Cuando esta columna se publique los ciudadanos mexicanos ya habremos acudido a votar para elegir a miles de funcionarios locales y municipales, a legisladores, pero sobre todo a un presidente de la República para el periodo 2018-2024.

En esta trascendental coyuntura surgen preguntas obligadas: ¿A dónde va México? ¿Al porvenir de prosperidad democrática que todos los mexicanos anhelamos? ¿O a una prolongación de la ya larga crisis de crecimiento insuficiente, con el riesgo creciente de violencia social cada vez más generalizada?

En abono de un escenario optimista cabe aducir que, como se ha dicho aquí repetidamente, si se consigue incrementar la Inversión Extranjera Directa que implique importación de maquinaria y equipo nuevos e innovadores, para llegar a casi 6 mil millones de dólares (6 mmdd) al año, se puede incrementar el crecimiento en alrededor de 3% para llegar a tasas de crecimiento del PIB cercanas al 4.5% anual o más.

Ya hoy en México existen industrias, sectores y regiones en expansión. En torno a ellas se configuran complejos productivos que generan espacios de crecimiento y empleo.

Insertar en esas cadenas a empresas que incorporen Inversión Extrajera Directa innovadora será el motor de la estrategia de crecimiento. ¿Y qué nos ofrecieron al respecto los candidatos de las coaliciones que este domingo pasado 1 de julio compitieron por nuestro voto? ¿Jugaron limpio o ya tenían cartas marcadas?

El candidato de la coalición Todos por México (PRI, Panal, PVEM) eligió el parque Las Maravillas de Saltillo para hacer su último mitin electoral.

Acompañado por el gobernador del estado, Miguel Riquelme. la dirigencia nacional del PRI, que encabezan René Juárez Cisneros y Claudia Ruiz Massieu, su esposa Juana Cuevas, su padre Dionisio Meade, así como las dirigencias de Nueva Alianza, Luis Castro, y del Verde, Carlos Puente, entre otros, José Antonio Meade pidió que las conciencias de los mexicanos sigan evaluando lo que está en juego.

Y se atrevió a afirmar que “A quienes han impulsado a AMLO la historia los juzgará”.

Recapituló los amagos del abanderado de Morena-PT-PES a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las Fuerzas Armadas y a las familias con su intención de liberar criminales dándoles amnistía.

Ahí Meade prometió un nuevo gobierno conformado por funcionarios con integridad probada, que no trabajen por encima de la ley y acrediten sus ingresos y forma de vida.

Además Meade quiere emular al Tri. El candidato destacó ” la actuación de la selección, que, aunque sufrió, al final calificó a octavos”.

Luego de recorrer 53 mil 444 kilómetros en 90 días de campaña, 108 municipios del país, José Antonio Meade tuvo claro su objetivo: ganar la Presidencia sea como sea, en la cancha que sea, “haiga sido como haiga sido”.

En su último día de actividades proselitistas, el abanderado del PRI-PVEM-Nueva Alianza dejó ver su rostro sereno y confiado en que, gracias a la estructura territorial del PRI, tenía posibilidades reales de ganar.

Por su parte, en el cierre de la que “espero sea la última campaña de mi vida”, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), dijo que el triunfo de su movimiento se debe a la perseverancia, la necedad y por no abandonar la lucha, pese a las caídas que ha sufrido a lo largo de estos años.

“Todo ha sido posible por la perseverancia, por la terquedad, por la necedad, por no abandonar la lucha, por no claudicar, por no vendernos, por seguir, por caer y levantarnos. Y volver a caer y volver a levantarnos hasta lograr lo que pronto se va a conseguir: la transformación de México”, dijo durante su discurso en el Estadio Azteca.

Enfatizó que su movimiento no se centra únicamente en el descontento social y en la inconformidad; se ha cimentado en la siembra de ideas y en los principios que buscan la justicia en México.

En su discurso de cierre de campaña, Andrés Manuel López Obrador afirmó que “con este acto festivo” se llegó al final de la campaña 2018, hay entre la gente una alegría contagiosa y vibrante, porque el ánimo de la sociedad y las encuestas indican que vamos a ganar las elecciones”.

Destacó que en su movimiento hay muchas convicciones, asimismo, dijo que todo ha sido posible por la perseverancia, por la terquedad, y pronto se va a lograr la transformación de México.

“Estamos por comenzar la cuarta transformación, que se ha fraguado por hombres y mujeres que han participado en movimientos sociales: campesinos, estudiantes, defensores de derechos humanos y de otras causas”.

Destacó la participación de los jóvenes del 68 y de dirigentes de oposición como Valentín Campa, Demetrio Castillo, Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Salvador Nava, Manuel Clouthier, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Rosario Ybarra de Piedra.

Adelantó que este domingo 1 de julio votará por Rosario Ybarra de Piedra.

Asimismo reconoció a personas que han fallecido, pero que lo han acompañado Carlos Monsiváis y José María Perez Gay. También celebró a quienes todavía están con nosotros: Elena Poniatowska, Fernando del Paso y Carlos Payán.

Finalmente, desde León, Guanajuato, y arropado por destacados militantes panistas como “El Jefe” Diego Fernández de Cevallos y destacados políticos locales, Ricardo Anaya Cortés, candidato de la alianza Por México al Frente, tomó el micrófono y emocionado dijo: “El PRI ya se va. Este domingo estará en juego el futuro de nuestro país, el futuro de toda una generación. No se dejen engañar por las falsas encuestas que están patrocinadas desde el gobierno. Nuestra coalición es la única que le puede ganar a AMLO. Desde Guanajuato le hago un llamado a quienes militan en otros partidos y a los ciudadanos sin importancia partidista, aquí estamos todos los que queremos un cambio para México”.

Así pues, este domingo en las urnas, decisivo para el porvenir de México entre el avance o el retroceso, entre la paz y la violencia, entre la luz y las tinieblas.

Sólo espero que el destino no nos juegue con cartas marcadas.

