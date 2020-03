‘CORONAVIRUS’, UN ENEMIGO NI ‘FIFÍ’, NI CONSERVADOR

Ahora sí requerimos “Amlodipino” y a grandes dosis.

Hasta este viernes 13 (¿mal augurio?), México sumaba 26 casos de “Coronavirus” en todo el territorio, pero había la posibilidad de que la dispersión de la enfermedad se acelerara.

Mientras eso ocurría en México, en el mundo, pero principalmente en el Continente Americano, el virus chino golpeaba desde las economías hasta la sensatez de la gente que, en un pensamiento erróneo, casi como si se fuera a acabar el mundo, entraba en una etapa de psicosis masiva.

Empresarios, organismos, universidades, confederaciones de deportes, gobiernos locales, desatendiendo el llamado a la calma y a no “desgastar las medidas”, anunciaban desde la postergación hasta la cancelación de eventos.

Lo más grave es que la revuelta mental no se quedaba ahí, traspasaba al plano político.

Y en México, en medio de una “guerra” unilateral de la “Cuarta Transformación” contra opositores (“fifís”, conservadores, neoliberales) a quienes ni el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador identifica con rostro y nombre, el “Coronavirus” se convertía en el enemigo inesperado, no del pasado, sino del presente y en tiempo real.

Así pues, cuando la “Cuarta Transformación” se enfilaba hacia el año de la recuperación, pues en el 2019 no le había ido tan bien, apareció la maldición china.

Fue en diciembre pasado, justo cuando la 4T cerró el crecimiento económico con cifras desastrosas, cuando las autoridades chinas detectaron el “Coronavirus”, que no preocupó sino hasta mediados de enero de este año.

Antes de aparecer algún comentario o alerta de las autoridades de Salud mexicanas, varios medios de comunicación, entre ellos IMPACTO, llagaron a preguntarse si lo que podría llegar a convertirse en algo preocupante no agravaría la situación ya maltrecha del sector.

Había que señalar que desde el año pasado, el Gobierno Federal enfrenta protestas de padres de niños con cáncer por la supuesta escasez de fármacos, y también la imposibilidad de surtir completas las recetas por el mismo motivo.

Agregar que el problema de Salud creció con las protestas de mujeres con cáncer de mama ante la misma situación de no recibir medicamento.

Que a todo eso se agregó la situación que hasta hoy prevalece en el Hospital Regional de Pemex, en Tabasco, en donde hasta el viernes pasado habían muerto siete personas debido al suministro de Heparina Sódica contaminada.

Para finales de enero y hasta mediados de febrero, el “Coronavirus” era apenas un problema para China. Pero comenzó a caminar.

Inundó Europa, Oriente. Y entonces la preocupación fue subiendo de tono.

Así fueron los parámetros marcados desde principios de febrero por la Organización Mundial de la Salud. Sería hasta estas fechas cuando la humanidad se iba a preocupar en serio.

Vaya el proceso de propagación del virus ya dio la vuelta. Mientras en gran parte de Europa va a la mitad, en América los apuros empiezan a propagarse, y los temores a expandirse. Pero en China los casos han disminuido al grado de que la ciudad de Wuhan ya puede retornar a sus labores normales.

Mientras tanto, a América, pero particularmente a México, el “Coronavirus” está a punto de causarle, en apariencia, serios problemas.

NI SISMO, NI HURACÁN, NI FEROZ,

PERO INTIMIDANTE

Sí, así es el también llamado “Covid-19”, un virus que de letalidad tiene cuando mucho un 3 por ciento.

De hecho, desde su propagación el mayor daño que ha provocado ha sido a la economía mundial, incluyendo el mercado bursátil y la estabilidad de las monedas.

A principios de la semana pasada, la declaración de la Organización Mundial de la Salud de pandemia cayó como bomba en todo lo que signifique productividad y mercado de dinero.

Desde hace una semana y media, como otros países, México se ha visto afectado sobre todo en su moneda, el Peso. El jueves y viernes pasados, el Dólar se cotizó en cerca de los 22 pesos.

La otra referencia fue el precio del petróleo que entre el “Coronavirus” y el pleito entre países productores el precio se ha desplomado.

Hasta el fin de semana pasado, el panorama en México era todavía soportable, no tanto en relación a las afectaciones del “Covid-19”, sino en el terreno económico.

