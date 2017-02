Austeridad, la otra salida

Señalaba Oliver Wendell Holmes, uno de los poetas estadounidenses más reconocido del siglo XIX, por cierto, médico de profesión: “Lo importante en este mundo no es dónde nos encontramos, sino en qué dirección vamos”.

Y la pregunta de muchos mexicanos que conocen su ubicación territorial, que asumieron grandes expectativas con la marcha ciudadana contra la política discriminatoria y de destrucción económica que está generado contra México el presidente de la Unión Americana Donald Trump, sufren desencanto, ya que dicho movimiento no definió, encauzó y configuró un rumbo de dirección encaminado a fomentar la integración nacionalista que se esperaba detonar, un contrapeso efímero pero de trascendencia emocional, ante tanto agravio y daño colateral que estamos padeciendo por el principal habitante de la Casa Blanca.

Una unidad tan apreciada en estos momentos de incertidumbre, donde la conjunción de esfuerzos, principios e ideológicas, son tan necesarias para conformar un núcleo poderoso que pueda absorber y repeler los embates que nos está debilitado, empequeñeciendo y empobreciendo, y que nuestra clase gobernante no está en condiciones de afrontar y muchos menos enfrentar con éxito.

Un movimiento de agrupación que fue menospreciado por gran parte de los mexicanos que todavía no padecen directamente sus efectos, aunque los resquicios en la economía ya se sobrellevan, y una comunidad minoritaria, combatiente, consciente de los hechos, que se resiste al menosprecio; que alza la voz y se hacen presente, pero que, a falta de un liderazgo definido y rumbo, fue penetrada por emisarios de los partidos políticos de oposición, que le apuestan al derrocamiento del gobierno en turno, y en especial al del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, sin apreciar que, con sus acciones usureras se suman a la política destructiva con que nos está encañonado Trump.

Intereses predominantes de grupo por encima del bienestar nacional, que echaron por la borda posiblemente una de las pocas oportunidades para convocar a una sociedad plural en torno de un real peligro que se cierne sobre el país.

Actitudes egoístas que secundan la falsa estructura donde se asienta el nacionalismo, aquel que calificara Albert Einstein como el sarampión de la humanidad y que refuerza en su construcción el escritor estadounidense Ambrose Bierce como el refugio de los canallas.

Un nacionalismo que transmite un discurso de odio, separatismo y discriminación, que incluye culpar a cualquier otro de las desgracias propias.

Un fervor mal concebido como lo describiera Mark Twain: “El patriotismo moderno, el único patriotismo verdadero es la lealtad a la nación todo el tiempo, y la lealtad al gobierno sólo cuando la merece”.

Acciones impropias que desecharon la enorme oportunidad de consolidar un flanco de unidad, de defensa y orgullo, que emitiera un mensaje de reconsideración como un pueblo unido, cuya fortaleza y cantidad hiciera reconsiderar los ataques y agravios.

Lo cierto es que, después de este episodio, y sin la capacidad de agruparnos para hacer una defensa masiva con la presencia de la ciudadanía, tan importante en su representación, ante la desacreditación que sufre nuestra clase política y gobernante, poco se podrá abonar para los interlocutores como el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso y el propio Enrique Peña Nieto que, independientemente de su militancia partidista y sus negativos de imagen, representan nos guste o no nos guste a todos los mexicanos, dentro de nuestro territorio y en territorio estadounidense.

Negociaciones que tendrán que afrontar con una administración tan beligerante y prepotente que encabeza Trump, con un nulo respaldo en la representatividad de sus connacionales, en una búsqueda por la dignificación de la raza y un trato equitativo comercial en la relación bilateral que hasta antes de su llegada nos unía.

Ante esta desventura, qué tan válida resulta la exposición de la escritora Bárbara Tuchman: “Los conflictos entre los humanos se dan siempre por causa de la soberbia”.

Una altanería que se debe enfrentar por partida doble, como la declarada, poderosa e irreconciliable que asume Trump, y la otra, incompresible que arropa una sociedad agraviada que responde al descontento interno más que a la defensa de su país.

Porque los malos momentos vienen por sí solos, pero es voluntaria la construcción de los buenos, y esa voluntad no se aprecia, detectando la siembra de caminos de intrigas, simpatías, odios, actitudes generosas y mezquindades. Un baúl lleno de intereses sin opción para las casualidades, y nuestro país no puede emprender una defensa nacional con un entramado de respaldo con eventualidades, ante un Donald Trump que hace gala de lo que Voltaire profetizara: “La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona”.

