Cuidado con el virus ruso: Putin va por 12 años más

Después de 20 años en el poder, Vladimir Putin podrá quedarse 12 más a partir de 2024, cuando concluye su gobierno. Así, el zar de Rusia superará a nuestro Porfirio Díaz que sólo alcanzó a ejercer la dictadura durante 31 años.

Qué diferencia del dictador ruso con Andrés Manuel López Obrador que ya firmó ante notario su decisión de reelegirse y que inclusive está dispuesto a adelantar la consulta de revocación de mandato por si algún sector de la población no quisiera que termine su mandato.

Bien por nuestro Presidente, pero ahora falta lo que diga el pueblo sabio representado en el Congreso por los legisladores de Morena que hacen mayoría irresistible con la colusión de una oposición inexistente no sólo por su magro número, sino por el temor cerval que por alguna razón, en especial a la priista, le inspira el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

No faltará algún “lambiscón” diputado de Morena, como los llama Porfirio Muñoz Ledo, dispuesto a presentar una iniciativa de reforma a la Constitución con el pretexto, válido, de que se necesitan más de seis años para instaurar la Cuarta Transformación y que sólo Andrés Manuel puede hacerlo.

Ya está dicho que el Presidente no quiere la reelección, pero ¿qué haría si el pueblo se plantara ante el Palacio Nacional o frente a su departamento familiar para rogarle, exigirle, suplicarle, que se quede todo el tiempo que se necesite o el que el cuerpo aguante?

El, que, como algunos otros grandes de la historia universal contemporánea, ha dicho no deberse a él porque le pertenece al pueblo, no tendría más remedio que plegarse a la petición popular porque la 4T esta antes que cualquier disposición que pueda entorpecer su instauración, por constitucional que sea.

Se trata sólo de una reflexión superficial a partir de la decisión de los legisladores rusos de mantener en el poder a Putin hasta 2036.

Para nuestra fortuna, el dictador ruso en nada se parece a nuestro mandatario, en especial en el origen: aquel fue un oscuro agente de la KGB de la dictadura soviética y el mexicano un luchador social en la era priista.

Pero por alguna razón los legisladores rusos consideran en su gran mayoría –383 votos a favor, ninguno en contra y 43 abstenciones— que necesitan a Putin, ahora de 67 años de edad, mientras Dios le preste vida.

Una rápida mirada sobre el escenario mexicano nos indica que no hay en Morena quien pueda suceder a López Obrador; nadie tiene su liderazgo, su credibilidad ni su honradez.

Siendo el único hijo laico de Dios, conforme a definición de Muñoz Ledo, es insustituible.

Así que a nadie extrañe si el virus ruso nos contagia.