“Yo no olvido al Año Viejo / porque me ha dejado cosas muy buenas… / Me dejo una chiva / Una burra negra / una yegua blanca / y una buena suegra…”.

¡Ay!, me dejó, me dejó… una bombita por la gasolina… y una bombota llamada Donald.

Fuera de fiesta, y de ésta última línea, inventada, más bien, en la realidad a los mexicanos, el 2016 nos deja algo así como una resaca de preocupación.

En gran parte por una incertidumbre económica traducida en incertidumbre política.

Sin duda, pero como cualquier otro año, un pesar por desgracias naturales, otras quizá evitables; muerte de personajes de distintos ámbitos; fugas de políticos vivales, así como una especie de vodevil entre precandidatos, legisladores y funcionarios públicos.

¿Algo bueno? Sin duda. El año para los mexicanos pudo ser peor. El mundo está de cabeza y no todas las naciones soportaron la avalancha de los peores precios del petróleo en los últimos años ni la escalada del dólar haciendo pedazos a muchas monedas en varios países.

Con sólo voltear a ver hacia Venezuela, Brasil, Colombia. Con medidas y planes, algunos esbozados desde el sexenio pasado panista, la economía mexicana ha resistido, hasta ahora, el embate.

La situación no es como la pinta la oposición, empeñada no sólo en no hacer equipo para juntos, políticos, Poderes, instancias, enfrentar una convulsión totalmente externa.

Por angas o mangas, el desempleo no se ha desbordado. Tal vez no es de festejo, como quiere pintarlo el gobierno federal, pero ni por asomo se vive una situación de catástrofe. Empleos hay, mal remunerados muchos, pero hay.

Hace unos días, un amigo, en discusión navideña, daba la razón a algunos analistas -eso dijo-, quienes rechazaban la versión oficial de la creación de plazas laborales. ¿Cómo?, expresó, si no hay inversión ni obras.

Bueno, dije a mi amigo, tus analistas se equivocan. La versión del gobierno es válida; en la mitad del caso, en una situación normal, y en una de emergencia, como la actual: Los empleos informales se convirtieron en formales. Se registraron en el IMSS, se asignaron prestaciones, salud; crearán antigüedad. La otra mitad sí se ha resuelto con inversiones y obras. Resaltan las de infraestructura carretera y las de empresas externas (varias automotrices), aun cuando éstas últimas podrían verse afectadas ante las nuevas políticas estadounidenses por entrar. Y muchísimos más por el innegable apoyo del sector empresarial.

¿Algo bueno del año viejo al nuevo? El incremento salarial a partir del 1 de enero. ¿Insuficiente porque además del fantasma del Donald Trump ogro está el de la escasez y alza del precio de la gasolina? Veremos.

Un incremento al salario mínimo, se debe reconocer, empujado también por mucha gente, por la presión de distintos líderes, como Miguel Ángel Mancera y Andrés Manuel López Obrador. Algunos más sólo se subieron al tema para aparentar estar de acuerdo y llevar agua a su molino de promoción política.

Un año políticamente balanceado. El PRI se fue de cinco gubernaturas, pero recuperó, o mantuvo, dos o tres. Se amainó la tormenta con la CNTE a base de mesas y mesas, ¿y billetazos? Aunque últimamente han vuelto a las andadas.

Las manifestaciones de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, sin claudicar en la exigencia al gobierno para dar mayores resultados en la investigación, pero sin presionar ni un gramo a la Izquierda, responsable total de los graves hechos de Iguala en septiembre de 2014, se han concienciado más en el sentido de aceptar una trágica realidad, aunque no un cierre del caso.

¿Algo bueno? Sobrevivimos.

¿El tema negro? La inseguridad. Planes por aquí, planes por allá, discursos, pero la lacra sigue ahí. Como el tema del empleo, o el económico en general; no está como lo pintan quienes opinan sólo como artificio político. La situación no es comparable a la vivida, en casi todo el territorio nacional, del 2005, aproximadamente, al 2011 o 12.

Hay violencia, agazapada en ciertas entidades y en ciertas zonas de esas entidades. Eso genera inseguridad para quienes habitan esas zonas. En el resto del país, la inseguridad no es como para implementar un toque de queda. Eso es mentira. Vaya a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Toluca, Tlaxcala, inclusive Veracruz, si quiere, Culiacán, ¡Acapulco! o la capital de Colima, en donde comienza a forjarse un cierto enfrentamiento entre bandas rivales del narcotráfico, y puede pasear, vacacionar, y en ningún caso, o momento, será presa de un incidente. Si ocurre no es el común denominador. El infortunio es más posible, hoy, en Estados Unidos o Europa, claro, con otro tipo de violencia, más difícil.