Posturas acentuadas que poco a poco cierran el camino del diálogo, abriendo inconmensurablemente la de las protestas, que es el entorno que está sembrando este personaje.

LA INEVITABLE AUSTERIDAD

Ante el fracaso de unidad que revitalizaría el contexto político, económico y social por el que atraviesa el país se debe mirar hacia adentro, en una recomposición que se enfoque a un principio de una reconciliación del pueblo con sus gobernantes.

Porque años de construcción, sacrificios y derramamiento de sangre emanaron de movimientos sociales que nos dieron patria, libertad, instituciones y democracia, para que, en un espacio de tiempo relativamente corto, transitando por un terreno fértil para la difusión de rumores con la inevitable penetración de las redes electrónicas una sociedad mal informada o fanática, en oposición al reconocimiento de la diversidad mexicana actual, contribuya al resquebrajamiento de un sistema que ha envejecido, que hay que reconstruir, pero que no hay que derrumbar sino remodelar.

Una reconstrucción que nos permita erradicar la injusticia, la impunidad, la corrupción y la incompetencia institucional.

Bajo este contexto de actuación, en una reconciliación que no se debe demorar, porque la herida puede seguir deteriorándose y profundizándose, la parte gobernante debe iniciar el proceso del reencuentro con su función social y de representación, con actuaciones transparentes, rendición de cuentas y una eficiencia inobjetable en su actuar, transportándose a través de una plataforma de austeridad que vaya desechando los privilegios y canonjías que el pueblo ya no soporta de la clase política y sus gobernantes.

Una austeridad que se arraigue en la modestia, que decline lo innecesario, que identifique a la élite política y gobernante con lo moderado, no por renuncia sino por convicción.

Que renuncie al lujo y al enriquecimiento personal que siempre se sustenta en los contribuyentes, que ya no toleran estas acciones.

Una austeridad gubernamental que siempre se anuncia, pero pocas veces se aplica.

Una reducción del gasto que debe abarcar a todas las dependencias, organismos y empresas estatales en los tres niveles y poderes del gobierno, porque sigue existiendo duplicidad de funciones, personal subutilizado, gastos superfluos e innecesarios y una inexistente rendición de cuentas de los que se hace y que resultados se obtiene de lo que hacen.

Una eficiencia que se pregona pero que no se alcanza porque las medidas de austeridad se anuncian para ser empáticos con la población, pero que su ineficiencia nos está orillando a un deterioro creciente y riesgoso de las variables macroeconómicas con significativos detonadores de déficit, deuda, crecimiento, empleo, inflación y devaluación.

Con estos actos de reconstrucción y revaloración de funciones, tan necesarios para generar el reencuentro con la sociedad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negaron a bajarse el salario, iniciando esta protesta el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Benito Nacif Hernández quien impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la reducción del 10 por ciento a su salario, decretada por el Ejecutivo federal.

Aunque el INE se ha sumado al plan de ahorro gubernamental con más de mil millones de pesos, que serán encausados a los consulados de México en Estados Unidos para defender a los mexicanos que sean perseguidos o deportados, los esfuerzos siguen siendo parcos y cicateros.

A este propósito reivindicador se han adicionado diversos gobiernos estatales con variables propuestas de ahorro entre ellos: Guerrero, Sinaloa y Jalisco, y una que otra dependencia federal, los adherentes sigue contándose con los dedos de las manos.

Queda claro que la austeridad republicana que desplegó en su tiempo Benito Juárez debe ser el prototipo de actuación de nuestros gobernantes, pero sin duda, la mejor optimización de los dineros públicos debe también enfocarse a la reducción del subsidio que se les proporciona a los partidos políticos.

Representaciones populares que poco han abonado a la democracia y sus actitudes mezquinas partidistas, su nula representación y su escasa rendición de cuentas, no justifican las asignaciones millonarias de que son objeto, cuando existen tantas prioridades que atender en el país para sectores muy vulnerables que todavía prevalecen.

En el cierre de febrero de este año fiscal, se verán las propuestas de austeridad que presenten a nivel gubernamental, y se podrá apreciar la verdadera reivindicación que se persigue ya que al país le urgen nuevas ideas que trasciendan el patriotismo mal entendido, porque como los escribió el literato inglés Samuel Johnson: “El patriotismo es el último refugio de un bribón”.