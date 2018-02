Chiapas, partidos políticos versus dirigencias nacionales

La elección presidencial y la de gobernador de Chiapas el 1 de julio próximo, será en extremo reñida y sujeta a coacciones, compra de votos y desprestigio entre los candidatos de todos los partidos políticos.

Aparentemente, al día de hoy, Andrés Manuel López Obrador parece imbatible, Ricardo Anaya corre en segundo lugar detrás de Morena y José Antonio Meade, con todo el aparato de Estado está rezagado en un lejano tercer lugar, sin posibilidades, también al día de hoy, de acercarse a sus dos adversarios.

En Chiapas, el caos electoral se ha manifestado con rudeza y ha sido motivo de discordia entre las dirigencias estatales y nacionales de todos los partidos políticos. El pasado domingo 18 de febrero por la noche, las dirigencias locales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, comunicaron al Instituto Electoral local su decisión de dar por terminada la alianza “Por Chiapas al Frente.”

Por la sucesión de los acontecimientos posteriores se entiende que la funesta maniobra no tuvo el aval del Comité Ejecutivo Nacional de cada uno de los tres partidos políticos. En un intento por enmendar su despropósito, el 22 de febrero, el “líder” del PRD en Chiapas, César Espinosa, en una ridícula comparecencia ante la opinión pública explicó –o trató de explicar- que el Frente sigue vigente y no desaparece, si no únicamente habrá un rediseño (sic) para trabajar con una visión más amplia.

Lo cierto es que César Espinosa y Janet Ovando, “líder” de PAN en Chiapas, se comportaron como vulgares mercenarios a sueldo. El propósito no conseguido era crear confusión ante el electorado y descarrilar las candidaturas de Roberto Albores Gleason en el PRI y de José Antonio Aguilar Bodegas en Chiapas al Frente.

En el colmo, Mauricio Mendoza Castañeda, representante del Verde Ecologista de México ante el Instituto Electoral de Chiapas, planteó una alianza políticamente amorfa con sus enemigos históricos: PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y dos chiquipartidos locales: Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Después de ese desaguisado hubo de intervenir el presidente del PVEM nacional para cortar las aspiraciones aliancistas irracionales de Mendoza Castañeda. Carlos Puente Salas, presidente nacional del partido del Tucán atajó toda especulación sobre esa alianza contra natura. Diría en nombre de su partido: “Es poco probable que el Partido Verde contienda en una elección a gobernador, en una coalición o bien en una candidatura común diferente a la federal (…) En determinadas circunstancias este Instituto Político podría ir solo, o bien agotar los recursos ante las instancias electorales, a fin de ir con los aliados que conserva a nivel nacional.”

El mensaje de Puente Salas es claro, o va solo como Verde o en alianza únicamente con el PRI y el Panal, pero jamás con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Es decir, la fórmula PRI-Verde es prácticamente obligatoria en toda la República.

Por su parte el senador Luis Armando Melgar Bravo, aspirante a gobernar Chiapas por la coalición PRI-Verde, dijo en entrevista a José Cárdenas que en el panorama electoral sólo se vislumbran dos fuerzas políticas con posibilidades de triunfo: El PRI-Verde y Morena.

Desde luego la apreciación del verdecologista tiene un notable sesgo estadístico e informativo. Si la versión del legislador federal fuera cierta, no habría tantos intentos por mermar o de plano cancelar la candidatura de José Antonio Aguilar Bodegas en Chiapas al Frente. Con esas agresiones y amenazas lo único que se deja ver en la percepción ciudadana es que el aparato de Estado, igual que en el 2006, pretende contener al aventajado candidato del Frente en Chiapas, ya que el PRD ha ratificado su determinación de impulsarlo a la gubernatura del estado.

El aserto tiene sentido y sustento. En 1981 con motivo de la sucesión presidencial, el tigre de Huitzuco, Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero, definió a los aspirantes presidenciales con una irreprochable sentencia: “La caballada está flaca.”

Casi 40 años después la aseveración del gobernador Figueroa tiene una enorme semejanza de lo que pasa con los aspirantes a gobernar la entidad, sólo que con un mayor deterioro político: En Chiapas no hay caballada. Ni siquiera está flaca.

Como Verde, Eduardo Ramírez, exsecretario de gobierno y presidente del Congreso no ha demostrado calidad política que lo haga apto para dirigir un estado en extremo complicado.

Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, no tiene calidad moral para promoverse como aspirante gubernamental. Su acrónimo con las dos primeras leras de su nombre y apellidos lo definen con precisión. Su ilegal presidencia la ejerce inmerso en la ilegitimidad. Producto de un escandaloso fraude electoral pudo “derrotar” al panista Francisco Rojas Toledo, con apenas poco más de 100 votos y un dispendioso gasto superior a los 200 millones de pesos. Su administración ha sido fraudulenta y cargada de atracos que valdrá la pena reseñar uno por uno.

En el PRI Roberto Albores Gleason –bautizado como grison- destrozó al antiguo partido de Estado. Ejerció un “liderazgo” que rebasó en dos años los cuatro que como presidente del PRI en Chiapas contemplaban los Estatutos, lo que convirtió su presidencia en espuria y sin consenso de la militancia.

Y Rutilio Escandón Cadenas, candidato de Morena, sin haber ganado jamás una elección local y federal, pasó de noche por el Congreso de la Unión como diputado federal y Senador de la República. En el exceso, cursó como presidente del Tribunal Superior de Justicia con todo y el ayuno que demostró en el ejercicio de la abogacía y el desconocimiento absoluto del derecho. Ya es célebre por su discriminación étnica demostrada durante una gira en el municipio de Venustiano Carranza.

En fin, Chiapas merece mejor destino. Seguramente por esa orfandad política en que se encuentra la paupérrima caballada, es que ha llegado a Chiapas, otra vez Amador Rodríguez Lozano, el mayor mapache electoral, que desde el PRI perpetró los más graves fraudes electorales en contra de la soberanía nacional en usurpación del voto ciudadano.

El bajacaliforniano Rodríguez Lozano fue el mapache favorito de Pablo Salazar. Desde la clandestinidad operó a favor de Juan Sabines, quien a pesar de tener a su favor el aparato de Estado –Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fiscalía General, presidentes municipales y órganos electorales- apenas pudo “ganar” por seis mil votos a José Antonio Aguilar Bodegas en la fraudulenta elección para gobernador en el 2006.

Amador Rodríguez es ese siniestro personaje que a cambio de haber manipulado el voto, se le recompensó como Procurador General de Justicia en grave violación a la Constitución local pues se exigía y exige como requisito ser ciudadano chiapaneco por nacimiento.

Amador se aprovechó de la severa deficiencia intelectual y de los vicios arraigados de Juan Sabines para convencerlo de que se sustituyera la Procuraduría por la figura del ministerio de Justicia con el cuento de que era un figura juarista, liberal y federalista a la que había darle vigencia. Con ello Rodríguez Lozano deformó la historia. El ministerio de Justicia surgió en la época de Antonio López de Santa Anna y en una República Centralista.

La gran pregunta es entonces: ¿A quién patrocinará Amador Rodríguez con sus fraudes electorales? Se asegura ser el gurú de Rutilio Escandón y Morena. Ampliaremos…

