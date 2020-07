Dejemos la soberbia que destruye

> Eso ha servido tanto a los “fifís” como a los morenistas, porque no hay mejor camino que la negociación y la conciliación sin insultos, ni aceleres. Los egos y los intereses echan muchas cosas por los caños

EL FAMOSO AVIÓN PRESIDENCIAL ADQUIRIDO POR FELIPE CALDERÓN Y USADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO, ya tiene comprador, incluso dieron adelanto y llega a México para que se realice, con la sana distancia, el recorrido por el mismo por los medios de comunicación, para que vean cómo se vivía antes en el neoliberalismo… tan tan.

Tengo el privilegio de tener como amigos a muchos doctores, los he conocido a lo largo de mi vida, en salud y enfermedad, la gran mayoría siempre ha mostrado una enorme cultura y sobre todo una gran entrega a su vocación al grado de devoción, así a lo largo de varios años tuve el privilegio de tratar al doctor Javier Castellanos Coutiño quién es compañero en IMPACTO, El Diario, y estoy totalmente de acuerdo con él cuando señala: “La soberbia es la máscara de la ignorancia”, sin dejar de pensar en aquello que dice que: cuando Dios te quiere destruir, te llena de soberbia, lo que también es verdad.

El país se llena de importantes transformaciones y de escándalos que muestran una cruda realidad y demuestran a lo largo del tiempo las razones por las que los mexicanos cansados del cinismo, derroche, entreguismo y corruptelas de los políticos de pronto se iluminaron y votaron para dar un cambio, cambio que está en proceso y con muchos conflictos a la vista, pero tendríamos que reconocer que a pesar de todo, la exhibición de las corruptelas tan claras y conocidas por medio de los reportajes en pleno poder del neoliberalismo por muchos comunicadores le ha sido útil a Andrés Manuel López Obrador para darle forma a sus acciones, y tendría que reconocer que no todos los medios ni todos los comunicadores le entraron o le entramos al chayote ni fuimos o fueron beneficiarios de los presupuestos que se dilapidaban pensando en que con blablá y escritos deformados se lograba convencer a los mexicanos que sufríamos la realidad.

Creo en eso que dice Javier Castellanos, chiapaneco de corazón y amable y sereno como lo dice, uno de los males y daños para la mente y el espíritu es, sin duda, la SOBERBIA y por ello creo que AMLO, como presidente, debería saber lo que afirmo antes y reconocer la verdadera misión de la comunicación porque dejar la misma en las redes, pues es buena para la política y la militancia, pero no es lo mejor para aclarar los temas, y al paso del tiempo, también tiene que reconocer que siempre se logra más con un plato de miel que de hiel y no se trata de dar golpes a granel.

Las informaciones de muchos y la necedad de otros pudieron penetrar en la conciencia de millones de mexicanos que entendieron la importancia de un cambio sereno y por medio del voto y no de la violencia, a lo mejor sucede lo que le ocurrió a Vicente Fox que, en la realidad los medios dieron la nota, desenmascararon los procesos y las transas y esto sirvió para que Fox lograra esa inmensa mayoría que al final de cuentas, lleno de soberbia y de ignorancia lo llevara a las crisis de credibilidad y la desilusión por su gobierno y la traición a sus convicciones. Bueno, hará hasta de cantante por petición y cobrando en dólares de tan bajo que ha caído, pues sí su soberbia y el creer que tenía todo bajo control generaron su destrucción y qué pena, ahora a ver si siquiera hace el negocio de las pomadas de guriguanol para sobar los dolores, sus dolores…

El presidente tiene esa experiencia de las caídas y levantadas, más levantadas que caídas, es un hombre fuerte y experimentado en la política, por ello convenció de su proyecto al pueblo votante y a los multimillonarios que le acompañan para que no se hiciera un desmadre el cambio, los súper millonetas le dieron la confianza internacional y nacional de los empresarios y financieros, no de todos, pero de muchos, al grado que no tuvieron choques más que de dichos, pero no de hechos. Y la mejor prueba es que a pesar de los choques y violentas declaraciones de algunos bocones que se dicen opositores desde su escritorio o vehículos, las cosas no se han salido de control y ahora, con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, con el Secretario de Hacienda, el Senado y la poderosa organización obrera del Congreso del Trabajo, logra un cambio en el régimen de afores y logra que en las pensiones se puedan lograr a los 15 años y se aumenten las mismas en favor de los trabajadores en un 40 por ciento de lo que ahora reciben, y eso sin que los trabajadores tengan que aportar más recursos, y esto lo hacen los empresarios en la peores condiciones de crisis generada por la pandemia porque saben que lo mejor es mantener la PAZ SOCIAL y evitar los conflictos y problemas que se puedan generar al retorno de las actividades económicas.

Y BUENO, CUANDO MENOS AHÌ, EL PRESIDENTE, CON BUEN ÁNIMO Y AGRADECIMIENTO, LE BAJÓ A SU CRÍTICA y reconoció el esfuerzo y la ventaja de tal acción. Pues sí, hay que dejar a un lado el odio, el resentimiento y la soberbia que a veces hacen que se cometan muchas injusticias y errores, eso les ha servido a los dos bandos, a los “fifís” y a los morenistas, para que se vea que no hay mejor camino que la negociación y la conciliación sin insultos ni aceleres porque cuando entran los egos y los intereses muchas cosas se van por los caños.

Ahora el presidente ha señalado que para fin de año tendrán listas las regulaciones y leyes que garanticen el CAMBIO DE SISTEMA, y seguramente tendrán muchas dudas algunos sectores, y se tendrá que realizar una extraordinaria negociación con conciliación para que los intereses no se confronten y se llegue a un rompimiento que a ningún mexicano beneficiará.

Por ello las declaraciones y lo que dirá Emilio Lozoya será de importancia, porque cuando menos logrará desactivar a un gran sector de lo que, ahora, al parecer ya no existe: LA MAFIA DEL PODER.

Y esperamos que no solamente se recuperen los recursos saqueados y robados sino que también se llegue al fondo consignando a los responsables de esa enorme tragedia que hemos sufrido por años: las corruptelas.