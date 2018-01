Crear un futuro compartido en un mundo fracturado

Existe una postura clara en contra de las recientes políticas proteccionistas de Donald Trump en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos.

Y no es sólo por capricho de los líderes que asisten. Los movimientos populistas, que favorecen el aislamiento de las naciones, se han propagado en el mundo; incluso, han llegado al gobierno por la vía democrática, como es el caso de Estados Unidos.

“Las fuerzas del proteccionismo están levantando la cabeza frente a la globalización”, expresó el primer ministro indio, Nerendra Modi, en su participación en el foro.

El temor al aumento de gobiernos populistas en el mundo lo comparten muchos líderes políticos, empresariales y sociales, así como representantes de organizaciones internacionales.

Es por esto que el tema central de la reunión 48 del Foro Económico Mundial es: Creando un futuro compartido en un mundo fracturado.

El espíritu del foro es generar un diálogo rico en opiniones y propuestas que contribuyan a definir una agenda global compartida e incluyente.

La importancia de una agenda de este tipo es la generación de acuerdos que fomenten la colaboración multilateral; así como el diseño de mecanismos que mitiguen o eviten el impacto de problemas compartidos entre las naciones y sociedades, como son el cambio climático, seguridad digital, terrorismo, desigualdad social, falta de participación de las mujeres, entre muchos otros.

En esta línea, la participación de muchos expositores se centró en aportar su opinión respecto a la creciente tendencia populista y marcar su postura al respecto.

La canciller alemana, Angela Merkel, defendió el actual sistema de colaboración internacional asegurando que “el proteccionismo no es la mejor solución”, “si pensamos que las cosas no son justas, que los mecanismos no son recíprocos, entonces tenemos que encontrar soluciones multilaterales y no unilaterales”.

Por su parte, la ministro de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, aseguró que “El proteccionismo es un arma de doble filo. No sólo hiere a los otros, sino a los propios”.

Lo dicho por el ministro es una realidad, las políticas proteccionistas crean la ilusión de favorecer a los connacionales, pero su impacto es de corto plazo.

Las relaciones unilaterales fomentan la competencia desleal y generan incertidumbre en la economía internacional, afectando el desarrollo de las sociedades en el mediano y largo plazos.

Es necesario poner las demandas y el bienestar de las personas antes de los intereses políticos o económicos.

Los movientes populistas y los gobiernos proteccionistas presentan opciones que implican un retroceso en la colaboración internacional, plantean un freno para mejorar la calidad de vida de las personas.

Es cierto que existe una evolución constante en las relaciones políticas, económicas y sociales entre las naciones, pero se debe encaminar a conservar los beneficios alcanzados hasta ahora, a mantener el desarrollo progresista actual, para construir un futuro compartido en el mundo.