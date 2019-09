‘Cine y ciencias penales’

Saludo la presentación de este interesante libro sobre la cinematografía y las ciencias penales. Saludo la coordinación que realizaron Gerardo Laveaga, Alan García Huitrón y Julio Téllez del Río. Saludo también la labor editorial que ha realizado el Inacipe, bajo la dirección de Gerardo Laveaga, hombre de libros, autor, lector, coleccionista, difusor, editor y promotor bibliográfico, al que podría llamar como uno de los mejores amigos de los libros que yo he conocido.

La labor del Inacipe por instalar y por difundir el conocimiento jurídico es innegable, y muy saludable; 88 reseñas cinematográficas, todas ellas magistrales, nos dan cuenta de ello. Saludo también a todos los colegas que las escribieron.

El gafete que portamos los penalistas ha sido motivo de curiosidad, y hasta de admiración. Es por ello que la literatura y la cinematografía han sido muy profusas en los personajes, reales o ficticios, que se desempeñan en la búsqueda de la justicia y la libertad para sus defendidos.

Desde luego que el campo es tan extenso que rebasaría los límites de este apunte. Por eso, qué bueno que se escribió este libro. Nos abre tanto el apetito que, ya convertido en gula, me atrevo a sugerir un segundo volumen y, quizá, hasta una saga de varios tomos, donde se incluyeran otros.

Este libro nos brinda muchas enseñanzas. Una de ellas es la enseñanza de la voluntad de victoria, esa codicia profesional de las buenas que hace subestimar el cansancio, el peligro y el pronóstico. En este libro se reúnen todos los perfiles. La valentía y la cobardía. La solidaridad y el egoísmo. La sinceridad y el engaño. La verdad y la mentira. La fidelidad y la traición, pero es también un libro de indicios.

Uno que utilizamos con frecuencia no es preguntarle a otra persona cómo es, pero si le preguntamos cómo es otra persona, lo que admira y lo que desprecia en ella, sin darse cuenta nos dará un retrato exacto de sí mismo. Si en el otro admira su patriotismo, su bondad o su honestidad, estemos confiados con él. Si en el otro admira su dinero, su audacia o su ambición, cuidemos nuestra cartera.

Por eso tomo como mero ejemplo de lo que nos produce como espectadores la novela “El Padrino”, escrita por Mario Puzo y llevada a la pantalla por Francis Ford Coppola. En esa historia no hay buenos y malos. Absolutamente, todos son malos. Unos más y otros menos, pero todos son malos. Los menos malos son dos personajes.

Uno de ellos es la hija y hermana, “Constanzia ‘Connie’ Corleone”, la cual pasa de ser una jovencita golpeada conyugalmente a ser una matrona familiar. Tiene algunos destellos bondadosos, pero, en el otro extremo, “Connie” asesina a su propio padrino y ordena diversas ejecuciones. Asimismo, es indiferente cuando “Michael” ordena la ejecución de “Fredo”, el hermano de ambos.

El otro de los menos malos es el consejero “Tom Hagen”, el abogado y consiglieri de la mafia familiar. Pues bien, este “buen hombre” ordena que decapiten caballos y que descuarticen prostitutas. Sin embargo, “Tom Hagen” es visto por los suyos tan poco perverso y hasta como un debilucho. En una frase, su patrón le dice que él es un buen consejero para los tiempos de paz, pero no para los tiempos de guerra.

Y es que en esta novela-película son malos los mafiosos y los policías, los italianos y los judíos, los hombres y las mujeres, los de arriba y los de abajo, pero lo menciono porque me sirve para nuestro ejercicio anímico porque lo más importante es que en tan sólo 90 minutos salimos del cine con una transformación de nuestra propia moral, aunque sea tan sólo transitoria.

A pesar de nuestra decencia consideramos que fue bueno que mataran a los malos porque se lo merecían. Tomamos partido y escogimos a nuestros propios malos y nos aliamos emocionalmente con ellos. Recuerdo a una buena mujer que, con toda ingenuidad, me dijo: “En la segunda película, ‘Vito Corleone’ es encantador”. Es que este libro nos sirve de espejo de lo que nos atrae y de lo que nos repele.

Y es que en la justicia real no hay hombres buenos y malos. Tan sólo los hay equipados y desprovistos.

Por último, tiene razón Jorge Luis Borges. Al placer de leer sólo lo supera el placer de releer. Así también me sucede con las películas al verlas y volver a verlas. Suele suceder que la primera ocasión nos concentra sobremanera en la trama, en la tesis o en el tema, haciéndonos relegar nuestra atención sobre el texto, el estilo o el carácter de la obra.

Solamente las “segundas” ocasiones invierten el proceso. Ante un contenido ya conocido, o ante un desenlace ya sabido, el repaso de los fragmentos que nos resultan predilectos nos permite decantar y analizar las diversas ideas del autor, la selección de sus palabras, la intención de sus mensajes y el diseño de sus construcciones literarias.

Ello tan sólo en aquellas obras que nos merecen una segunda visita porque la primera es, además, un cedazo que criba aquellos escritos que van a vivir en nuestra biblioteca y en nuestro recuerdo, así como aquellos que se habrán de depositar y consumir en las hogueras de nuestra chimenea y de nuestro olvido.

Me gusta leer, y más me gusta releer. Me gusta ver cine, y más me gusta volver a verlo. Tengo libros y películas que viven en mi alcoba y, durante mis viajes, a alguno de ellos le toca el turno de acompañarme. En ocasiones no se abren durante semanas o meses, pero en otras me platican nuevamente mientras estoy en el reposo, en el avión o en el insomnio. Y, entonces, casi siempre se vuelven a cerrar ya con nuevas señales y con nuevas anotaciones.

Eso significa, simplemente, que ya nos dijimos cosas nuevas, pero con las mismas palabras, así como lo hacen los viejos amigos.

