Bermúdez, Lis-ta y hermosa

Lis Bermúdez Benítez es una bella colombiana que empieza a despuntar en el mundo del modelaje.

La escultural y hermosa chica nació en Medellín, Colombia, el 21 de noviembre de 1990.

Incursionó en el modelaje cuando tenía quince años de edad.

Para saber un poco más de ella, para beneplácito de sus admiradores, nos concede el honor de entrevistarla no sin antes expresar su agradecimiento infinito a IMPACTO por este espacio en las páginas de esta Casa Editorial.

Así que sin más preámbulo, iniciamos la plática.

—¿Lis, por qué tomar la decisión de inclinarte por el modelaje?

“Porque es mi sueño, porque en el instante de las pasarelas todo el mundo tiene puesto los ojos en ti”.

—¿Te gusta ser el centro de atracción?

“Sí, me gusta, soy vanidosa y me halaga que todo mundo me vea”.

—¿Hasta dónde quieres llegar?

“Hasta donde Dios quiera y contando siempre con el apoyo del público”.

—¿Alguna meta cercana?

“Además de destacar como modelo, quiero ser reconocida como empresaria, preferentemente en el ramo de la moda y diseño”.

—¿Amor de tu vida?

“El amor de mi vida es mi hijo, me muero y vivo por él”.

—¿Cómo te duermes?

“En traje de Eva, totalmente desnuda”.

—¿Alguna travesura que recuerdes?

“La que más recuerdo es la de pastelera en la clase de química… me acuerdo y me da risa”.

—¿El peligro de las bellas?

“Yo considero que el mayor peligro que tenemos es que crean mitos o ya nos catalogan de una forma sólo por dedicarse a este tipo de profesiones, cuando en realidad cada persona es única y diferente, además de que cada quien es libre de hacer lo que quiera”.

—¿Algún trabajo por México?

“Por el momento no, pero me encantaría estar en México, un país muy bello, y hasta hoy en día sólo conozco Cancún, que por cierto me encantó”.

—¿Propuestas de Playboy o Revista H?

“Hasta el momento no, pero sí me gustaría aparecer en esos medios muy importantes”.

—¿Serías actriz porno?

“No, rotundamente no, para empezar por cuestión de principios, y segundo por respeto a mi hijo”.

—¿Qué odias de un hombre?

“Me enoja demasiado que un hombre menosprecie o que se crea más que una mujer, que minimice la inteligencia femenina”.

—¿Qué te gusta de un hombre?

“Me enloquece que un hombre sea varonil y que tenga un buen corazón, con eso me doy por bien servida”.

—¿Algún deseo por cumplir?

“Ver crecer a mi hijo y hacerlo un hombre de bien”.

—¿Algún mensaje para tus fans?

“Que los quiero mucho, que me importa su opinión y que pueden seguirme en mis redes sociales. Mi cuenta de Instagram es @lisbermudez2.

“Mi agradecimiento a la revista mexicana IMPACTO por hacerme la entrevista. Mil gracias José”.