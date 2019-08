Dolorosos aciertos

Hace casi 12 años di a conocer mi idea sobre la evolución generacional de la delincuencia. A partir de ello fui invitado a participar en diversas conferencias y a escribir en varias publicaciones técnicas. Lo recuerdo porque me ha dolido tener la razón cuando he sabido de las barbaries acontecidas en diversos lugares de nuestra geografía.

En mi tesis planteo un esquema gradual de nueve etapas por las que atraviesa la vida evolutiva del fenómeno criminal. Las cinco primeras son la delincuencia tradicional, la corruptiva, la organizada, la transnacionalización y la deshumanización.

Allí anunciaba que en los años venideros podríamos entrar a la sexta etapa de esta cadena, algo que podría parecerse al terrorismo por sus aspectos exteriores, aunque no con una finalidad ni un mensaje de naturaleza política. Por eso prefiero llamarlo el barbarismo, a efecto de distinguirlo del tradicional terrorismo político y tampoco equiparándolo con ese terrorismo irracional de quienes, fuera de sus cabales, atentan contra los demás.

Sin embargo, el dolor no es lo peor, sino el miedo de suponer que pudiera acertar en las etapas séptima, octava y novena, para un futuro. Estas son la subversión político-criminal, la politización delictiva y la regencia delincuencial. Estas son el apoderamiento mafioso del gobierno, la empresa, la banca, la comunicación, la diplomacia, la milicia y la universidad.

No se cómo vaya, por otra parte, la preparación gubernamental frente a eventuales brotes terroristas o barbaristas. Me queda en claro que, en lo que concierne a la ley, el tema ha estado abandonado. Lo digo porque lo he visto.

Hace 25 años, el presidente mexicano me encargó el estudio y diseño de un proyecto normativo que nos permitiere afrontar dicho fenómeno. Aclaro que en ese momento, para nuestro gobierno, el asunto era una mera previsión, desde luego, muy responsable, pero no llegaba a una suposición ni, mucho menos, a un temor. Sin embargo, acometí la tarea con seriedad.

Para comenzar fueron seleccionados 10 modelos donde los gobiernos hubieren sido exitosos, pero considerando diversas asimetrías idiosincráticas, financieras, tecnológicas e institucionales. En Europa, los seleccionados fueron Francia, España, Italia y el Reino Unido. En el Medio Oriente, desde luego, Israel. En la América Latina escogimos Argentina, Uruguay, Colombia y Perú. Por último, Estados Unidos. Todos ellos fueron exitosos y todos ellos fueron prudentes.

Después diseñamos modelos de tres grados de severidad, como en las enfermedades: Tratamiento ligero, terapia media y cirugía invasiva. Previmos la relación indispensable que debiera existir entre una ley facultativa y una tarea de inteligencia. La información sin acción es inútil y peligrosa. La acción sin información es estúpida y comprometedora, pero, por obra inevitable del tiempo, ese sexenio terminó y, por consecuencia ineludible de la costumbre, ese proyecto se canceló. Desde entonces han pasado cuatro administraciones presidenciales y vamos en la quinta. Yo he estado alejado del tema, que, dicho sea de paso, no es de los míos. Me conforta que no se haya necesitado, por lo menos, porque no ha existido confrontación política asesina, pero ahora me inquieta si lo que vemos pueda ser la realización de mi premonición o, por el contrario, un hecho doloroso pero aislado e irrepetible.

También me conforta saber, como ya lo dije, que el terrorismo se puede vencer, y lo han vencido. Que la extorsión, el secuestro y el asalto se pueden vencer, y los han vencido, pero todos sabemos que, hasta ahora, al narcotráfico nadie lo ha podido vencer. Ni el país más rico ni el ejército más poderoso. No digo que será invencible a perpetuidad, sino que ha sido invencible hasta el día de hoy. Por eso valdría tratarlos y combatirlos por separado, y no en una sola cazuela, recíprocamente contaminada.

Por último, quiero aclarar que ni en esto ni en cualquier tema yo me sienta profeta ni adivino. Esas son profesiones hoy muy desprestigiadas. Por el contrario, creo que en materia de asuntos políticos, al final de cuentas, todos tenemos la razón. La diferencia entre unos y otros es que algunos, usualmente, la hemos tenido a tiempo, mientras que otros, constantemente, la tienen cuando ya no hay remedio.

Abogado y político

