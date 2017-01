> Digamos que si en 2018 gana AMLO, en 2024, otro Moctezuma, no ‘El joven’, como se conoce a Xocoyotzin, sino el que le sigue, ‘El Chico’, podría ser emperador de México

Felipe Calderón acertó: El nuevo recluta de Andrés Manuel López Obrador es conspicuo representante de la mafia del poder.

Quiera o no, Esteban Moctezuma representa a la familia de Ricardo Salinas Pliego, propietaria de Televisión Azteca y con intereses diversos, como plataformas petroleras en el Golfo de Campeche, contratadas por Pemex a través de Benjamín Salinas.

Por cierto, la plataforma que “sirve” a Pemex (a razón de 113 mil dólares por día, aunque, hoy, las rentas han disminuido por la falta de trabajo) quedó fuera de servicio porque con las patas destruía los oleoductos, pero la empresa contratante encontró solución al problema para no perder el contrato, aunque el barco con que la sustituyó tampoco justifica el contrato.

En las hemerotecas está registrado el hundimiento de la plataforma Troll Solution en mayo de 2015, en el que perdieron la vida dos personas y 10 más resultaron lesionadas.

El reclutamiento de Moctezuma revela la contradicción entre el discurso de AMLO y su pragmatismo. Hoy, su relación estrecha es igual que la que mantuvo con Televisa cuando parecía que en su primera oportunidad ganaría la Presidencia. En la tercera se la pasó diciendo que Peña Nieto es creación de los televisos.

En aquellos tiempos se reunió, al menos en una ocasión, con “Los 4 Fantásticos de Televisa” en una casona de Valle de Bravo para establecer, con su presencia, el compromiso de no desmantelar la empresa que por entonces era, casi por entero, de los herederos de la familia Azcárraga. Hasta el proyecto documentado del entonces perredista para que el gobierno metiera mano a la televisora fue discutido ahí y hecho pedazos de manera simbólica.

Por aquellos tiempos, la “mafia del poder”, de la cual formaba parte Carlos Slim si nos atenemos a la leyenda urbana de su estrecha relación con Carlos Salinas, era uno de los acompañantes favoritos de López Obrador. Con él inició el apoderamiento del Centro Histórico de la Ciudad de México por parte de uno de los hombres más ricos del mundo.

¿DE QUÉ PUEDE SERVIR MOCTEZUMA A AMLO?

Pero la contratación de Moctezuma para dirigir a su equipo exhibe el indigenismo de AMLO. Esteban es descendiente, por las dos ramas familiares, del emperador Moctezuma, según el árbol genealógico que suele presumir. De hecho, un miembro de su pluripartidista familia dedicó su vida a arrancar de las manos de los suizos el penacho del emperador azteca que se embelesó de Hernán Cortés al grado de entregarle la Gran Tenochtitlan sin meter las manos.

Digamos que si en 2018 gana AMLO, en 2024, otro Moctezuma, no “El joven”, como se conoce a Xocoyotzin, sino el que le sigue, “El Chico”, podría ser emperador de México.

Parece broma, pero podría decirse que el plan de AMLO es devolver el poder al imperio azteca, la mafia del poder de 1519 destruida por la alianza con los invasores españoles del resto de reinos indígenas, en especial tlaxcaltecas y cholultecas, que estaban hasta la madre del emperador de Tenochtitlan.

¿Qué tanto servirá Moctezuma a la hasta ahora eficiente maquinaria del líder de Morena?

Moctezuma no se distingue, precisamente, por ser un gran coordinador de campañas políticas; de hecho, deja mucho que desear como político.

Si descartamos la supuesta traición de Ernesto Zedillo, en parte por su rencor a Carlos Salinas y en parte porque Bill Clinton le cobró con la alternancia el rescate multimillonario de su gobierno cuando “el error de diciembre”, es el responsable de que el PRI perdiera el poder detentado durante 70 años. Coordinó la campaña de Francisco Labastida Ochoa.

Para no ir más lejos, porque el espacio no da para más, fue quien, aconsejado por su equipo de marketing, asesoró, a su vez, a Labastida el maquillaje al exceso para participar en el debate en el que Vicente Fox le dijo “lavestida, “hombrecito”, etcétera, y fue quien lo urgió a grabar, en respuesta, un video difundido por la televisión en el que acusaba, de manera lastimera, ante el país que el panista lo hubiese llamado de esa manera.

