmente con la afectación en el financiamiento derivado de las políticas de austeridad del gobierno del presidente López Obrador.

Sin duda, quedan preguntas al aire; en caso de casos graves o brotes importantes en Estados de la República, ¿existen las unidades de terapia intensiva necesarias? ¿Se cuentan con los insumos necesarios para contener semejantes brotes? Insumos que cabe destacar la 4T, en estos momentos ya debería estar anunciado que se están realizando las acciones preventivas necesarias.

La cooperación internacional, también será una estrategia fundamental en el combate de este nuevo virus con insumos, recursos, laboratorios, personal médico y cuanto sea necesario para contener una pandemia.

Hasta el momento, se desconoce la dirección en la toma de decisiones en el gobierno de la República, tampoco se ha sido claro en ¿quién será el encargado de dirigir las decisiones políticas para acelerar los recursos e insumos necesarios para la prevención y en su caso contención del virus?

Al momento de la redacción de este artículo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que “Existía una prueba reactiva, estaba pendiente hacer la segunda prueba de confirmación. Esto ocurrió a las 6:00 horas, salió el resultado y se confirma”, sobre el contagio de un hombre de 35 años en Ciudad de México que recientemente estuvo en Italia.

La OMS ha sido muy clara sobre el tema, ningún país del mundo está exento, ninguno se podrá salvar de la posibilidad de tener brotes del virus, y en México ya está tocando puerta.