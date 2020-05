El coronavirus salva a AMLO y a MORENA

> En realidad, la epidemia y López-Gatell dieron dos semanas a los negociadores del Gobierno Federal para encontrar a un priista o un perredista al que puedan untar la mano o asustar insinuándole que está, como varios, en la mira de Santiago Nieto

> El intento de las huestes de Mario Delgado de aprobar la iniciativa para que el Ejecutivo modifique y disponga del Presupuesto a su antojo, podrán hacerlo en 15 días, o hasta el periodo ordinario, sin embargo, posteriormente, en el Senado, enfrentarán a Ricardo Monreal

¿Quién podría vaticinar que el coronavirus y Hugo López-Gatell salvarían este viernes pasado a Mario Delgado y a Morena de una derrota deshonrosa ante la oposición unida en contra de su empecinamiento de, con pretexto de la epidemia y la crisis económica, dotar con superpoderes al Presidente López Obrador que ya los tiene en demasía, no sólo por su control casi absoluto en el Congreso de la Unión, de los órganos reguladores que se llaman autónomos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que pronto lo tendrá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, aún sin los ministros suficientes, su influencia ya es definitiva?

Como las derrotas son lo último que la Cuarta Transformación está dispuesta a aceptar, la genialidad de los cerebros más radicales que rodean al mandatario, “halcones” les llaman, urdió esta maniobra que parece genial porque arguyendo que los legisladores deben resguardarse en la parte más crítica de la pandemia de Covid-19, retrasarán 15 días la derrota que estaba cantada en la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En realidad, el coronavirus y el subsecretario de Salud dieron dos semanas a los negociadores del gobierno federal para encontrar a un priista o un perredista al que puedan untar la mano o asustar insinuándole que está, como varios lo están, en la mira del rifle sanitario del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

De las dos formas pueden convencer a uno o más de romper el pacto de las oposiciones absteniéndose de votar, haciéndolo del lado del partido oficial y sus satélites o ausentándose cuando ya no haya tiempo de llamar a su o sus suplentes, y así Morena estaría en condiciones de conseguir al menos el voto que le hace falta para convocar el periodo ordinario de sesiones del Congreso que le permita aprobar con su mayoría aplastante en la Cámara de Diputados la iniciativa a la que se oponen incluso el ex presidente de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, o el diputado Javier Uriel Aguirre, que ocupa la curul de Alfonso Ramírez Cuéllar desde que este decidió presidir el partido oficial.

EL ‘GATELLAZO’

El oxígeno de 15 días, con pretexto de que precisamente en ese periodo de tiempo “se registrará el pico más alto de la epidemia de Covid-19” por lo que “@HLGatell y su recomendación primaria es NO realizar sesiones extraordinarias en las siguientes dos semanas”, no deja de ser un victoria pírrica del Presidente López Obrador y de su mozo de estoques Mario Delgado, pues a condición de que el bloque de diputados y senadores de oposición que no están dispuestos a conceder al Presidente los superpoderes, en la nueva fecha en que se vuelva a plantear la realización del periodo extraordinario de sesiones, será rechazado como habría ocurrido este viernes según la profecía del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

Pero aceptando que López-Gatell, merecedor ya, sin duda, de su gafete como miembro de Morena con derecho a ser elegible para lo que sea, incluso precandidato presidencial para 2024, como ya se le promueve, no se equivoca en sus pronósticos y en 15 días los jinetes del Presidente habrán domado a la bestia, y concediendo también la posibilidad de defección de uno o más de los integrantes del bloque opositor, las dos Cámaras estarán en condiciones de votar la iniciativa que según las fracciones unidas de la oposición que no son satélites de Morena, consideran que vulnera la Constitución.

Pero aun suponiendo que la epidemia no fuese domada y que el tiempo para convocar a periodo extraordinario se prolongara, queda a López Obrador y a Mario Delgado el periodo ordinario de sesiones que empezará el primer día de septiembre próximo.

Quizás tarde para los planes presidenciales, pero aún a tiempo si de manipular los recursos presupuestales se trata. Lo ideal serían los 6 meses que se quiere, por ahora (porque la idea es que lo pueda hacer siempre que haya emergencias de salud o económicas), pero un trimestre no es tan malo.

No hay duda que no obstante que la posición personal de Muñoz Ledo es la de no “otorgar facultades unipersonales al Ejecutivo al margen de la Constitución”, y que el suplente de Ramírez Cuéllar se opone a la iniciativa, pues considera que “NO existe necesidad ni razón de llevar a cabo dicha reforma, pues el Presidente ya está facultado para modificar o redireccionar el presupuesto asignado… Así lo establece el artículo 29 de la Constitución, para hacer frente rápida y fácilmente a la situación de esta pandemia, sin necesidad de modificar la ley”, la iniciativa sería aprobada con un poco de maquillaje por Delgado y sus huestes que de inmediato la enviarán al Senado para su urgente resolución.

DOBLE CONTENCIÓN

Pero en la Cámara Alta enfrentaría, aun suponiendo que consigna el periodo extraordinario que buscan, al autollamdo “Grupo de Contención” formado por diputados y senadores del PAN, PRI , PRD y MC, que considera que “ante la profunda crisis de salud y económica que se avecina, la iniciativa (presidencial) plantea una propuesta que vulnera el orden constitucional y los principios de división de poderes, de gasto con criterios federalistas, de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y de rendición de cuentas con base en autorizaciones sujetas al control de la gestión gubernamental”.

Conforme al Grupo de Contención, no sólo es innecesaria, sino que promueve la opacidad y legitima acciones inconstitucionales la propuesta de “Autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en caso de una emergencia económica, pueda reorientar los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a fin de “destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad y Reorientar los recursos asignados al Fondo Metropolitano (3,300 millones de pesos aprobados en el PEF 2020) para destinarlos a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad, con base en las decisiones de servidores públicos del gobierno federal”.

Pero si en dos semanas o en septiembre, López Obrador y Delgado insisten en ceder los poderes de la Cámara Baja al Ejecutivo Federal, además de la oposición encontrarán a Ricardo Monreal que al día de hoy está convencido de “que no pasará la iniciativa tal como fue enviada”, y cree que “a lo mejor conviene buscar al interior de la mayoría (diputados y senadores de Morena) de qué forma enmendamos, corregimos la iniciativa y mantener a salvo el equilibrio de poderes y la autonomía del poder Legislativo del Ejecutivo”.

Ya veremos, cuando la oposición no pueda seguir conteniendo la intentona de apurar la transmisión de las facultades de los diputados al Presidente, de qué manera se comporta Monreal aunque al final de la jornada, el suyo, por muy coordinador que sea de los senadores de Morena, se trata sólo de un voto.

Para decirlo de otra manera, corre el riesgo de quedarse solo en su lucha al lado de la historia lo que necesariamente redundaría en perjuicio de sus aspiraciones futuras.

Por lo pronto, en los 15 días de gracia que el coronavirus y López-Gatell concedieron al Presidente y a Delgado, López Obrador seguirá bombardeado a quienes se resisten a entregarle el control total del presupuesto con el argumento de que en realidad desean que le vaya mal al gobierno en la lucha contra el coronavirus, pues se acercan las elecciones del 2021 y la apuesta es el fracaso de la Cuarta Transformación.

La novedad es que nunca imaginé que Muñoz Ledo, Ricardo Monreal o el suplente de Ramírez Cuellar apostaran al fracaso de la 4T.