El 2020, realidad y presagios

No será un día cualquiera el 1 de enero; iniciará una década y, no obstante el discurso gubernamental optimista, pululan quienes aseguran que pronto extrañaremos el 2019 porque será peor el año que empieza.

En contrario, en la Cuarta Transformación me dicen que la clase media está enojada, pero la base social rebosa de contenta, pues le llega dinero, no a manos llenas, pero llega, y, por esa razón, el Presidente López Obrador es, día a día, más popular.

También los gringos están felices porque la droga sigue fluyendo a Estados Unidos y no hay manera de parar el flujo de armas a México.

Me dicen también que los grandes proyectos de infraestructura se realizarán, aunque no tienen argumento para explicarme la intranquilidad reinante en la Secretaría de Hacienda por la escasez de recursos que distinguirá el inicio de la década y por la desconfianza de los inversionistas locales y extranjeros.

Me impresiona el rápido análisis de la realidad nacional.

Desenfado en el reconocimiento del enojo de la clase media porque es, precisamente, la convencida de que 2020 será peor que 2019, y la aceptación de que los desfavorecidos no se acercarán a una clase media cada día más empobrecida, pues recibirán apenas lo suficiente para no salir de su estancamiento y continuar dependiendo de quien le entrega lo poquito que hay gracias a la gran tijera que recorta y recorta, sin piedad, los dineros de casi la totalidad de las dependencias federales sin nadie que se atreva a protestar.

Y, mientras tanto, la popularidad presidencial crece más y más.

Reconozco mi falta de capacidades para muchas cosas, en especial el presagio, pero lo que escucho es preocupante, si bien, hay que decirlo, es a nivel de clase media y de la clase que fue dirigente y dejó de serlo por sus propios méritos y porque López Obrador persistió en su lucha y supo explotar, en el discurso, sus mayores debilidades, corrupción y alejamiento de la base social.

No juguemos al profeta y sujetémonos a la realidad: La permanencia de la situación y, quizás, su radicalización.

Es decir, la polarización: La clase media enojada por su empobrecimiento y la base social (pobres) contenta en el marco de la felicidad de nuestros vecinos de norte porque la droga les sigue llegando en grandes cantidades y sus armas ingresan a nuestro país de igual manera.

Lo primero quizás sea fruto de una estrategia que tiene que ver con la finalidad suprema de incrementar, paulatinamente, la popularidad de Andrés Manuel, basamento esencial de la permanencia en el poder de la nueva clase gobernante, algunos de cuyos miembros no son tan nuevos, y no precisamente por cuestiones de edad.

Lo segundo, mero pragmatismo. Como el gobierno norteamericano, demócrata o republicano, no toleraría al sur de la frontera un gobierno contrario a sus intereses, aún caminando contra algunos de sus principios, la 4T ha encontrado la manera de fortalecer la amistad con Donald Trump, una variable por demás incierta, rayana en el espejismo.

Habrá que esperar a que se imponga la realidad, esa variable terca que los economistas suelen despreciar mientras, se supone, los políticos saben reconocer y utilizar.

Mientras tanto, preocupémonos por la polarización.

A REMOJAR LAS BARBAS

Como país estamos en problemas serios si es cierto que los pobres están la mar de felices porque el dinero de los impuestos les llega poco, pero les llega, además, sin intermediarios, casi, directamente, de las manos del Presidente, mientras la clase media ya no oculta su enojo creciente porque día a día empobrece y se aleja de su sueño de dejar de ser “clase media” para convertirse en alta.

Basta mirar al sur del continente, y a otras latitudes, en busca de ejemplos relacionados con el enojo de la clase media, y creo que nadie quiere que nos ocurra algo similar, y menos a causa de la estrategia de mantener o incrementar la popularidad del Presidente.

Más que nadie, López Obrador sabe que su ideal de perpetuar la 4T no tendría buen destino a partir de estallidos sociales, y mucho menos si son causados por sus estrategias.

Es cierto que el escenario mexicano no se parece en nada al de otros países en convulsión; por muchas razones, en especial, la casi exterminación local de los partidos políticos que mantuvieron el poder por décadas y la ausencia de figuras que cautiven a la población. Tampoco, y esto es lo más grave, no hay causas que unifiquen el malestar.

