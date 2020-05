¿Celos, rencor o malentendido?

> ¿De veras AMLO se enceló porque le ganaron las ocho columnas a su decálogo dejándolo como una ocurrencia más? ¿Le molestó que fueran los empresarios y no él quien anunciara el acuerdo con el BID?

> ¿No sabía de lo que hablaba cuando se ensartó en el anzuelo del aval de Hacienda que no existe? ¿Sigue rumiando coraje por el documental sobre el populismo?

Como en política todo termina por salir a la superficie, es probable que algún día sepamos qué motivó el absurdo, innecesario y desgastante enfrentamiento entre el Presidente López Obrador y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la agrupación que congrega a los verdaderos dueños del país y a la que Blanca Treviño quitó lo misógino y hasta cambió de nombre pues, a partir de la irrupción de la fundadora de Softek (a la que siguieron María Asunción Aramburuzavala, Laura Zapata y Laura Diez Barroso) dejó de llamarse Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

Las explicaciones van desde la ignorancia presidencial sobre temas como la posibilidad de que la iniciativa privada obtenga créditos de organismo internacionales sin intervención del gobierno federal, a celos porque le ganan la noticia y es desplazado de los sitios AAA de los medios de comunicación, hasta el rencor que anida contra algunos de los empresarios más poderosos de México que conspiraron hasta en dos ocasiones para evitar su arribo a la Presidencia de la República.

El último broncón entre el poder económico y el hombre más poderoso del sexenio se dio porque el CMN ganó la partida a López Obrador con el anuncio unilateral de su convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo de otorgar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas hasta por 12 mil millones de pesos.

Una pregunta en la conferencia mañanera del lunes 27 de abril, que incluía, sin mayor malicia aparente y de obvia respuesta en quien se supone está al tanto de estos temas, el supuesto aval de la Secretaría de Hacienda a la operación, dio pie al Presidente para bordar por enésima ocasión sobre sus temas favoritos, el neoliberalismo, el Fobaproa, la corrupción y su decisión inquebrantable de rescatar a los más necesitados y no a las minorías rapaces, ergo, los empresarios de arriba, como en la época de Ernesto Zedillo.

Quizás el momento estelar de la jornada ocurrió cuando a su prédica acostumbrada añadió que sobre todo “no me gustó mucho el ‘modito’ de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes”.

Y sobre el supuesto aval de Hacienda, enfatizó: “… no podemos nosotros otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados”.

La respuesta sorprendió porque fue evidente que el Presidente no sabía de lo que hablaba; de haber estado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la mañanera, quizás se habría atrevido a aclarar el malentendido.

¿POR DESDÉN O POR OLVIDADIZO?

¿Por qué el enojo del Presidente?

Se han ensayado todo tipo de explicaciones, desde la que asegura que tuvo su origen en el desdén de los medios de comunicación a su decálogo del domingo 26 de abril, vía un video en redes sociales, en el que por primera ocasión habló de ayudar a las clases medias en la crisis económica causada por el coronavirus.

El desdén mediático al decálogo contrastó con el despliegue periodístico al arreglo del BIDInvest con el CMN que fue desplegado por la prensa como la gran noticia.

Otra explicación: que convencido de ser el eje en torno a quien todo debe girar a grado de que, por observancia de las reglas sanitarias corre el riesgo de no ser noticia sábados y domingos por el impedimento de seguir recorriendo el país en su permanente campaña electoral, encontró la solución para llenar el vacío informativo enviando mensajes a la población a través de las redes sociales.

El domingo 26 emitió el Decálogo vía un video en redes sociales, y por eso habría sido que no le gustó nadita de nada que en la misma fecha el BID y el CMN y no él, anunciaran la noticia del rescate a las Mipymes.

Para sofocar el escándalo por el enfrentamiento presidencial con los empresarios más poderosos del país que, con Antonio del Valle a la cabeza, no se quedaron callados, al secretario de Hacienda se le ocurrió explicar lo sucedido en una entrevista con el periódico español El País.

Resultó peor el remedio que la enfermedad, pues enmendó la plana al Presidente, dejándolo como olvidadizo, en el menos peor de los casos.

