Cuatreros de caminos

LOS CHELEROS SON CHELEROS CON CERVEZA CALIENTE O FRÍA, LO QUE LES INTERESA ES QUE TENGAN LA CHELA A MANO Y A BUEN PRECIO Y BUENO, LA CARNITA ASADA Y EL GRUPO DE CUATES… ¿PARA QUÉ PIERDEN EL TIEMPO LOS SEÑORES DIPUTADOS EN TONTERÍAS? SERÁ PARA HACERNOS PENTONTOS… COMO ANTES… así que promuevan los tacos fríos para evitar la gordura… inútiles…

Los sistemas de distracción en política son parte de la acción política de un sistema o de un grupo en el poder, lo necesitan para poderse dar tiempo en cambios o en actos que les convienen a ellos no a la comunidad. Curiosamente desde hace varias semanas han aparecido documentos y estudios donde se habla de los posibles grupos de “derecha” o de ultraizquierda que estarían dispuestos a realizar atentados en contra del gobierno de la 4T.

Es un sistema curioso el que se sigue, tal como lo hicieron los grupos radicalizados en Chile, cuando los sindicatos comunistas fueron los primeros en generar acciones de paros y desestabilización política que no se atrevían a realizar en otros tiempos y sí, en cambio, afectaban al gobierno de Salvador Allende presionando, sabiendo que todo lo podía hacer, menos usar la fuerza de la represión. Los grupos políticos como el MIR, fueron los que instrumentaron acciones, incluso de atentados en su contra y así, con este sistema no avanzaron ellos, pero permitieron avanzar a los grupos de la ultraderecha en su acción golpista y ahí llegó el cambio. Lo mismo sucedía en Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, Salvador, Guatemala y todos los países de América que fueron vitales para conservar el famoso sistema de: “América para los americanos”, no para los pueblos del continente… así que hay que pensar un poco en lo que está sucediendo en los momentos actuales.

El avance de la violencia en el país nos muestra una tendencia que es impresionante porque nos permite, cuando menos, mapear la capacidad de tiro y de presión de los distintos grupos paramilitares y de delincuencia organizada que operan en el país y, ahora, desde hace mucho tiempo que no se veían como hoy los famosos asaltos directos en carreteras que lo mismo asaltan a particulares, autobuses o camiones de carga y, esto, nos señala que existe una gran complicidad entre los grupos de la Policía Federal en los caminos con los grupos de control delictivo, al grado de que hay síntomas de cómo operan ya bajo consigna y hay robos selectivos de mercancía o de camiones de transporte para cobrarles piso o bien, para robar vehículos que les interesan a los grande jefes mafiosos para su uso personal, incluso para el uso y disfrute de muchos comandantes y policías y en esto, parece que los jefes ni siquiera conocen lo que está sucediendo al interior de su organización, simplemente porque no conocen lo que sucede en la realidad y no es lo mismo analizar las cosas en el escritorio que conocerlas en la cruda realidad… Por ejemplo, hace unos días, una persona que vende seguros nos comentaba que uno de sus asegurados fue asaltado en el tramo de Tehuacán a Oaxaca y llevaba equipo de baño para una casa comercial, de inmediato se dio el aviso y se presentó la denuncia y pasaron largas horas solamente para encontrar el camión robado, sin la mercancía, en la Central de Abastos y claro, ni luces del equipo de baño, también va el robo de alimentos, de varillas, cemento, equipos eléctricos y todo esto se distribuye en la zonas marginadas ya sea como una forma de penetración en las comunidades o como pago de la compra de drogas de la región, esto ,también incluye el tráfico de armas y por supuesto el financiamiento para acciones económicas o políticas en todas esas zonas y así avanzan, realmente, en el control del país… Cuatreros de caminos andan por las carreteras de México como en su casa, bajo la protección de las policías, autoridades políticas y gracias a la impunidad, el perdón y la ineficiencia de los cuerpos de seguridad…

No hay duda de que el bono de confianza que tiene AMLO de parte de una inmensa mayoría de votantes sigue pendiente, pero no podrán negar sus más grandes seguidores que están lastimando los cimientos de esa confianza y credibilidad, al mantener situaciones como en el pasado, solamente dando largas y sin resolver. Por ejemplo, ahí estamos empantanados sin saber qué realmente sucedió en el “PACTO DE PUEBLA”, entendemos que la situación de división provocada en Morena estaba bajando los puntos a Barbosa como candidato preferente y esto obliga a tener un paso atrás de parte de Monreal y dar el pacto eliminando barreras y promoviendo concesiones o puestos y presupuestos como lo veremos en el proceso de selección de los funcionarios en caso de ganar el proceso electoral Barbosa, mientras tanto, dando pretextos para los ataques más violentos de la ultraderecha los principales dirigentes de Morena en vez de estar en el “pacto de Palacio” andan por China, y esto no tendría mucho que ver si no es porque los tiempos y circunstancias ponen en tela de duda muchas cosas. Así, inseguridad política y seguridad social y económica, van uniendo sus destinos para plasmar una situación grave en el país, como que a veces no se recuerda que la “forma es fondo”, tal como diría el clásico de Reyes Heroles.

La realidad que no se puede ocultar es que la violencia y la inseguridad ahí están y digan lo que digan, ahora, no se puede decir que aumenta porque estamos “ganando la batalla” ni porque nos dejaron un “cochinero”, cierto las dos cosas, pero, ahora, deben responder con hechos y realidades y no con promesas y disculpas. Por el bien de todos y por el bien del sistema y del gobierno o paran la violencia o se pondrán las cosas muy feas, pero feas de verdad.