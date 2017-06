‘¿Cuál es el tipo de cambio real de plena ocupación?’

Alcanzar y mantener una economía de plena ocupación es indispensable para un aprovechamiento social óptimo del acervo nacional de capital humano y para dar al crecimiento un carácter incluyente. Quienes quedan excluidos de la ocupación, quedan también excluidos de participar, de manera directa, en las retribuciones que el crecimiento aporta a quienes contribuyen a producirlo. Esta exclusión conlleva un deterioro creciente del capital humano acumulado por los excluidos, en tanto que la desocupación trae consigo la pérdida de destrezas y la obsolescencia de las habilidades y conocimientos adquiridos.

De esta manera, una economía sin plena ocupación lleva implícito un perverso mecanismo de empobrecimiento e inequidad que termina por deteriorar el tejido social y crear las condiciones en que la inseguridad y la violencia se enseñorean. Alcanzar y mantener una economía de plena ocupación significa que la política macroeconómica no sólo deberá asegurar la estabilidad, sino que deberá asegurarla de manera congruente con la meta de plena ocupación. En presencia de un mercado interno deprimido a consecuencia de muchos años de crecimiento insuficiente, las retribuciones reales al aporte productivo humano y los costos reales de los demás factores productivos deben traducirse en precios reales que permitan a los bienes y servicios mexicanos competir sin desventaja en los mercados globales. En consecuencia, es indispensable evitar los procesos inflacionarios cuidando, sobre todo, no incurrir en déficits significativos en las finanzas públicas. Sin embargo, es igualmente crucial velar porque la política monetaria sea eficaz para impedir que la acumulación de reservas, necesarias para preservar la estabilidad, y los flujos de inversión foránea, indispensables para mantener el crecimiento, por su aportación de innovaciones que incrementen la productividad y que por desgracia nuestro país aún no genera de manera suficiente, conduzcan a una apreciación excesiva del tipo de cambio real, mermando así la dinámica exportadora e impidiendo la plena ocupación.

En este contexto se plantea una pregunta ineludible ¿Cuál es el tipo de cambio real de plena ocupación? La apreciación del peso hace aún más difícil poner en marcha en México una dinámica de crecimiento elevado, sostenido e incluyente, al castigar a los sectores exportadores y productores de bienes “comerciables internacionalmente”.

Estos sectores incluyen no sólo a las industrias de alta competitividad global y valor agregado, sino también a sectores socialmente vulnerables, como, por ejemplo, la agricultura de subsistencia, de la que sobreviven los mexicanos más pobres, toda vez que los precios de su maíz de temporal sólo pueden disociarse de los precios internacionales del grano mediante subsidios imposibles de financiar sin daño al sano equilibrio de las finanzas públicas. En esta coyuntura, los responsables de la política monetaria han de estar especialmente atentos para evitar que el tan anhelado retorno del crecimiento sucumba bajo el peso del “superpeso”. El mercado residual de ajuste que preserva la estabilidad macroeconómica debe ser el de las divisas; no el del trabajo. Mantener la estabilidad mediante el desempleo y la desocupación no es sólo inmoral, sino que es ya cada vez más evidente que resulta política y socialmente insostenible.

Para rescatar a México del estancamiento y el riesgo de la desintegración nacional se necesitan buenas ideas y oportunidades para convertirlas en innovaciones globalmente exitosas, audacia y espacios para innovar en una sociedad abierta. Para “redistribuir el ingreso” de manera eficiente y duradera, la única fórmula eficaz es redistribuir las capacidades productivas esenciales hoy por hoy: Educación bilingüe, destrezas digitales y financiamiento y acceso competitivo a Internet. Hacer esto de manera rápida y eficaz es el primer paso para detonar la reactivación económica y restaurar la integración social duradera en México. Logremos la plena ocupación y la paz social se dará por añadidura.

