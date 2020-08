El papel de la oposición política actual ha navegado en las aguas del complicidio silencioso, agazapado y mañoso. No se manifiesta opositor, en el mejor de los casos sólo observador pasivo, en espera de los tiempos que, necesariamente, llegarán para negociar con el liderazgo político nacional

Eso no es nuevo. De repente, la democracia nacional se convirtió en un grupo de aliados cuya finalidad era negociar y acordar beneficios seguros, anticipadamente electorales, al menos una base general, cargos y privilegios. Sólo una parte pequeña corría la verdadera suerte de las urnas electorales.

En aquel entonces se hablaba mucho de “fraude electoral”, y a lo mejor estos acuerdos intentaron eliminarlo de las campañas. También los partidos políticos mexicanos coincidieron en desterrarlo de las prácticas electorales más por los riegos; ya todos sabían hacerlo porque se agotó el tema, base de varias elecciones, porque, en el cinismo, el entonces partido líder también se pronunció contra el fraude electoral.

El que las hace, dice el refrán popular, no las consiente, y para el PRI, y para todos los partidos, fue mejor el arreglo entre todos los partidos porque había que restaurar la credibilidad y confiabilidad de las elecciones, lo cual no se logró.

Lo que sí se logró fue una participación más cómoda y solidaria de todos los partidos. Eso introdujo una relativa estabilidad en la democracia, que ya venía herida de muerte y para la que Jesús Reyes Heroles fue médico salvador.

Los nuevos tiempos mexicanos recorren los primeros tramos de una transición que esperamos radical en el formato de una revolución pacífica, como dicen los líderes de Morena.

Alguien puede pensar que esa sociedad política nacional está a punto de terminarse. Al contrario, pienso yo, se seguirá el formato de una institución política reciente, imperfecta o incómoda, pero que ha dado estabilidad y mayor confianza a la democracia nacional. Las oposiciones tradicionales han llegado, por fin, al gobierno federal. Primero la derecha fallida, una vergüenza para sus seguidores, ineficaz y tradicional en los excesos a los que dijo en su tiempo combatir; por eso fueron desterrados rápidamente. Ahora la izquierda, una izquierda diferente a sus generadores tradicionales, pero pragmática, inteligente, que supo llevar a los electores desde sus corajes y deseos de venganza a las urnas.

En esta circunstancia real de la oposición, la mayoría de partidos es posible no hayan notado las diferencias actuales. No es fácil pensar en una negociación y, por lo tanto, sería difícil ese reparto, por “portarse bien”, y no complicar las cosas a quien manda. Aun con todo, si lo hubiera, no debe ser conducta ética. Olvidan que el voto es el que da mayoría. Y si los electores escogieron a un partido como opositor, lo honesto sería que actuaran como eso, no como aliados discretos, solícitos y tímidos.

Sólo el PAN ha intentado una oposición incierta, inconsistente, que se ha convertido sólo en defensa de los intereses de los grupos que lo integran.

No hay oposición fuerte. La “inteligencia política” antigua aconseja nadar de a muertito para sobrevivir, como partidos, a los viejos, porque están agotados, sin estructura y electores suficientes para sobrevivir. A los nuevos, pues, para ganarse la permanencia. En las viejas costumbres tendrían que hacer el trabajo duro, sucio, para despejar camino a quien va a ganar todo.

No hay de otra; para los viejos coligarse; todos, viejos y nuevos partidos, sin confesarnos sus verdaderos intereses electorales, irán contra el PAN como para que quien manda tenga misericordia electoral de ellos y no desaparezcan, pero ahora, esa misericordia no es necesaria, y menos para un partido que con su coalición está seguro de su triunfo.