Compañerismo legislativo protege al procurador Raúl Cervantes

En el Congreso mexicano prevalece un amiguisimo instigador de intereses de grupo, contubernio necesario para desautorizar la aprobación de posiciones clave en la administración pública.

Esa camaradería cómplice, que no está exenta de intercambio de favores y tráfico de influencias, impide la transparencia y rendición de cuentas cuando amerita el llamado a cuentas de funcionarios.

Es el caso del procurador Raúl Cervantes Andrade, como la punta de la iceberg más visible, en una historia integrada por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversas comisiones autónomas y, por supuesto, la PGR, donde Cervantes fue antecedido por otra senadora: Arely Gómez González.

El tamaño del escándalo de ineficiencia de la fiscalía en la audiencia de Javier Duarte de Ochoa con un juez de control del Reclusorio Norte el martes 18 de julio, que exhibió la incompetencia de los funcionarios de Cervantes frente al grupo de abogados del ex gobernador de Veracruz, encabezados por Marco Antonio del Toro, debería ser suficiente para que los senadores reconsideren la aprobación de su compañero de Legislatura como procurador general de la República.

Sin embargo, a un camarada NO se le llama a cuentas.

Y menos si funciona como oficina de relaciones públicas, dispuesta a brindar favores a quienes podrían erigirse como sus verdugos.

En ese tono vi el desinflado reclamo de Fernando Herrera Ávila, coordinador de la bancada del PAN, al señalar la pésima actuación de los fiscales, NO del camarada Cervantes.

Sin embargo, tampoco se escucha la voz de Manuel Bartlett, coordinador del PT -en la realidad de Morena, de Andrés Manuel López Obrador-, que en octubre del año pasado señaló al nuevo procurador como protección transexenal de Enrique Peña Nieto. No más críticas, no más señalamientos por el caso Duarte.

Ni siquiera las usuales frases inquisidoras de la coordinadora parlamentaria del PRD, Dolores Padierna Luna, en reclamos al procurador que, se supone, envió a lo mejor del Ministerio Público en el caso de corrupción más esperado de los últimos años.

Hablo con María de los Ángeles Fromow Rangel, ex secretaria técnica del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; me dice: “Sin el Nuevo Sistema de Justicia NO hubiéramos presenciado la audiencia del ex gobernador Duarte con el juez de control del Reclusorio Norte”.

Yo agrego: Sin esta nueva cultura seguiría en la caja negra la chirriante maquinaria del proceso de justicia con las infamias, abusos e incompetencias de siempre.

Esa vergüenza la vivimos, el martes, en la audiencia con fiscales ignorantes del caso, torpes en el manejo de información, con investigación y expedientes malhechos e incompletos, de los cuales se burlaron el propio acusado y sus abogados, que, además, merecieron el regaño del juez.

En este escenario de desesperanza se escucha la voz del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong: “Tengan fe en la PGR”.

Sin embargo, el encabronamiento de los ciudadanos no es espontáneo; al contrario, yo diría que es tardado y paciente. Los mexicanos somos, en lo general, una sociedad conservadora, con geografía donde esto se vuelve “ultra”, no obstante, ahora percibimos una indignación generalizada y asertiva, alejada cada vez más de la clase política, a la cual repudia; por eso el malabarismo para simular que no son lo que son: Políticos, y esa ola de conversos “independientes” urgidos por quitarse el estigma y el concebido repudio.

Insisto: Habría que repensar el inconveniente de nombrar a compañeros de cámara en puestos tan importantes, como la procuraduría y la nueva Fiscalía General de la República. Con Arely Gómez y Raúl Cervantes estamos probando que la autonomía NO funciona si es solamente del gobierno, y la decoloración partidista.

También es necesaria la autonomía de la cofradía de amigos que esperan ansiosos la propuesta del presidente, a la cual NO solamente NO cuestionan, sino que aplauden y comparten alegría con el nombrado camarada, así sean opositores o compañeros de bancada; mejor aún para ellos, los primeros se saben acreedores del favor de un opositor, una deuda mayor que espera correspondencia.

