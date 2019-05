Caballos y políticos

Hace algunos días se realizó la versión número 145 del Derby de Kentucky, la carrera de caballos más famosa del mundo. A ella asisten 150 mil espectadores presenciales y muchísimos millones televidentes. En la tarde del día siguiente, ya en la casa, mi hija y mi yerno me visitaron y me contaron los pormenores de lo sucedido, incluyendo lo que no se vio en las cámaras.

Narraré, sintéticamente, lo sucedido porque es insólito y vale compartirlo con el lector. Cuando la carrera iba en las tres cuartas partes del recorrido, iba al frente del grupo el caballo que era el súper favorito para el público apostador, pero, en ese momento, cometió una grave infracción.

El caballo líder abandonó el rumbo de su carril imaginario; invadió los carriles de los caballos que lo seguían de muy cerca y casi parejos. Al reducirse los espacios, los caballos incomodados quedaron “pegados” uno al otro. El más comprometido tuvo una reacción prodigiosa. En una maniobra para la que no están entrenados los caballos de carrera logró frenar bruscamente, lo que en automóviles llamaríamos que “se amarró”.

Con ese frenón, ese caballo héroe perdió el paso; quizá tuvo alguna lastimadura menor, pero se rezagó y dejó de competir, quedando en el último lugar de los 20 participantes del cotejo, pero ese caballo, con lo ya expuesto, evitó lo que pudo haber sido la mayor o una de las mayores tragedias de la historia del mundo hípico. Algunos caballos golpeados pudieron haber caído y los que los seguían pudieron haber tropezado; 8 o 10 caballos hubieran participado en la colisión. Es impredecible los caballos y los jinetes que hubieren muerto o quedado inutilizados. Algo de pesadilla.

Mientras tanto, el caballo favorito, ya convertido en infractor, ganó la carrera, ante el júbilo de su mayoría seguidora. Sin embargo, los jueces, en correcta resolución, decretaron su descalificación y otorgaron el triunfo definitivo al que le siguió en el segundo lugar, ante el abucheo y las “mentadas de madre” de 120 de los 150 mil espectadores presenciales y de no sé cuántos millones de espectadores remotos.

Hasta allí la parte deportiva, y ahora entremos a la parte política.

Resulta que al día siguiente de los ya expuestos sucesos, de manera también insólita, el presidente Donald Trump hizo declaraciones sobre el resultado de la famosa carrera. Es la primera ocasión que conozco que un presidente se instala en el papel de comentarista deportivo, pero lo más sorprendente es el contenido de sus palabras.

Con ellas manifestó su desagrado y su desacuerdo con la resolución de los jueces. Que el caballo infractor no debió haber sido descalificado, puesto que era el favorito. ¡Válgame el Señor de Chalma!, diríamos los mexiquenses.

Esto significa todo lo siguiente.

Primero, que el apoyo popular es suficiente razón para violar la ley. Esta es la forma más reprobable del populismo. La popularidad como razón de ley y hasta como razón de Estado.

Segundo, que el favorito puede atropellar los derechos de todos los demás. Esta, la vulneración más grande al principio de legalidad que ha sostenido a los sistemas de Derecho a través de la historia.

Tercero, que la voluntad popular es superior a la ley. Esta es la fórmula que nos lleva a la rebelión o a la usurpación, o al linchamiento.

Cuarto, quizá el mandatario vecino podría haber hecho una consulta rápida entre los espectadores asistentes para que ellos determinaran el caballo ganador.

Quinto, que la mayoría no se equivoca y que hay que preguntarle para conocer su deseo siempre infalible.

Sexto, que es más valiosa la opinión interesada de una muchedumbre que la razón jurídica de un tribunal.

Séptimo, que la justicia vale más que la ley. Ese ha sido el argumento de todas las dictaduras.

En fin, hasta en una justa deportiva podemos ver el síndrome de nuestro tiempo.

Abogado y político

[email protected]

twitter: @jeromeroapis