Chunga en el medio y en el mensaje

En la comunicación la única verdad es que las águilas no cazan moscas y que no vale la pena responder a los canallas

> El tiempo o las circunstancias serán la madre de la verdad por mucho que entendamos que los chingadazos duelen y que cuando duelen dan ganas de responder con el “derecho de réplica”

Dicen que en política y en la guerra todo se vale, por esa razón muchos “comunicadores”, payasos, políticos en campaña, resentidos, enojados, molestos, miedosos, cobardes, usan las redes o los espacios para que en actos de extrema violencia lastimen a los hijos o a los afectos de sus “contendientes”, dice el presidente, pero en la realidad son sus enemigos y esto no lo puede olvidar.

Por esa razón, Chumel ha sido vetado por la esposa del presidente y es que una madre se comporta como fiera en cuanto le tocan a uno de sus hijos y cuando lo lastiman y ofenden siendo menor y no pudiéndose defender, eso es bajeza y cobardía, no es simpático a pesar de que algunos enemigos rían y se olviden de que, “juego que tiene desquite, ni quién se pique”, pero en verdad que no se vale, por ello entendemos la razón por la que protestó la esposa del presidente cuando leyó en una invitación a que Chumel fuera uno de los convocados para hablar de discriminación, cuando él, lo hace en contra de un niño.

Y recordemos que el mismo presidente, al iniciar su mandato y soportar ese insulto bajo, declaraba que “con los niños no se vale” y menos atacarles con bajeza y estamos totalmente de acuerdo, no se vale.

Pero también algunos de los muchos expertos en publicidad política y comunicación de los que se jactan operan con el presidente, le deberían explicar que los ataques en respuesta a algunos “comunicadores pagados por sus enemigos, no adversarios”, no les importan ni moverán a las masas a que no lo escuchen o vean o lean sino que por el contrario, como los gatos que son curiosos y chismosos, aumentará el número de visitantes en su medio y le pondrá en la nubes con los que le pagan por esas acciones.

A veces se le olvida al presidente que cuando recibía o recibe críticas, mentiras y acciones encaminadas a pretender desprestigiarle y lastimarle en vez de tener un efecto en contra le suben los bonos y le dan mucho más prestigio, él mismo ha señalado que, el “pueblo sabio”, ya no se deja embaucar y que sabe qué es verdad y qué es mentira o cuales son las chingaderas de los enemigos, más no adversarios, y hasta dónde quieren llegar o hasta donde les duele lo que se hace y por eso su respuesta tan violenta ante la canallada en contra de los niños… pero así es la cobardía y se debe entender cuando se anda en la lides políticas, eso de que se debe mantener la decencia y el honor no es cierto en estas guerritas que tienen como camino el escándalo y el escarnio como base y poder de algunos canallas y cobardes que se esconden en las faldas y el poder de los medios de la comunicación, que por ello, llenan tantas páginas de desprestigio y de falta de credibilidad…

Se nos olvida que en la comunicación la única verdad es que las águilas no cazan moscas y que no vale la pena responder a los canallas, el tiempo o las circunstancias serán la madre de la verdad por mucho que entendamos que los chingadazos duelen y que cuando duelen dan ganas de responder con el “derecho de réplica”, pero no se debe hacer con las vísceras sino dando explicaciones más amplia y no refiriéndose a los operadores porque en vez de joderles les suben sus bonos, porque hay que entender que estamos en tiempos de guerra y de definiciones y que, cuando menos, un grupo piensa que el camino político se puede llevar en esa guerra sucia y cobarde y es por ello que muchos de los realmente operadores que mueven a esos títeres, tienen el suficiente dinero y es tal su temor y miedo que en vez de confrontar directamente al presidente o a sus gentes, usan mecanismos de “guerra sucia” y pagan, incluso, a expertos en este tipo de actos porque piensan que con ello se desprestigia y se vulnera la credibilidad del presidente o se lastima, como ha sido, seriamente doloroso para las gentes más cercanas en su afecto… pero en fin, hay de necios a necios…

Es importante explicar que el presidente tiene ya dos millones de seguidores en sus cuentas de redes y esto es importante, pero tampoco debe olvidar que no todo es política y lo que importa es que acapare la atención en lo que se hace.

Por ello bastaría explicar que existe una señora extraordinaria que desde su rancho, sin tanta parafernalia de comunicación y redes, hablando y mostrando como se hace la comida casera en los ranchos ya tiene dos y medio millones de seguidores, y algunos loquitos, para nosotros, haciendo payasadas o desnudándose en las redes alcanzan varios millones, es decir, claro que debería importar a todos la política y lo que hace el presidente porque al final de cuentas nos afecta o afectará, pero cuando se abusa del medio se joden los mensajes, y se comienzan a hacer chistes y chunga de todo lo que dicen.

Para muestra tenemos a Gatell que, ahora, hasta es promovido con muñequitos y chistes sobre su encanto para las mujeres y hay chunga, pero no atención ni a lo que dice, que es importante, ni a lo que hace que a lo mejor también lo es para todos, y es claro que se ha convertido en uno de los ejemplares de los chistes y comentarios de chunga, porque se abusó del medio y del mensaje… es cuestión de medir las cosas y los impactos.

Conozco a muchos que ven y escuchan las mañaneras, tal como si fueran masoquistas y se quejan todo el día de lo que se dijo o se mostró, pero cuando solicitamos que nos expliquen lo que en realidad entendieron no saben, solo hablan de que su hablar es despacito y que cae “gordo” o cosas por el estilo, no entendieron ni al medio ni al mensaje y el tiempo se perdió.

Pero también conozco a muchos admiradores y leales servidores de AMLO que también ven y escuchan todos los días las mañaneras y hablan bien de él y aplauden todo lo que dice o explica, y cuando les pedimos nos expliquen cuales son las verdades y lo magnífico de los temas, en la realidad no saben les entró por una oreja y les salió por la otra y aplauden sin saber bien a bien los porqués, solamente porque salió su ídolo a la pantalla.

Y para ellos, todo eso es lo mejor, pero no tienen ni la más remota idea de que las mañaneras tiene el sentido de formar cuadros, de encender mechas, de prender ideas y de fortalecer ideologías, y les vale, a unos y otros, por ello deberían hacer una revisión de los medios no para cambiarlos sino para utilizarlos mejor, y de los mensajes para que entren en alguna de los incondicionales seguidores o para que ablande el corazón de los enemigos y se conviertan en “adversarios,” cuando menos…por el bien de él y de todos.