Delincuencia organizada oficial de Chiapas a Puebla

El pasado 5 de marzo la ciudad de Puebla resintió la manifestación más grande que hasta hoy ha tenido. Participaron 80 universidades de las que 100 mil estudiantes protestaron por la muerte de tres de sus compañeros y un conductor de Uber.

Que no olvide Miguel Barbosa que en la caída del general Antonio Nava Castillo como Gobernador en 1964, tuvo como actores privilegiados a los estudiantes de Puebla.

En la megamarcha quedó de manifiesto que Puebla siempre fue modelo de equilibrio social y tranquilidad sin delincuencia organizada de por medio.

La llegada de Miguel Barbosa como gobernador desató la inseguridad como mensaje funesto para futuros actos de impunidad.

Si bien es cierto que cada ciudadano no puede tener un policía a sus espaldas, también lo es que la falta de prevención del delito y la ausencia de castigo a los delincuentes se convierte en un estímulo permanente para delinquir. Así sucede en los estados gobernados por morenistas: Puebla, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

La respuesta de Miguel Barbosa a la megamarcha fue en el mismo tono del discurso que durante 12 años de campaña utilizó López Obrador. Diría Barbosa: “Estoy desmantelando un sistema de corrupción”.

Sólo que el gobernador de Puebla no dijo que está por construir su propio sistema de corrupción. Para combatir la corrupción que asuela a Puebla, nombró a Raciel López Salazar como secretario de Seguridad Pública.

López Salazar es un personaje de funestos antecedentes en el estado de Chiapas. Procurador General de Justicia entre 2009 y 2018, sirvió a la represión en los gobiernos de los dos mayores ladrones en la historia de Chiapas: Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello.

Las historias de represión, corrupción e impunidad en Chiapas a cargo de Raciel López Salazar son interminables. Por hoy apenas algunos de sus atracos y atentados a la procuración de justicia:

1.- El 27 de noviembre de 2009, fue asesinado en el municipio de Chicomuselo el líder minero Mariano Abarca Roblero. Desde un principio Raciel López supo quién fue el asesino, por los enormes intereses de la empresa canadiense Black Fire en la extracción de bauxita, esencial para la perforación de pozos petroleros.

Sin embargo, dirigió la averiguación previa en contra del líder transportista Walter León Montoya, por el desacato de iniciarle juicio político al bandido de Juan Sabines, el mismo que recomendó a Raciel López con Miguel Barbosa, como se evidencia en la fotografía donde Sabines y Yassir Vázquez “acuerpan” a Barbosa.

La manipulación de la averiguación previa fue evidente. Raciel amenazó al testigo Mario López Sunún para que firmara una declaración en la que culpara a León Montoya. A López Sunún, bajo tortura lo obligaron a poner sus huellas porque no sabía leer ni escribir.

Al otro testigo, Orlando Vázquez Rodríguez, se le “sugirió” declarar que el profesor Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, había sido el asesino material, bajo la amenaza de que si no lo hacía, se iría al bote (sic). Esta declaración era fundamental para los planes del procurador López. Orlando Vázquez era testigo privilegiado, pues al momento del homicidio de Abarca Roblero se encontraban juntos. Vázquez Rodríguez se negó a pesar de las amenazas y Sepúlveda Calvo hubo de ser liberado.

2.- El 31 de diciembre de 2011 fue atropellado en la calzada del Club Campestre, el joven de 27 años Fernando de la Cruz Cruz. En ese momento se le hizo saber a Raciel López el modelo del vehículo, las placas de circulación y el nombre del propietario: Jorge Javier Culebro Guillén. Cuando se le solicitó información de quién o quiénes habían sido consignados como culpables, se escudó en la secrecía de la investigación cuando que era público el nombre del homicida. Había una razón. El conductor era hijo del subprocurador Jorge Culebro Damas.

Como respuesta racielista, se amenazó a la esposa del difunto Fernando de la Cruz, con muerte o cárcel si intentaba denunciar el esclarecimiento del homicidio. Una mujer de condición extremadamente modesta y con tres huérfanos abandonados.

3.- En el exceso de sus atribuciones ministeriales, Raciel López Salazar se convirtió en el policía político de la represión en Chiapas. Derivado de una averiguación previa, un juez penal dictó orden de aprehensión y auto de formal prisión en contra del ex gobernador Pablo Salazar por diversos delitos.

El juez de distrito ordenó a los tres magistrados de la sala penal que dictaran una nueva resolución, bajo los lineamientos marcados por la justicia federal. Como resultado de la instrucción del juez de distrito, la sala penal revocó el auto de formal prisión y emitió auto de libertad.

Esa decisión de la sala penal determinó que Raciel López iniciara averiguación previa en contra de los tres magistrados por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa. Sólo que el juzgado federal determinó: “La sala acató lo ordenado y se da por cumplido el fallo protector al quejoso Pablo Salazar”. Uno más de los tantos atentados racielistas a la impartición de justicia en Chiapas.

4.- El 14 de noviembre de 2013, el juez de juicios orales Francisco Plaza Ruiz dictó sentencia absolutoria a favor de dos personas acusadas de homicidio calificado. En el mes de febrero de 2014, la sala penal revocó la sentencia y condenó a los acusados a 35 años de prisión.

En uno de los episodios más escandalosos en contra de la procuración y administración de justicia, López Salazar ordenó la detención del juez -a las 4:00 de la mañana– bajo el insostenible argumento de haber cometido el delito de evasión de presos, y además por encontrarlo en flagrancia.

No hay en todo el Código Penal de Chiapas ni en ninguno del país una sola alusión que tipifique el delito de evasión de presos por sentencia absolutoria, emitida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones.

Tampoco hay antecedente alguno de un supuesto delito cometido en noviembre, y tres meses después, se le dé la categoría de flagrancia. Flagrancia es detener al delincuente al momento de estar cometiendo el delito.

Entre los hoy colaboradores de Raciel López Salazar, se encuentra Alfonso Rustrián Zaragoza (conocido como rufián en la Procuraduría de Chiapas), nombrado director de administración en la secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

Es el mismo cargo que ocupó en la Procuraduría de Chiapas.

Desde ahí se hicieron negocios al por mayor. Compras amañadas sin licitación de armas y equipos de seguridad, con su propio comité de adquisiciones, estímulos a favoritos de López Salazar por encima de las autorizaciones presupuestales del Congreso del Estado. Y todo eso está debidamente documentado.

La otra inclusión de Miguel Barbosa en su gabinete, es el bandido de Seth Yassir Vázquez Hernández, ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Yassir es el responsable de la destrucción del centro de la ciudad bajo el lema “que viva el centro”. Fue un gran negocio la remodelación que redujo el tamaño de las calles, obligó al cierre de muchos comercios durante las prolongadas obras y se levantó un pavimento de 50 centímetros de espesor, para sustituirlo por uno de 12 centímetros, en pleno deterioro con severas cuarteaduras. Y hoy este pillo es subsecretario de transportes.

Que viva la 4T en Puebla con Miguel Barbosa a la cabeza y sus secuaces Raciel López Salazar y Seth Yassir Vázquez Hernández. Ampliaremos…