Ha pasado apenas un año y un mes de la instauración formal de la 4T, aunque, por abdicación del grupo en el poder, gobernó en los hechos desde el día siguiente a su triunfo en las urnas, y ya existe, casi en su totalidad, el andamiaje jurídico que garantizará su supervivencia, al menos, por un sexenio más, sean cuales sean los resultados del primer periodo de gobierno.

A velocidad de vértigo, el poder está siendo concentrado en las manos de López Obrador (no es casual ni extraordinario que mientras el resto de prohombres se mantuviera en silencio, el único en reaccionar, airado, a los insultos del ex mandatario boliviano Jorge Quiroga fuera el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar) y se antoja casi imposible que la “base social” favorecida por sus políticas de bienestar no acuda a suplicarle permanecer en tanto la 4T se afianza.

Andrés Manuel ha negado afanes reeleccionistas e incluso se ha comprometido ante notario a no hacer lo que le prohíbe la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir, pero ¿cómo dejar de escuchar la súplica, la exigencia, de la masa?

Habrá que esperar para saber de qué está hecho en esta materia López Obrador, pero es indiscutido que, hoy por hoy, es el amo de la situación.

LAS DUDAS SOBRE LA ECONOMÍA

Los expertos en economía presagian un mal año, y un peor sexenio, pero eso está también por verse. Hasta hoy, la economía no ha crecido, sino al contrario, pero el Presidente asegura que todo irá bien. Más nos vale a todos que no se equivoque. Apostar a su fracaso sólo por fines electorales sería mezquino. Sin embargo, en el entorno del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, impera el desánimo y, como aquí se ha repetido, apuesta a la catástrofe económica para tener la oportunidad de tomar el timón.

A 13 meses de gobierno, mientras los empresarios juegan a que le creen al Presidente y éste les contesta con la misma moneda, la clase media se ha atrevido a enfrentarlo, sólo en una ocasión, con una manifestación más o menos multitudinaria y pacífica con un pretexto válido, la inseguridad creciente en la que vivimos.

La respuesta gubernamental fue la misma: Es herencia de las guerras de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y habrá que esperar a que den resultados las modalidades de cambiar balazos por abrazos y atacar en su origen las causas de la delincuencia, es decir, el reparto de dinero a jóvenes y campesinos.

SIN NAUFRAGIO A LA VISTA

Quizás el mayor fracaso de la 4T esté en la inseguridad, pero el tema se ha politizado porque los gobernadores, en especial los panistas, se niegan a caer en el juego de fingir que se solucionará con reuniones tempraneras de gabinetes de seguridad.

Episodios que en el pasado reciente habrían sido explotados al máximo por la izquierda, como el “culiacanazo” o la tragedia de las familias mormonas en Sonora, en poco o nada mellaron al gobierno federal.

Pareciera que aún en el tema de la violencia, el gobierno de Andrés Manuel está blindado.

Inclusive, se le resbalan temas como la llamada sumisión ante el gobierno de Trump en materia de política migratoria, calificada así por íconos de la izquierda, como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

O, lo que es lo mismo, nada hay en el futuro inmediato que permita suponer el naufragio de la 4T.

En todo caso habrá que esperar a las elecciones de 2021 para ver si los partidos tradicionales logran sobrevivir o, quizás lo único verdaderamente real, si Morena, el partido que creó López Obrador para llegar al poder, supera sus luchas intestinas y se convierte en lo que el PRI fue durante 90 años.

Por ahora, por mucho que la clase media esté enojada, pero no tanto como para llegar a extremos, como ocurre en otros países, y mientras la base social de Andrés Manuel siga feliz y creciendo, no tendremos convulsiones ni estallidos sociales.

Todo se reducirá a lo de hoy, a la crítica severa de la prensa, a murmuraciones en restaurante y en el seno familiar, y a algunas marchas periódicas de poca concurrencia.

¿Surgimiento de nuevos líderes o reposicionamiento de quienes creyeron serlo? Bastará con que Santiago Nieto se eche el rifle sanitario al hombro para retardar la irrupción de posibles dirigentes. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sabe que se necesita el rabo corto para tener la lengua larga, y rabilargos abundan.

Así, 2020 podrá ser peor que 2019 y sucesivamente.

¿Fatalismo? No. Realismo.

Mientras, la droga seguirá llegando a Estados Unidos porque nada hacemos para evitarlo y poco o nada podremos hacer para que nuestros narcos no estén mejor armados que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.