Covid: Mentiras y politización

FERNANDO ALBERTO CRISANTO

Para la autoridad, reconocerlo seguramente no fue fácil.

Sabemos desde el miércoles pasado que en México hay un rango de 30 mil personas con la enfermedad Covid-19; por cada caso confirmado en laboratorio se “estima” que la cifra real es 10 a 12 veces mayor que los reportados cada día.

Pasar el trago amargo le tocó al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien tuvo que explicar en qué consiste el Sistema de Vigilancia Centinela, que opera desde la primera semana de abril con el objetivo de observar el comportamiento de la pandemia, con base en el cual hacen cálculos sobre “lo que no se ve”.

Hasta ahí tiene una explicación estadística, el problema es que los mexicanos supimos ese día que el gobierno no daba un numero de contagiados real y sólo contabilizan a quienes les han hecho las pruebas.

Por cada uno anotado en la estadística oficial, hay muchos más que son asintomáticos o tienen tratamiento particular, que no se registran como positivos.

Desde marzo pasado, a las instituciones de Salud les dieron indicaciones precisas, de la secretaría federal, que solamente hicieran pruebas de laboratorio a 1 de cada 10 pacientes que tuvieran los síntomas.

Resulta entonces que de cada diez, 2 no son positivos y eso da la cantidad que se maneja ahora como la que se apega a la realidad.

Es decir, cada cifra oficial, que se da todas las tardes desde Palacio Nacional, se debe multiplicar por 8 para saber el número real de infectados.

Eso explica la alta tasa de mortalidad y el alto porcentaje de pacientes que requieren ser hospitalizados

Sólo que por el número de casos y la falta de pruebas aplicadas, era insostenible la estadística y/o mentira que pretendían hacer creer.

La tasa de mortalidad estaba subiendo y necesitaban poner un cociente mayor, para reducir el índice de letalidad. Dicen los que saben que Excel aguanta lo que sea…

Implícitamente, reconocieron que tenían razón quienes los criticaron por no estar haciendo las suficientes pruebas, como algunos gobernadores en especial el de Jalisco; en la información manejada hay una subrepresentación de casos y ante el riesgo de verse rebasados por la realidad, ocuparán los resultados “finales”, que dan cada tarde, como base para proyectar y emparejarse con los que estadísticamente “suponen” que han dejado de detectar y reportar.

López-Gatell justificó la Vigilancia Centinela y dio sus razones por las que no es necesaria la realización masiva de pruebas de detección, como sucede en otros países. Dijo que “es un error suponer que todo lo que se ve existe y al revés también, que si no se ve, no existe”.

Insistió que incluso en los países que optaron por realizar pruebas en forma masiva con la finalidad de identificar y contar todos los casos, se debe corregir y calcular que por cada uno que se detecta hay otros 10 o 12.

Con base en este modelo, el gobierno determinó el momento de empezar las acciones de mitigación y distanciamiento social, cuando el registro pasó de 11 a 41 casos en cuatro días (del 11 al 14 de marzo). Reconoció que ya había más de 400 enfermos en ese momento.

Lo que no dijo el subsecretario es que el 19 de febrero pasado, la Dirección de Prestaciones Médicas envió el oficio No 095443612700/122 a los Jefes de Prestaciones Médicas y Directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad para que sólo se utilizara el código oficial de Covid-19 en casos que fueran confirmado, es decir con una prueba que resultara positiva, y quien no, la mayoría, “se codificara el tipo de Neumonía del paciente”,

Fue capaz de insistir López-Gatell que “puede ser por los pacientes en quienes se identificó alguna probabilidad de que tuviera Covid-19, pero el personal médico no consideró necesario practicarle la prueba por razones clínicas (tenían la orden de aplicar sólo una de cada diez) y optó por enviarlo a su domicilio a fin de que la infección siga su curso y, como pasa en 80 por ciento de los casos, se restablezca al cabo de unos días. Esos casos no van a quedar registrados, pero lo sabemos porque usamos un método científico de vigilancia (¿?)”.

Una vez más mintió, porque la orden que dieron fue diagnosticar neumonía y no Covid-19.

No es el único que lo hace, incluso su jefe, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha lanzado contra los medios por decir verdades o por no repetir la versión oficial que como hemos visto no es cierta. Acusar sin probar y con mentiras, no es ético.

AMLO apela a su derecho de replicar, pero es el único mexicano que diariamente tiene un escenario nacional para fustigar y denostar a quienes no piensan como él, llámense empresarios, políticos o periodistas.

Quien ha politizado en México el Coronavirus-Covid-19 es el mismo gobierno y en especial el presidente López Obrador, quien no desaprovecha cada mañana su vitrina para romper la tregua a la que él mismo convocó.

Imposible llamar a la unidad y a la construcción de un Proyecto Nacional si el ambiente es pendenciero y lanza acusaciones contra quienes supone intentan echar a perder su gobierno. Extiende la mano derecha, pero unos segundos después pega con la izquierda.

Por lo visto, López Obrador no escuchó al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien en la semana pidió “poner en cuarentena” cualquier intento de politización de la pandemia del coronavirus porque este desafío sanitario solo podrá superarse si los países muestran unidad interna y solidaridad internacional.

En México no hay cuarentena política y la politización crece proporcionalmente al número de infectados de Covid-19.

[email protected]

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto