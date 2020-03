‘Cachito’ de mi corazón…

Qué va, mis queridos palmípedos seguidores, les cuento, que cual aves de tempestades, dos periodistas, comunicadores o lo que fuese, se dieron santo agarrón, el pasado 4 de marzo, durante en la matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que por poco vuelan plumas.

Y todo porque pareciera que la decisión de las mujeres de realizar un día “sin ellas” fuera para algunos una declaración de guerra.

¿Importaría quién organiza o, incluso, quien pudiera aportar hasta apoyo en recursos (que no creo que se necesiten por la naturaleza del evento) para que las mujeres se queden en casa y la sociedad sienta su ausencia en una atmósfera, indudablemente, cada vez más violenta para ellas?

Desgraciadamente en la política siempre existen los sentidos, los rabiosos, los aludidos. ¡Caramba qué ganas de graznar!

Ahí va el graznido completo: Después de que el Presidente ya había enderezado la controversia por el inicio de la venta de “cachitos” para el sorteo de la Lotería en el que se rifará dinero con la imagen del ex avión presidencial, y que el martes dijo que sería el 9 de marzo, fecha del “Día sin Mujeres”, y lo cambió para el 10, los dos periodistas por poco y se olvidan de los besos y abrazos.

Casi iniciando la “mañanera”, el representante del diario digital “Bajo Palabra”, Marco Antonio Olvera, entre otras muchas cosas, pidió a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, único invitado del gobierno a la conferencia, que investigara a varias personas, entre ellas a la comunicadora (eso dijo ella que era), Frida Guerrera, sin que al parecer se percatara de que se encontraba entre los periodistas, porque él considera que el evento del 9 de marzo es financiado por personajes como “el multimillonario George Soros”.

“Lo digo porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos y apoyo de algunos medios de comunicación”, expresó Olvera.

Bueno, en eso sí se equivoca Olvera, pues movimientos (políticos) los hizo hasta López Obrador, y no creo que él afirme que fue financiado. ¿O sí?

Definitivamente la mayoría de los movimientos sociales no son financiados por nadie, si acaso, por la necesidad, la urgencia y, a veces, hasta por la mentira, pero por dinero, dinero, es inexacto.

En fin, que casi al finalizar la conferencia, Guerrera (así en femenino) increpó al Presidente sin que éste le diera la palabra (porque dijo que aunque la pidiera, no se la daba), exigiendo un pronunciamiento sobre la acusación de Olvera.

Casi enojada, Guerrera, se dirigió al Presidente: “Otra vez, perdone, he esperado muy respetuosa, pero siempre, si no se levanta la voz, o sea, de verdad…”.

Y López Obrador: “No, pero aquí no hay realmente preferencia”…

“Le he estado levantando la mano”, prosiguió Guerrera. “Quisiera que me diera la voz para contestarle al señor que no conozco (Olvera)…”.

“No se vale que nos estén poniendo en la mira de ataques sin fundamento”, añadió. “A mí nadie me financia, yo vivo como puedo, a mí nadie me paga por hablar de feminicidio”.

El pleito estaba cazado. El Presidente se despidió, pero la refriega vino al final, cuando Guerrera fue a reclamar a Olvera.

Vaya, el resto de periodistas tenían una nota extra, todos se arremolinaron alrededor de los que culpaban mutuamente. Casi arde Roma en Palacio Nacional.

El paro de mujeres está anunciado para este lunes, y el tema sube de tono, el Presidente defiende su “nota”, la rifa, no quiere que se la ganen, nunca.

“Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente (que el próximo lunes era el paro de mujeres)”, dijo el martes pasado.

¿Cuál es la razón, entonces, de la trifulca? El paro es un día, la rifa hasta septiembre.

¿En dónde está lo malo de que las mujeres protesten de la forma en que quieran hacerlo?

Más si en algo todos estamos de acuerdo: Basta de violencia e inseguridad, en la forma que sea.

Porque después del 9 de marzo, quizá el Gobierno Federal sí deberá preocuparse.

Pero yo ya me cansé.