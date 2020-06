De temblores y ladrones

>La neta que no entiendo el mundo que vivimos porque solamente muertos y desgracias y sismos

Pues allá por el ojito de agua nos agarraron las prisas y los miedos, la tierra se cimbraba y rugía, se escuchó como que bufaba y todo se movía, pues vimos caer muchas piedras en el camino y ni modo de parar, no sabíamos que nos espera cuando el mundo se mueve y nos espanta y continuamos caminando esperando que todos nos calmáramos, nos latía el corazón, pensábamos mucho sobre los hijos y la vieja allá en el pueblo y sin saber de ellos.

De por sí es difícil que tomen señal los teléfonos, hay que moverse en las casas y los patios o ir a los montes altos para ver si jalan y ni modo que los hijos o la vieja salgan con el temor, se caen los alacranes y ciempiés de los techos de paja o de lámina, rugen más las láminas de metal que ahora cubren las casas y seguro, porque ya lo vi de que el piso que pusimos de cemento en el cuarto de enfrente se rompía mucho y se agrietaba, si bien le decía al maestro albañil que deberíamos ponerle algunas varillas, pero él dijo que no, que así lo hacían y que no tenían varillas en eso del piso firme y nos dieron 10 bultos de cemento, pero yo me fijé que pusimos la huella en un papel que decía treinta, porque no sé leer pero conozco los números y no me hacen tan tonto, pero al final o los tomabas o te jodías y pues ahí están las consecuencias.

Puro negocio para unos cuántos, en los mismos carros donde llegaron los bultos de cal y cemento se volvieron a montar los bultos que no nos dieron para, dicen, venderlos allá en las tiendas del pueblo que ahora acaparan todo y hasta tienen varillas y cemento, y nosotros, penas y grietas, todo mal hecho…

Ya se calmó la tembladera, se vinieron muchas piedras a rodar en la movedera y en algunos partes se tapó el camino y ya veremos que con en cuento del Tequio, a todos nos van a ocupar para trabajar gratis en el arreglo del camino que nosotros ni usamos, los usan los que tienen trocas y camiones y si queremos viajar, pues hay que pagar y pues no tenemos, ellos no hacen nada, ellos esperan a que lleguen los políticos de Oaxaca, y llegan, y les hacen fiestas y matan chivos y marranos y los agasajan, y todos ponemos algo para que se hagan las cosas, y el presidente y las autoridades, pues son las que se quedan tragando y chupando con ellos, mientras nosotros nomás miramos, estamos como los perros del carnicero, solamente se lame el hocico cuando ve el tasajo, pero no le dan ni pellejos porque, ahora, todo se vende.

Y bueno como vienen los tiempos de elecciones, pues los viejos y políticos están muy solicitados, se dan importancia, llegan medios borrachos, a medios chiles, y dicen que andan “trabajando” porque si no tienen las relaciones, pues nos dejan sin nada en los repartos, pero yo escuché que un día, cuando no me pelaban porque creían que estaba borracho y durmiendo, pero no, ellos platicaban con los del partido y decían que les darían tantos miles de pesos y que por cada voto tenían que darles a cada uno quinientos y que ellos se quedaran con quinientos por voto y les dieran a ellos los otros quinientos y así, pues entendía que el presidente, de un poco tiempo, paró y chuleó su casa y hasta camioneta compró y puso tienda y en vez de ser sencillo como lo era, se volvió un “diablo”, alzado y duro, cabrón para mandar y chingón para chingar.

Sí decía bien mi tata que el dinero pone cuernos y los hace diablos, también lo dijo el presidente hace algunos días, yo lo escuché porque andaba en Oaxaca y estaba parado frente a un restaurante viendo, solo viendo, con ganas de que invitaran para un taco o una torta, pero nada, y en la televisión salía el presidente y decía que el dinero lo carga el Diablo al igual que las pistolas, y que por eso las madres, a los padres no los mencionaba, solo a las madres, deberían pedirle a sus hijos que se portaran bien, y uno se pregunta, pues sí, todos respetamos a las madres, pero ellas están esperando más bien que nosotros, nos portemos bien o mal, les demos algo para los frijoles y las tortillas y pues así, ni caso hacemos.

Habló de que estábamos en una enfermedad, la pandemia le llama, y que se está cargando a miles de gentes y que en el mundo hay muchos, pero muchos muertos, que si vino de China porque allá comen murciélagos como esos que abundan en las cuevas de los cerros y se parecen a los ratones, y pues ya ni chingan, porque de ahí se enfermaron todos y nos jodieron, y que debemos taparnos la boca y lavarnos las manos y comer frutas y verduras y ahí me reí, pues ni agua tenemos, del ojito de agua solo la tiene los que la mercan con el presidente y son los riquillos no los jodillos, las verduras, pues no las vemos, en el rancho no se mercan y no vamos al mercado de Tlacolula a comprar, más bien vamos a vender lo poquito que tenemos si es que vendemos, la neta que no entiendo el mundo que vivimos porque solamente muertos y desgracias y temblores, por eso, cuando voy a Tlacolula solamente me da gusto visitar al Doctor Noel, ese es cosa fina, te atiende y no te cobra si no tienes y si puede o tiene, pues te da las medicinas, es jalador con los jodidos y sabe de eso porque su hermano era un buen líder, yo lo conocía cuando Heladio Gobernaba y ahora, el que cae bien también es Alejandro, el gobernador, es joven, pero sabe que sabe y le entra, los que le conocen dicen que es sencillo, que sabe entender y atender a la gente y pues así si da gusto toparse con los políticos, no como esos que ahora se creen que porque ganó su presidente, pues ellos son muy importantes cuando no hicieron nada.

Pero eso sí, bien que se pegaron a las tetas del presupuesto para mamar, porque dicen que cuando hay, hay que tomar y en eso andan, la neta que hay veces que no les entiendo, dicen cuando andan jodidos que son de los nuestros, pero cuando llegan a tener poder son de los otros, y se alzan, se esponjan como guajolotes o pichones en celo, andan como perros en brama y siguen olfateando donde hay dinero y lo sacan por las buenas o las malas, y así pues no es lo que se debe hacer: los que mandan deben obedecer, eso decían los viejos, no mandan para mandar, mandan para entender lo que todos queremos y no hacer sus cochinadas y robarse el dinero, por eso, ahora que venga el presidente y el Alejandro, pues a ver si no me chiveo y les cuento lo que sucede con muchos de esos que andan muy cerquita, pero no para ayudar, sino para chingar y chingan, eso si,