Arturo Herrera aclaró de inicio la inexistencia de aval de la Secretaría de Hacienda en la operación del BIDInvest con el CMN, porque, entre otras cosas, no es necesario, pues se trata de un asunto entre particulares que, por cierto no es novedoso.

Pero además dijo que López Obrador, él y otros, a quienes no identificó, habían platicado días antes sobre ese tipo de operaciones que no sólo existen con el BID, sino con otras instituciones internacionales.

Peor aún, explicó que la “confusión” presidencial la causó el planteamiento de la pregunta en la conferencia mañanera pues la reportera incluyó lo que llamó el “aval” de Hacienda.

Según Herrera, López Obrador habló de lo que no recordaba o no sabía.

LOS DESENCUENTROS CON EL CMN

A estas tres explicaciones se ha añadido una más que no ha pasado de rumor, si bien es tan creíble como cualquier de las anteriores.

El Presidente no ha digerido aun lo que consideró la peor de las ofensas infringidas por el CMN en la campaña presidencial de 2018: su relación con el famoso documental sobre el populismo en América Latina, en el que es igualado a personajes como Hugo Chavez, Fidel Castro y Nicolás Maduro.

Hace dos años, exactamente el primer día de mayo de 2018, el candidato presidencial López Obrador instó a los reporteros a preguntarle lo que quería contestar.

Según Andrés Manuel, un grupo de empresarios, encabezados por Claudio X González, habría destinado 100 millones de pesos para impulsar el documental en su contra.

En Zongolica, Veracruz, ante el comentario de que el candidato del PAN, Ricardo Anaya, no rechazaba la posibilidad de construir una alianza con el PRI y otros candidatos, el de Morena habló de “un grupo de e mpresarios que, en sentido estricto, son traficantes de influencias, no empresarios; que se benefician de la actual política económica, de la corrupción, que están presionando mucho para que se unan los candidatos en contra mía”.

Aquella “minoría rapaz” estaría integrada, por Claudio X González, Alberto Bailleres, Alejandro Ramírez, Eduardo Tricio y Germán Larrea, entre otros.

Desde luego el CMN reaccionó negando estar atrás del documental.

El CMN, antes CMHN, es considerado una agrupación semisecreta con algunas cabezas visibles que, conforme a la leyenda urbana, por décadas (en México contamos por sexenios) han influido o intentado influir en la política y, desde luego en la economía.

Imposible datar desde cuando esa “minoría rapaz” integrada por unos 60 empresarios, ha ejercido su poder en las sucesiones presidenciales, pero López Obrador está convencido que han actuado en su contra, al menos en dos ocasiones.

Según su propia versión, en 2006 Rómulo O´Farril le platicó que un grupo de esos empresarios reclamó al Presidente Fox no haber cumplido con las prometidas privatizaciones y la reforma fiscal, y que a cambio del incumplimiento le pedían impedir que el entonces candidato del PRD llegara a la Presidencia.

Ya entonces tenía identificado a Claudio X González como su principal enemigo. En esa época habría sido el promotor de su desafuero como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. En esa lucha serían sus aliados Alfredo Harp Helú y Roberto Hernández, entre otros. Ya los llamaba “la mafia del poder”.

En 2018, identificó a miembros del CMN como financieros del documental elaborado para impedirle llegar a la Presidencia.

El CMN contestó con un desplegado titulado “Ya Basta”, pero como siempre ocurre, no pasó mucho tiempo para que limaran asperezas, por lo menos en la superficie.

El 5 junio de 2018, cuando ya era evidente que el ganador de las elecciones sería el candidato de Morena, se reunieron los supuestos enemigos; en realidad el CNM realizó encuentros con todos los candidatos.

Según López Obrador “Se aclararon todas las dudas, se limaron asperezas y se estableció un compromiso de trabajar juntos, en el caso de que el pueblo de México decida que yo sea Presidente de la República… No se puede solo con la inversión pública sacar adelante el país. Se requiere de la inversión privada, se requiere que actuemos de manera conjunta”.

