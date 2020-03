Baltazar Garzón dará una gran pelea

CUANDO APARECE BALTAZAR GARZÓN EN CUALQUIER JUICIO por supuesto que se desatan interrogantes y muchos polvos de viejos lodos. Hoy, con la defensa de Emilio Lozoya, pues se espera, como dicen, un gran espectáculo que llegará al fondo de muchos caminos negros de la corrupción oficial dada en los viejos tiempos del neoliberalismo.

Por supuesto que no hay mucho que ocultar, pero conocer las venas de los procesos corruptores sin duda levanta muchos niveles de especulación y en cualquier momento se pondrán en evidencia los caminos de los recursos que ahora gozan muchos de los políticos de los “viejos tiempos”, y bueno, se podrán muy nerviosos algunos de los actuales políticos que tienen compromisos con los viejos, y claro que se tendrán que llevar a los pasillos de la justicia a gentes como el vicepresidente, Luis Videgaray, al mismo ex presidente Peña Nieto, a los viejos funcionarios que desde las oficinas de la Presidencia daban su instrumentación para que esto se pudiera realizar con la “justicia de su lado”, y por ello, algunos importantes funcionarios, banqueros, empresarios estarán en grave crisis de nervios, porque Don Baltazar Garzón no se tienta el corazón cuando va sobre las injusticias de los políticos en el poder.

Recordemos que ha logrado llevar A LOS TRIBUNALES A GENTES MUY IMPORTANTES QUE OPERARON EN FAVOR DEL GOBIERNO DE Estados Unidos en los mejores tiempos del golpismo.

Hace muchos días contaba aquel famoso cuento de que va un cazador en África con un rifle de alto poder que solamente tienen un tiro, porque así lo exigen las reglas de la cacería y apunta a un enorme Tigre y falla, el tigre reacciona y se va contra el cazador quién corriendo busca con qué defenderse y solamente encuentra en sus bolsillos una navaja, y al llegar a un precipicio, se dirige hacia Dios y en sus súplicas dice: “Señor por favor si estás del lado del tigre permite que al primer zarpazo pierda yo la vida, si estás de mi lado por favor permite que al primer navajazo el tigre muera… Pero si estás indiferente y no a favor de nadie, pues verás una pela a toda madre”, y bueno, es lo que se prevé que suceda en esta defensa encabezada por el Juez Garzón en España, donde podrán salir muchas cosas que en México no se permitirían a menos que el acusado esté dispuesto a poner en serio peligro la vida de sus seres queridos.

En este asunto, por más que nos digan que existe un compromiso de impunidad entre Peña Nieto y Andrés López Obrador, la realidad es que el Presidente tiene que tener una política de no abrir puertas a todo tipo de peleas, no está en condiciones de soportar las agresiones que se pueden generar cuando se despierten los miedos de muchos involucrados que podrían, en su desesperación, hacer las cosas más terribles, recordemos los tiempos de Salinas, donde se asesinaron al Cardenal Posadas Ocampo, a Luis Donaldo Colosio y a su cuñado Ruíz Massieu, y la realidad es que a la fecha no se pueden entender ni los motivos ni las líneas de conducción de los responsables.

La realidad es que en la política mexicana la vida pende de un hilo y no importan los grupos de protección, cuando hay instrucciones de no sé quién de eliminar a un peligro, pues solamente falta algún loquito que pueda confiar en que saldrá de jodido y que se protegerá a su familia, y para esto hay muchos candidatos en los tiempos actuales con enfermos que saben que su destino es la muerte o con ambiciosos que se la juegan.

El Presidente sintió en serio la embestida que le generaron en los tiempos cuando lo quisieron llevar al desafuero y a la cárcel, gracias a varios operadores políticos, en especial, Marcelo Ebrad y otros muchos del lado contrario, se evitó que se fraguara en lío y el desafuero donde se pondría en serio peligro la vida misma del Presidente ya que al llegar a una prisión su muerte era más que anunciada.

El complot falló, pero no las ganas de joderlo y seguramente lo sabe, y por ello, siempre decimos que debe aumentar en serio su seguridad más hoy cuando es el jefe de la nación.

Sin duda el Presidente sabe que no trae entre manos la lucha y el desnudar a los grandes corruptos anteriores como un asunto frío y sin complicaciones, sabe por experiencia que está jugando con fuego y que se podría quemar si no manda bien sus cartas y atiende los tiempos y las circunstancias.

El Juez Garzón por supuesto que podrá tener la credibilidad nacional e internacional para que cualquier camino que escoja para desnudar las acciones en contra de su cliente, pues llevan a otros importantes funcionarios que tienen una enorme responsabilidad, por eso, para el mismo Presidente es una ventaja el que sea Baltazar Garzón el que lleve el asunto porque no tendrán dudas de que las cosas se hacen bien y con claridad.

Este podría ser un ejemplo internacional de cómo se pueden interrumpir los caminos de las corruptelas en todo el mundo, ya son tiempos en que los mismos gobiernos para no perder credibilidad y confianza que es la base de la gobernabilidad, tienen que mostrarse limpios de manos y de alma, convencidos de que es bueno hacer los cambios y de que no se pueden soportar las corruptelas en el manejo de los bienes y fondos públicos.

Por esas razones ahora, más que nunca, el Presidente debe mantener limpia su conciencia y su administración y no importa a quién deba llevar al banquillo de los acusados, porque cuando le buscan fallas en tiempos de crisis y de confrontaciones, pues las encuentran y él sabe que no se puede dar este lujo, y por ello debe dar el ejemplo de limpieza y de honestidad, no importando a quién tenga que llevarse entre los pies, en la política de acción no hay amigos ni cómplices ni socios, por ello, si enarbola la bandera de limpieza y honestidad que le brindó credibilidad y confianza de los mexicanos, pues la debe sostener, una falla y se jode toda su administración…