EL MALO Y LA MALDAD

A los mexicanos, la Historia nos colgó una preocupación el 8 de noviembre: Contra todos los pronósticos, Donald Trump, republicano de una derecha exacerbante, ganó las elecciones sobre una confiada Hillary Clinton.

En realidad, confiados estuvimos todos. Trump, como el personaje visto en toda la campaña electoral, parecía tan déspota como inelegible.

La circunstancia, la Historia, la casualidad, los malos cálculos, nos dieron una lección. El triunfo de Trump también tapó la boca a quienes se creyeron dueños de una bola mágica y despotricaron por la visita del republicano a Los Pinos en plena campaña política.

Bueno, el triunfador fue Luis Videgaray, quien empujó la reunión a la cual también fue invitada la demócrata, pero desistió confiada, como todo el mundo, de la imposible llegada del republicano a la Casa Blanca.

Ese era nuestro pesar mayor (en racimo con la inseguridad y el nerviosismo económico) cuando apenas unos días antes de Navidad se nos apareció otro “Grinch”, peor al representado por el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, al comparar al republicano con una película de terror.

Con los líos de la gasolina de los últimos días del 2016, Trump será una comedia si el gobierno federal no aclara, en principio, la gritería, en al menos 12 estados, sobre desabasto de combustible. Y, en segundo lugar, los límites o la benevolencia de la liberación del precio de los energéticos.

A partir de este 1 de enero de 2017, la Magna subirá a 15.99 pesos por litro y la Premium a 17.79 pesos. El diésel, 17.05 pesos.

En principio existe una explicación para los dos asuntos.

Para la supuesta escasez, el cierre de ductos, compras de pánico por especulación de empresarios gasolineros, nueva facturación fiscal y hasta una posible repercusión de la baja producción de petróleo.

Para el aumento en el precio, la apertura de la competencia, el costo tope, su temporalidad (del 1 de enero al 3 de febrero), para, a partir de ahí, subir o bajar todo, incluso este incremento, basado en la fluctuación internacional. Además, el costo será diferente, según la región.

Pero como siempre, y más en pleno puente Guadalupe-Reyes, el gobierno federal o, de perdido, con la mano del PRI, la difusión de los motivos se quedan cortos.

Mal hace el gobierno federal en permitir una imagen al exterior como lo han manejado, ya, algunos, al estilo Venezuela.

Los bien pensados no consideran ningún riesgo y prevén una normalidad e incluso una baja en el costo de los combustibles en tanto se ajusta el nuevo sistema.

Los malpensados visualizan, ya, una escalada de inflación tipo “cluster” por los nuevos precios. Real o no, posible o no, siempre existe el peligro de los especuladores detonantes de una elevación de precios anticipados a cualquier crisis.

Es decir, este 1 de enero amaneceríamos con tarifas altas en transporte de todo tipo, de pasajeros y de productos. Por ende, como todo se transporta a un precio más alto, pues todo sube, incluyendo los componentes de la canasta básica.

Sin embargo, por la calma chicha del gobierno, todo indica la existencia de un control bien manejado. ¿Será?

¿Así de temerarios son el Gobierno federal y el PRI en el arranque de un bienio en apariencia explosivo?

Por lo pronto, hasta quienes van por las grandes, el Estado de México y la Presidencia de la República, están calladitos, calladitos, tal vez tomando aire para soltarlo de a poquito a partir de este lunes. Su vodevil, tan histriónico, como lo demanda su propia urgencia de ganar unos cuantos votos, deberá abrir más el telón en los siguientes 18 meses.

¿Los conoce?: Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel Mancera, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle, Miguel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Aurelio Nuño, Luis Videgaray, Jaime Rodríguez “El Bronco”. Josefina Vázquez Mota, Ulises Ramírez, Alejandro Encinas, Ana Lilia Herrera, Ernesto Nemer, Carlos Iriarte, Alfonso Navarrete, José Manzur, Horacio Duarte y Delfina Gómez.

Por lo pronto, ni yo ni usted olvida el Año Viejo. Por las cosas buenas, medias buenas, o malas. Por la chiva, la burra negra, la yegua blanca o la suegra.

Pero el Año Nuevo se nos viene encima por Trump o la gasolina.

Hace unos días, a propósito del fin de año, escuché al periodista cultural Javier Aranda recordar el acto de los uróboros: “Un año es un círculo, una víbora que se muerde la cola”.

Muérdase la lengua; no vaya a ser, pero ni Dios lo quiera.

