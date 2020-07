Cambio ideológico y político de López Obrador

El pasado 7 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió, por primera vez, del territorio nacional para cumplir con la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Llegaba así el imperio capitalista de los conservadores, los retrógradas y los neoliberales que tanto ha criticado en México.

El argumento para tan importante visita, la puesta en marcha del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Si esa es la versión correcta pasaba lista de presente ante la globalización de la economía mundial y, tácitamente, se sometía a la Economía Política Clásica de Adam Smith, padre del liberalismo económico, así como a la política económica neoliberal del Consenso de Washington.

El líder de izquierda aceptaba así, en todos sus términos, las ideas de Adam Smith y dos de los instrumentos pregonados por el Consenso de Washington bajo el principio de la libertad de mercado, la disciplina fiscal de presupuestos balanceados sin déficit que ha merecido la aprobación y el elogio del Fondo Monetario Internacional.

El severo viraje de Andrés Manuel López Obrador aspirante presidencial y el del Presidente de la República evidencia, una vez más, que en política, sobre todo internacional, no hay amigos ni enemigos permanentes. Todo es conveniencia, y si es necesario la sumisión y la ignominia.

Durante su campaña presidencial, Donald Trump hizo de la agresión a los mexicanos parte de su estrategia electoral. Un muro de océano a océano de 3 mil kilómetros de frontera simbolizaba el atentado a la vida y a los derechos humanos de los migrantes, y llamó a los mexicanos violadores, asesinos y narcotraficantes.

El candidato López Obrador salió en defensa de sus paisanos y basó gran parte de su victoria para el 2018 en la crítica y la denostación en contra del presidente Trump. Pidió, entonces, al gobierno de Enrique Peña Nieto presentar una demanda ante la Organización de las Naciones Unidas por violación a los derechos humanos y discriminación racial en agravio de los mexicanos.

En un acto de falso nacionalismo exacerbado, el candidato López Obrador comparó a Donald Trump con el Holocausto alemán. En gira por Estados Unidos aseguró que “el estado de opinión que generó el ascenso de Trump es el mismo ambiente que propició el voto a favor de Adolfo Hitler en Alemania durante la década de los 30, del siglo pasado”.

Sus ímpetus electorales llegaron al extremo de calificar, desde luego sin ningún sustento, como “una canallada el hecho de que Donald Trump y sus asesores se expresen de los mexicanos como Hitler y los nazis se referían a los judíos”.

Con relación a los migrantes se pronunció por asentarse en la frontera para defender a quienes buscaban refugio en suelo mexicano en tanto continuarían hacia Norteamérica. “No somos colonia de ningún país extranjero”, dijo, entonces, López Obrador”, quien, como candidato, se comprometió a dar visas de trabajo a los migrantes “porque en México hay trabajo para todos”.

Sobre el tema migratorio hay un hecho relevante ya con Andrés Manuel como Presidente de la República. El pronunciamiento ufano de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que a México llegaron entre los migrantes tres africanos, sumados a los centroamericanos que aquí se reciben con la mejor disposición.

Hoy, el presidente López Obrador cambió radicalmente su posición ideológica, su discurso de defensa a los mexicanos y la crítica acerva a su homólogo estadounidense. En su alocución privilegió el diálogo a la confrontación y reconoció los mejores tiempos en las relaciones bilaterales México–Estados Unidos: “Durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y, lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto”.

El matiz en este pronunciamiento, seguramente, se basa en que las agresiones de Donald Trump a los mexicanos se dieron cuando López Obrador era todavía candidato. Sólo que esa circunstancia en nada borra la injuria conferida en contra del pueblo mexicano, pero lo que sí es insostenible es un reconocimiento que Donald Trump no merece: “Lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía (…) Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que, por el contrario, ha honrado nuestra condición de Nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto”. Exactamente lo que Trump quería oír.

Lo malo es que lo dicho y lo ordenado por Donald Trump es diametralmente opuesto al reconocimiento expresado. Los mexicanos como gente perniciosa que atenta contra la seguridad y el empleo de los Estados Unidos: Violadores, asesinos y narcotraficantes.

La política migratoria de México también cambió cuando Trump amenazó con imponer aranceles al acero producido en México como forma de detener las exportaciones-importaciones si México no detenía la oleada migratoria que pasaba por su frontera con Centroamérica.

Esa amenaza era una forma explícita de tratar a México como colonia, supeditada a los intereses norteamericanos, lo que desde antes ya había reconocido López Obrador cuando se comprometió a defender a los migrantes bajo el principio de “no somos colonia de ningún país extranjero”, es decir, el trato trumpiano, efectivamente, como colonia.

Cierto que Donald Trump se comportó con mesura durante el encuentro bilateral a cambio de que López Obrador no se reuniera con los demócratas ni con la comunidad hispana, ni se hablara de los insultos a los mexicanos. No había necesidad. Días antes de la reunión, Donald Trump se retrató frente al muro para recordar que en materia migratoria va con todo contra ellos.

Por eso se evitó la conferencia de prensa. Las preguntas habrían sido sumamente incómodas e imposibles de responder, pero a Trump no se le olvidó resaltar este hecho fuera de reunión oficial. Durante la cena ofrecida al presidente mexicano se atrevió a decir: “Me he portado bien. No he hablado del muro”, en abierta obsesión a separar artificialmente ambas fronteras.

Sin embargo, casi todos coinciden que la reunión fue un éxito. No hubo agresiones y Trump se comportó a la altura. A corto plazo, López Obrador salió airoso, pero, a la par, el evento terminó por catalogarse como un apoyo clandestino de Andrés Manuel López Obrador a las intenciones reeleccionistas del actual Presidente.

Ello constituye un serio problema para el gobierno mexicano a partir del 2021, por las amplias posibilidades que tiene Joe Biden de derrotar al republicano Donald Trump. Los funestos augurios para el Presidente están a la vista. Una encuesta, de fines de junio, de The New York Times y del Sienna College coloca a Joe Biden con 14 puntos de ventaja sobre Donald Trump. Incluso, el promedio de las encuestas nacionales coincide en que Trump se encuentra 8 puntos abajo de Biden.

Por lo pronto, López Obrador ya tiene la animadversión de Biden. El candidato presidencial demócrata recordó que Trump “atacó constantemente a los mexicanos, a los que llamó violadores”. En el mismo sentido se pronunció Juan González, ex colaborador de Joe Biden, quien aseguró que “la visita de AMLO no va a cambiar las preferencias del electorado y, en cambio, va a traer tensiones innecesarias en la relación bilateral, y, especialmente, si no se reúne con los demócratas demostrará que está escogiendo un lado de nuestra elección en los Estados Unidos”.

La advertencia ya está puesta sobre lo que sucederá después del 20 de enero del 2021, incluidos los congresistas demócratas. Ampliaremos…

