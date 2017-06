Democracia y segunda vuelta, secuestradas por lobbismo del PRI y Verde

El mismo argumento insidioso ha servido durante ocho años para alargar lo inevitable en las democracias liberales, como derecho ciudadano al sufragio: la segunda vuelta electoral.

No se trata que en un momento determinado le convenga o NO al PAN, al PRI, al PRD o a Morena, ni la presunta dedicatoria a Andrés Manuel López Obrador; lo cierto es que deja de ser conveniente para los partidos chicos, constituidos en una sociedad mercantil con cargo al erario.

Así se han conducido el Partido Verde del presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, en cofradía con los coordinadores parlamentarios Carlos Puente y Jesús Sesma, el impresentable Arturo Escobar y Vega, el ídem Jorge Emilio González Martínez, y quien salvará al planeta del desastre ecológico prohibiendo los popotes de plástico: Lía Limón Rojas.

La democracia secuestrada en el presente, por el lobbismo parlamentario de Emilio Gamboa Patrón, Escudero y César Camacho Quiroz, impedirá a toda costa el derecho a la segunda vuelta, seguramente con el acompañamiento de más partidos, en una maniobra de intercambio de favores.

Importa un carajo si le conviene a un partido y a otro no, el boicot al balotaje es un golpe a la democracia y a los ciudadanos. Nada más.

No es como repite Pablo Escudero el salmo de Emilio Gamboa. La segunda vuelta electoral NO lleva en la dedicatoria el nombre de Andrés Manuel López Obrador, es ex profesa para que los ciudadanos NO ejerzan un derecho en las urnas que opera en el 70% de los países. Tendencia inevitable de las democracias liberales.

Pero en estos momentos no está en el interés del PRI, ni del Verde o Nueva Alianza.

Aún si hacemos a un lado elecciones reñidas como el Estado de México y Coahuila, donde alrededor del 70% no votó por los ganadores, la segunda vuelta es un derecho que se ha negado a los ciudadanos, al menos durante ocho años, otros cálculos hablan de tres lustros.

Bajo esta premisa, el “NO hay tiempo parlamentario” es la tesis del absurdo y el abuso.

Así ocurrió en el último trienio de Felipe Calderón Hinojosa, asediado por la oposición en el Congreso, no pudo concretar lo que en su momento percibió como salvación de su partido contra el impulso del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

En esos años Fabio Beltrones ironizaba desde el Congreso: “Calderón es el campeón de las segundas vueltas”. Ahora su oportunidad política menguó, y las segundas vueltas son ‘alternativa viable’ junto a los gobiernos de coalición.

A dos meses y medio de iniciar el periodo electoral 2018, el ‘balotaje’ -segunda vuelta- se trata de ver como una puntada de la oposición, como en su momento se trató de ridiculizar la exigencia social para extirpar en 1987 a la Comisión Federal Electoral, impuesta por José López Portillo a la Secretaría de Gobernación desde 1977, para crear el Instituto Federal Electoral.

Sobran argumentos de gobernabilidad que le dan sustento, además de los conceptuales que describen a la primera vuelta como una opción del corazón, y a la segunda, como el sufragio razonado.

El hecho es que la gran mayoría de las naciones implementa alguna de las tres principales variantes: Sin Barreras, Mecanismos de Acceso Libre y Mecanismo Compuesto.

No hay forma de detener, es el camino de las democracias liberales, pero en México se ha topado con las bancadas del PRI en las dos Cámaras, a las que la oposición tendrá que arrebatar esos derechos y sustentarlo en el Artículo 105 Constitucional que está sobre cualquier norma electoral.

En este espacio citamos con anterioridad la meteórica Ley Televisa (Ley Federal de Telecomunicaciones) aprobada en un lapso de siete minutos en el 2006, casi por unanimidad, y por una buena cantidad de legisladores que vemos en el mismo escenario político.

El hecho es que habrá que empujar con todo para hacer posible lo que se argumenta con falacias como imposible. La segunda vuelta SÍ es posible para el 2018.

