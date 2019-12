Cerrando con broche de seguridad, y no de oro…

Difícilmente la política exterior de un país podría considerarse suave y tersa con relación a sus intereses, su periferia y el convivio que tiene con países de igual o mayor influencia o poder que se encuentran en la comunidad internacional.

Sin duda, el 2019, ha sido un año turbulento y de fricciones para nuestro país, ya sea por descuido; omisión o desconocimiento de la estrategia diplomática necesaria para una adecuada conducción de la agenda internacional, que guste o no, siempre afectará o beneficiará a nuestro país en prácticamente todas las áreas políticas-económicas de interés y de nuestra sociedad.

Para finalizar diciembre y la década –y como la tendencia lo ha marcado durante todo el 2019-, no podía faltar cerrar el año con broche de seguridad –y no de oro- como las tradicionales festividades decembrinas marcan.

Un nuevo asalto al derecho internacional establecido, a lo que dictan las normas de buena conducta entre naciones o simplemente al derecho común de vive y deja vivir, ha sido sustituido por una diplomacia espontánea, de hostigamiento y de calumnias –falsas o no- entre naciones.

Nuestro país, nuevamente se encuentra en el foco central de un tema de política exterior, esta vez, no por causa directa de Evo Morales, ex presidente de Bolivia, sino derivado de la acción diplomática mexicana de haberle dado asilo político y haberle permitido violar las leyes de cualquier asilado político, al permitirle el micrófono en distintas dependencias gubernamentales y foros para dar continuidad a su lucha política por restituirse en el poder.

Lo que en Cancillería, no pudieron prever –o no quisieron ver-, fue que recibir a Evo Morales, iba a traer una serie de consecuencias o un efecto cascada con costo diplomático, por ejemplo, México da una fuerte señal de que en nuestro país se comenzará a dar preferencia al asilo político a otros actores de tendencia izquierdista en la región, haciendo a un lado la tradicional política de asilo mexicano de dar refugio político a personalidades de distintas ideologías e incluso sin una afinidad política. Situaciones sensibles, que si bien, la experimentada diplomacia mexicana sabe sortear, bien se pudo ahorrar.

Recordemos que tras la renuncia de Evo Morales al poder, la nueva presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, desde su discurso inaugural, sentenció la posición mexicana sobre asilar al ex presidente bolivariano y criticó el nuevo rumbo en la ideología política de nuestro país que conlleva una tendencia más de izquierda conservadora.

El efecto inmediato, tras la toma de poder de Áñez no fue menor, durante todo este mes de diciembre el personal de la Embajada de México en Bolivia, ha sido constantemente acosado, intimidado, asediado por fuerzas de seguridad bolivarianas, violando los más derechos elementales del derecho internacional sobre la representación de un país en territorio de otro.

La Convención de Viena, de la cual México es signatario, establece en su artículo 22, fracción 1: “Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”. (…) 3 “Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución”.

En su cuenta de Twitter (@maximilianoreyz), el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes comentó: “En estos momentos están llegando nuevamente más de 50 personas civiles, policiales y militares, en más de 10 vehículos a la Residencia Oficial de México en Bolivia”.

El “asedio” al que ha sido puesto la Representación de México en aquel país, se debe a una represalia por el apoyo dado por parte de nuestro gobierno a Evo Morales, así como, mantener bajo asilo diplomático a ex funcionarios simpatizantes del ex presidente bolivariano.

Sin embargo, la violación a la Convención de Viena, así como las presiones a la Representación con cercos de vigilancia, detención y revisión de vehículos diplomáticos y la presión ejercida sobre el personal diplomático, han obligado a nuestro país a llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Sin embargo, aunque falta una presentación formal ante la CIJ por parte de México, el gobierno bolivariano, a través del Ministro Interino de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, manifestó que “con mucho gusto” irá para exponer su caso, en la que expondrá que nuestro país fue el primero en violar los tratados y convenios internacionales sobre refugio y asilo político, al permitir que Evo Morales, hiciera declaraciones políticas, cuando dichos tratados lo prohíben expresamente.

Del entramado político-diplomático en el que se encuentra el gobierno mexicano, no será sencillo de salir ilesos, habrá un costo político con países como EUA o la UE, que no verán con buenos ojos a México, si no logra exponer su caso satisfactoriamente ante la CIJ; y defender con dignidad como lo marca la Convención de Viena a la Representación mexicana en Bolivia y a su personal diplomático.