Fueron tan buenos los términos de la reunión (hasta hablaron de beisbol), que López Obrador y Claudio X no dudaron en abrazarse.

El resto de la historia, encuentros con promesas de invertir y trabajar juntos, así como desencuentros por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco para construir el de Santa Lucía, y ahora el malentendido del BID son de sobra conocidos.

PRESUMIENDO CON SOBRERO AJENO

Con la llegada del coronavirus se han incrementado las desavenencias presidenciales con las cúpulas empresariales, no en lo personal con algunos de sus miembros, como Carlos Slim, que ya consiguió la construcción del Tramo 2 del Tren Maya; Ricardo Salinas Pliego, que continúa a salvo del caso Fertinal y algunas de sus empresas son beneficiarias de la Cuarta Transformación por las que fluyen recursos directamente a beneficiarios de sus programas; Alfredo Harp Helú con quien juega beisbol y hasta su gobierno ya invirtió en dos estadios, y dos empresarios que no identificó, pero uno de los cuales es propietario de muchas minas ¿Alberto Bailleres? ya le compraron 250 millones de cachitos para la rifa del no avión.

Cuál explicación es la buena para entender el porqué de un escándalo que duró 48 horas. ¿De veras el Presidente se enceló porque le ganaron las ocho columnas a su decálogo dejándolo como una ocurrencia más? ¿Le molestó que fueran los empresarios y no él quien anunciara el acuerdo con el BID? ¿No sabía de lo que hablaba cuando se ensartó en el anzuelo del aval de Hacienda que no existe? ¿Sigue rumiando coraje por el documental sobre el populismo?

Cualquiera de las posibles explicaciones lo dejan mal parado, sobre todo porque el jueves 30 de mayo pasado, con firma de Abel Barajas, Reforma publicó en su portal de internet que “Pese a que el Presidente Andrés López Obrador en un primer momento criticó el acuerdo del Consejo Mexicano de Negocios con el BID, ahora las autoridades federales lo presumen ante el juez como una de las medidas de contención tomadas ante la crisis”.

En un escrito entregado el 27 de abril a un juez de distrito de Baja California que concedió suspensión a una microempresa de Mexicali denominada Cervecería Infinito, “Carlos Pinsón Guerra, director de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Procuraduría Fiscal, en representación de López Obrador y el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, solicitó revocar la suspensión provisional que ordena al Gobierno modificar el presupuesto por la emergencia sanitaria”.

El argumento fue que: “Otro hecho superviniente, público y notorio lo es el acuerdo realizado por el Consejo Mexicano de Negocios y el BID, para el manejo de un fondo de 12 mil millones de dólares anuales para otorgar créditos a 30 mil empresas”, dice el escrito entregado al juez.

“Acuerdo que además busca mantener el funcionamiento adecuado de las cadenas de suministro y optimizar el capital de trabajo, bajo la consideración de que continuar con la actividad productiva y proteger los empleos es prioritario”.

La cuestión es que ese mismo lunes 27 en el que Herrera hablaba al juez de las bondades del acuerdo BID-CMN, el Presidente lo satanizó en la conferencia mañanera con su “modito” de tratar temas que considera corruptos:

“No me gusta mucho el ‘modito’ de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes. Antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se nutrían mutuamente, ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos… ¿Cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale, ¿y qué nosotros estamos aquí de floreros, de adorno?”

Es decir, en la misma fecha presumía un acuerdo que le querían imponer, e impusieron, quienes, según él, lo consideran florero.

En este contexto, es preferible aceptar la versión del secretario de Hacienda de que se lanzó contra el “modito” del BID y el CMN porque no supo o no recordó que el tema en que se enredó se refería a una de “las posibles fuentes de financiación al sector privado (de las que ya habían hablado con él) y (sobre las cuales) no tuvo ninguna objeción (sino al contrario, pues) nos dijo que lo facilitáramos en la medida de lo posible…”.

Es preferible creer la explicación de Herrera por más increíble que parezca, que aceptar las de sus adversarios de que tenemos a un mandatario, celoso, vanidoso y rencoroso.