Aun ante esta situación y, en cierta forma, el comportamiento de nuestro vecino, Estados Unidos, que a mitad de semana anunció la suspensión de todos los vuelos procedentes de Europa, y el viernes el Presidente Donald Trump declaró la emergencia nacional, México no ha caído en pánico, o al menos es lo que nos trasmiten las autoridades federales, empezando por el Presidente de la República.

Aunque es un hecho que ahora López Obrador enfrentará, quiera o no, a un enemigo que ni es “fifí”, ni conservador, ni neoliberal, así diga que sus enemigos lo culpan y lo culparán de la existencia del virus, su postura es la de desairar, como lo ha hecho desde hace un mes, un ambiente catastrófico para México.

En el mismo nivel están las autoridades de Salud, encabezadas por Hugo López-Gatell, sobrellevando la afectación del virus sin extravagancias, ni alertas que podrían empeorar la situación.

A la larga es postura podría resultar benéfica, en cuanto los contagios comiencen a descender, como ha ocurrido en China.

La duda es cómo afrontará el Presidente y la 4T las presiones que se mantendrán y hasta empeorarán durante unos dos meses en el mejor de los casos.

Porque ni modo que López Obrador culpe al “conservadurismo” de propagar el virus, aunque es capaz.

Lo más seguro es que a finales de marzo, o antes, pida la unidad de los mexicanos en todo, desde amarrarse más el cinturón (que ya dijo que al pueblo no), hasta cumplir al pie de la letra las medidas de higiene.

¿Por qué empeorará la situación? Porque hasta este viernes estábamos todavía en la Fase 1.

Después de la 2, de la que estamos casi en la puerta, enfrentaremos cancelación de eventos masivos (conciertos, deportes), cierre de escuelas, negocios, conferencias, es decir, habrá en cierta forma una parálisis que, por lo regular, se traduce en pérdida económica.

Es muy probable que el Peso mexicano llegue a los 22 por Dólar.

La parálisis de un país tiene que ver con movimiento, dinámica, productividad; viajes, ventas, compras, transacciones. Un golpe, como se ha dicho, mucho mayor al que enfrentaron Presidentes en otros sexenios.

López Obrador podría enfrentar una situación peor a la de José López Portillo o Ernesto Zedillo, cuando Bill Clinton lanzó el salvavidas por 25 mil millones de dólares.

La semana pasada, el doctor López-Gatell advirtió que México entrará, irremediablemente, a la hipérbole de los contagios masivos, es decir, vamos rumbo a concretarse ya una epidemia.

Además de López-Gatell, quien ha salida a dar la cara ha sido Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, no así la de Economía, Graciela Márquez, o la de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y, quizá, hasta haga falta que Marcelo Ebrard también entre de lleno en el asunto.

Entonces es momento de que el Presidente López Obrador muestre una actitud distinta a estar tratando de solventar todos los días, con reclamos y reclamos a los conservadores, sus posturas ante el atorón que ya llega, superior al de 2019.

Este viernes, incluso, lo que pudo ser una excelente noticia se perdió en el mar informativo sobre el “Coronavirus”, la aprobación en Canadá del T-MEC por parte de las dos cámaras.

Será necesario, por el bien de la unidad, que el Presidente aplaque sus diarias acusaciones y confrontaciones gratuitas contra sus enemigos invisibles.

Porque el que ya está aquí es un enemigo que además de invisible, no es “fifí”, conservador, neoliberal, sátrapa, malvado, pero de que nos puede enfermar, hasta desfallecer, lo puede.



CÓMO VAMOS

Hasta el viernes pasado, México registraba 26 casos, y se esperaba un aumento considerable en las próximas horas. Dentro de unos días, entonces, esos se duplicarán y triplicarán, según el proceso de las epidemias.

Según Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, la expansión del virus tiene tres etapas. La 1 es cuando los casos se cuentan por docenas y la relación de contactos (personas con las que se ha relacionado el paciente) se puede seguir y atender. Eso ayuda a retrasar los contagios.

La 2, cuando los pacientes se cuentan por decenas, y la lista de contactos puede dificultarse de seguir. Por lo regular son brotes comunitarios.

En la etapa 3, los casos ya son miles, el país completo, en un 60-70 por ciento está afectado.

Pero es cuando la enfermedad alcanza su cúspide y comienza a descender.

