El cinismo y las traiciones de Eduardo Ramírez Aguilar

El próximo 1 de septiembre habrá de renovarse la Mesa Directiva del Senado de la República. Se tiene ya definido que será el senador, por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar quien estará al frente de la Cámara Alta con el apoyo del PRI, PAN, PRD y Verde.

Del currículum de Ramírez Aguilar destaca que formó parte del pestilente establo de Manuel Velasco Coello, quien lo hizo diputado federal, secretario de Gobierno, diputado local para presidir el Congreso del Estado y, finalmente, senador de la República como frustrado aspirante a la gubernatura del estado. Y antes había sido presidente municipal de la ciudad de Comitán, la tierra del prócer Belisario Domínguez.

Así de pobre se advierte la composición del Senado para optar por el célebre “Zanja Negra” como su “líder” indiscutible. Sólo que de todos los cargos ocupados por Ramírez Aguilar destaca su indefinición ideológica y política, el engaño al electorado y las graves violaciones a la Constitución Política del Estado de Chiapas y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso sí, su pragmatismo acomodaticio lo eleva a la categoría de camaleón de la política.

Hay demasiada evidencia de sus inconsistencias políticas y legislativas. Cuando cursaba como diputado local en Chiapas sancionó nombramientos que adolecían del sustento constitucional. Por hoy rescato dos de ellos. El 4 de agosto de 2016, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, nombró a la licenciada Mirna Camacho Pedrero magistrada del Tribunal Superior de Justicia.

Ese acto constituyó un agravio a la administración de justicia bajo dos argumentos irrefutables. Primero, porque la nueva magistrada jamás había pasado por un juzgado o una sala, o sea, su inexperiencia como juzgadora era nula, y, después, porque había sido diputada local del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015. Los artículos 58 y 61 de la entonces Constitución local vigente prevenían que quien había sido diputado local no puede asumir como magistrado hasta pasado un año de concluido el cargo. Bajo ese mandato, Mirna Camacho podía ser magistrada hasta el 1 de octubre de 2016.

En ese mismo sentido, el artículo 116 de la Carta Magna hace, exactamente, la misma prevención, con el agravante de que con ese nombramiento se vulnera también el pacto federal, pero, además, las sentencias emitidas por un funcionario que no reúne los requisitos constitucionales son un atentado a la seguridad jurídica de quienes acuden en demanda de justicia.

Lo mismo ocurrió con la designación del integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas Octavio García Macías. Presidente municipal de la Concordia, Chiapas, del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2015, Eduardo Ramírez Aguilar adelantó su nombramiento 38 días al aprobarlo el 24 de agosto de 2016 cuando podía ser nombrado Consejero hasta el 1 de octubre de ese año, es decir, un año después de haber concluido su encargo como munícipe.

Tan evidente fue la violación a los artículos 58 y 61 de la Constitución de Chiapas que el diputado Ramírez Aguilar se apresuró a tratar de enmendar su dislate constitucional. En comunicado del 11 de septiembre de 2016, dirigido al licenciado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, tramposamente se le hace saber que José Octavio García Macías había sido nombrado el 24 de agosto, pero que entraría a ejercer sus funciones a partir del 1 de octubre.

La confesión del atraco legislativo–constitucional es impecable. En ese comunicado, Ramírez Aguilar acepta que violó la Constitución de Chiapas. Ello es así porque la misma mandata que para ser Consejero se haya dejado el cargo un año antes del día del nombramiento, y no de la toma de posesión.

Las inconsistencias y las veleidades políticas de Ramírez Aguilar quedaron indelebles en su afán de obtener la nominación como candidato a la gubernatura de Chiapas. Para lograrlo se convirtió en principalísimo actor de actos graves de traición y deslealtad partidaria.

Eduardo Ramírez siempre militó en la franquicia electoral llamada Partido Verde, por lo que buscó ser candidato por el PRI–Verde como émulo del corrupto y fracasado gobierno de Manuel Velasco Coello. Derrotado, en la nominación, por Roberto Albores Gleason, se “rebeló” bajo el disfraz de un movimiento mal llamado “por la dignidad”, que jamás ha conocido. Con el patrocinio de Manuel Velasco, y en abuso del erario estatal, en tres días consecutivos propició el acarreo de más de 30 mil “simpatizantes” para protestar en contra de la imposición (de la que siempre fue beneficiario) de Albores Gleason.

Como su locuaz y fugaz rebelión no dio resultado, buscó postularse por el Partido Verde, Chiapas al Frente y las franquicias locales familiares, propiedad de la señora Leticia Coello Garrido, Chiapas Unido y Mover a Chiapas. Derrotado, esta vez, por el ex senador José Antonio Aguilar Bodegas en la candidatura de Chiapas al Frente, Ramírez Aguilar, sin recato alguno, mutó en candidato al Senado por Morena, al que había repudiado en repetidas ocasiones.

Las desviaciones políticas de Ramírez Aguilar son públicas, inmorales e incongruentes. En una de sus tantas concentraciones insultó a Andrés Manuel López Obrador al llamarlo mentiroso y tramposo por criticar a Manuel Velasco por el uso indiscriminado de los programas sociales con fines electorales. La respuesta llegó de inmediato. López Obrador llamó a Eduardo Ramírez mercenario de la política, calificativo que le viene al “Zanja Negra” con toda precisión.

Hombre sin dignidad, ahora llama a López Obrador honesto para defenderlo del video que involucra a su hermano Pío recibiendo dinero de David León Romero para financiar la campaña morenista del 2018. Y, en el exceso, Ramírez Aguilar llama al presidente López Obrador “el hombre que va a cambiar la historia de México”.

Y, ahora, Eduardo Ramírez pretende ostentar un liderazgo que no tiene, y no merece. Lamentable que antes de proceder a nominarlo no se hayan investigado sus antecedentes y sus desvaríos en política. Poco confiable, no tardará en traicionar a quienes lo apoyaron para presidir el Senado de la República.

Y falta todavía por ilustrar las violaciones constitucionales y las contradicciones con la Constitución de la República cuando se promovía como el gran reformador de la Constitución del Estado de Chiapas en su afán por obtener la candidatura a gobernador, que nunca le llegó. Bajo el signo de la demagogia alentaba una consulta popular para que fuera el pueblo quien propusiera las reformas constitucionales cuando el pueblo ni siquiera estaba enterado de que iba a participar en el proyecto de una nueva Constitución.

Así, pues, la presencia de Ramírez Aguilar en el Senado es un atentado a la memoria de Belisario Domínguez, su paisano y quien devolvió la dignidad a la Representación Nacional y a las instituciones Republicanas. Ampliaremos…

[email protected]