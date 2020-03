Contagio conservador

FERNANDO ALBERTO CRISANTO



Ocurrió a principio de semana, en un hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla.

Llegó a consulta un empleado de Volkswagen que tuvo contacto con el empresario que dio positivo de coronavirus Covid-19 el lunes 9 de marzo, lo cual la Secretaría de Salud federal reconoció oficialmente hasta el miércoles 11.

El médico le dijo al derechohabiente que no le podían tomar las pruebas porque no cuentan con ese tipo de estudios en su laboratorio y menos que pudiera pasar ahí “la cuarentena” a la que lo envío su empresa para evitar contagios.

Eso sí, en el IMSS lo enviaron a unos laboratorios privados, que cobran 4 mil 500 pesos la muestra, y la recomendación de que pasara en su casa dos semanas, para saber si era portador del coronavirus y evitar que contagiara a otros compañeros en la planta automotriz.

Lo sucedido es apenas un ejemplo de la situación que enfrenta el sistema de salud pública en el país.

La falta de medicamentos, el retiro de las becas a los pasantes, la pésima infraestructura de equipo y cuartos, y ahora sabemos que sus laboratorios no cumplen con un mínimo para enfrentar la amenaza de una epidemia que otros países están tratando con medidas extremas.

Por eso vale preguntar: ¿qué virus le picó al presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles?

En su mañanera comentó que su gobierno actúa de manera responsable ante el brote del Covid-19, hasta ahí todo bien, pero de inmediato calificó como “lamentable” que los conservadores quisieran que los mexicanos se infecten.

Nadie en su sano juicio, fifí o chairo, desea eso.

“Estamos actuando profesionalmente porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí del coronavirus”, dijo en su conferencia de prensa.

Por eso, explicó, su gobierno da información diaria con respecto al brote del virus.

“Porque conozco a mis adversarios. Ya sabía yo, van a empezar a decir que no hay información, que no se está haciendo nada, que se está menospreciando el problema, porque es hasta lamentable que quieran que nos infectemos. Yo estoy deseando que eso no pase, pero los conservadores quisieran, para echarnos la culpa de todo”, insistió.

¿Qué le pico para hacer esas afirmaciones?

La realidad es terca y unos minutos después de su dicho, la Organización Mundial de la Salud calificó de pandemia la que está generando el Covid-19, por el número de infectados y muertes, generadas fuera de China donde apareció en diciembre.

Si eso no cuenta, en la conferencia de prensa de la noche del miércoles, los funcionarios de Salud reconocieron que en un solo día se confirmaron cinco casos más, casi el doble de los reconocidos un día anterior.

En Puebla, los servicios coordinados informaron de un caso positivo el martes, un capacitador de Volkswagen, y 40 de sus directivos y funcionarios que tuvieron contacto con él, hacen cuarentena en sus casas. Y el jueves el segundo, un poblano que regreso de vacaciones por Europa y tiene a seis familiares en supervisión.

Ello quiere decir que la Secretaría de Salud federal no tiene claro el número de casos ni controla el problema, que no es político, por más que el Presidente así lo traduzca, sino de salud pública en lo que todos estamos inmersos y podemos ser víctimas de una infección provocada por este virus multimencionado.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que suspenderán todos los vuelos de Europa para frenar la pandemia del coronavirus en su país.

“Para evitar que lleguen más casos, prohibiremos todos los viajes de Europa a Estados Unidos durante treinta días”, lo cual se puede ampliar, dijo Trump. Aseguró que las restricciones, que entrarán en vigor desde el viernes 13 de marzo, no aplicarían a Reino Unido. Además, evaluarían las restricciones que existen con países en Asia.

“Hemos visto menos casos en EU que en Europa, la UE no tomó las mismas medidas”, agregó. La decisión por supuesto obliga a México a estar preparado para que, como con Europa, se cierren las fronteras, más aún porque hay casos infecciosos en ciudades con grandes comunidades mexicanas, que pueden generar contagios aquí y en el vecino país.

¿Qué tiene que ver eso con los conservadores?

Por supuesto que nada y en realidad México poco ha hecho para prevenir la presencia y el contagio que provoca el Covid-19.

Los científicos que no son precisamente conservadores, como la doctora Lilia Cedillo, directora del Centro de Detección Biomolecular de la BUAP, declaró que ante la presencia de casos positivos en el país, la responsabilidad de todos es extremar medidas de higiene y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El Covid-19 -que puede causar fiebre, tos y problemas respiratorios que desarrollan en la mayoría de los casos hacia el quinto día de contagio, pero también hay casos asintomáticos- es una enfermedad declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia que se está extendiéndose por todo el mundo y hasta el lunes 9 de marzo había afectado a más de 111 mil personas y causado la muerte de más de 3 mil 800.

“Es una pandemia y tenemos que estar alertas. No caer en el pánico, ni en la confianza excesiva, porque los mexicanos somos muy dados a no tenerle miedo a la enfermedad y este no es el caso. Todos los virus son impredecibles por su fácil capacidad para mutar. Lo mejor es que estemos prevenidos y alertas”, insistió la científica.

No hay prejuicios ni acusaciones, menos la intención de que todo mundo enferme para echarle la culpa al Presidente de la República y a su equipo.

Eso de polarizar entre conservadores y liberales no resuelve nada, al contrario, encona y divide a la sociedad cuando más debe estar unida.

El gobierno federal parece no tener capacidad para atender un problema mayor si nos alcanza la pandemia del coronavirus.

A finales de marzo estaremos en fase dos y los científicos previenen que en abril la situación será más difícil aún.

Por eso vale la pregunta ¿Qué le picó al presidente López Obrador?

Es víctima de ¿un contagio conservador?