Ni recordar, por pena ajena, la carcajada nacional, o la siguiente, cuando circuló el video promocional grabado por Juan Gabriel en el que meneando la cadera cantaba que “Ni AMLO ni Temo; Paco Presidente”.

AQUEL ‘DELFÍN’ MALOGRADO

Moctezuma fue el “delfín” de Zedillo, como en su momento lo fueron Luis Donaldo Colosio de Salinas y Juan Camilo Mouriño de Calderón.

Se enroló con Zedillo porque trabajaba con Labastida en el gobierno de Sinaloa cuando nuestro hoy cónsul en Puerto Rico, Orlando Arvizu, consiguió la delegación especial de la CNOP para el sonorense. Allá se hicieron amigos y, en correspondencia, “Pelo Chino” lo hizo amigo de Ernesto cuando Esteban regresó a México. Con el tiempo creció tanto en su ánimo que llegó a ser su Subsecretario en Educación. Quizás por las “dietas de la luna” (tres días a base de pura agua cada mes) que practicaba por entonces.

Como sea, Zedillo le confió la Secretaría de Gobernación. Duró menos que Mouriño; si bien si éste fue víctima de un desgraciado avionazo, Moctezuma lo fue del poco respeto que el propio Zedillo le tuvo por sus errores producto de su inexperiencia.

Esteban no tuvo empacho en relatar, en sendos artículos en El Universal, cómo fue que acudió a desayunar con el ex Presidente Salinas sin ser advertido de que, esa mañana, la PGR de Antonio Lozano Gracia aprehendería, con engaños, a Raúl Salinas.

Leámoslo: “Camino a Gobernación encendí la radio y por poco me infarto de la incredulidad al escuchar que en esos momentos estaban aprehendiendo a Raúl Salinas de Gortari”.

“Le solicité a Emilio, mi chofer, desviar el rumbo y conducirme a Los Pinos para hablar con el Presidente y solicitar, por segunda ocasión, aceptara mi renuncia a Gobernación. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me envía al desayuno sabiendo lo que sucedería minutos después?”.

No sólo eso. Según sus palabras, tampoco se consultó “al secretario de Gobernación la pertinencia de enviar al Ejército a Guadalupe Tepeyac, cuartel general zapatista, hasta que fue decisión tomada. Por ello presenté a Zedillo mi renuncia. Sin embargo, inmediatamente después de haber incursionado a territorio zapatista para aprehender a Marcos, y a sus principales mandos, el propio Zedillo me solicitó restablecer el diálogo y ordenó al General secretario que se inmovilizara el Ejército en las posiciones que ya había ocupado”.

Si le creemos, habría que aceptar que se la pasaba renunciando y que Zedillo le rogaba una y otra vez porque no podía vivir sin él. En realidad nunca dimitió; la historia de sus renuncias es mentira.

El día que Zedillo le dio las gracias, para no decir que lo corrió, fue con motivo de la reforma electoral, la llamada “Definitiva”, que permitió a Cuauhtémoc Cárdenas y al PRD adueñarse de la Ciudad de México. La noche anterior se habían levantado de la mesa de negociaciones Carlos Castillo Peraza y Porfirio Muñoz Ledo; sólo quedaban Santiago Oñate, del PRI, y Beto Anaya, del PT.

La mañana siguiente llegó a Los Pinos sin saber que había renunciado.

Esa tarde había invitado a los obispos católicos a comer a su casa; al llegar se disculpó con ellos por la tardanza. Les explicó que acababa de renunciar a la Secretaría de Gobernación y que se la habían aceptado. Es ocioso decir que a la hora del café ya no quedaban ni los sacristanes.

Pero tuvo otra oportunidad. Zedillo lo convirtió en Secretario de Desarrollo Social, la posición que, bien manejada, podría colocar a cualquiera en la antesala de la candidatura presidencial, pero renunció cuando el mal reencarnado, según él, en Roberto Madrazo decidió ser candidato. Con la dimisión en la mano anunció que se vestiría de caballero blanco para combatir al demonio. Ganó en aquella ocasión porque el sistema hizo todo lo posible para postular a Labastida; perdió unos meses después cuando Zedillo y Labastida reconocieron el triunfo del PAN.

Hoy está de regreso, como representante de la mafia del poder con AMLO, aunque, eso sí, dice que no militará en Morena.

Esta es su segunda oportunidad de hundir a un candidato presidencial. Los momios dicen que no fallará.