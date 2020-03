AMLO: La ideología contra la realidad

Sin viabilidad económica no habrá viabilidad política, y todo será un simple ejercicio de retórica hueca de corta temporalidad

ISAÍ VINICIO



Una de las frases más recurrentes en la política es cuando se dice que una cosa es hablar siendo candidato en campaña y otra cuando hablas y tomas decisiones siendo gobierno, y lo que marca la diferencia entre ambos ámbitos de la política es el pragmatismo con el que se debe actuar cuando tienes que tomar decisiones independientemente de tus afectos, de tus filias o tus fobias, privilegiando solamente el mal menor frente al escenario menos dañino.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue un candidato en permanente campaña, aun cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que le era relativamente fácil denostar la toma de decisiones de los gobiernos en turno, para construir su propio perfil de propuesta política alternativa. Su tenacidad política tarde o temprano le daría la posibilidad de llevar a cabo todo aquello que profería como parte de su ditirámbica visión de gobierno, de mundo y del ejercicio de la gobernanza.

Y lo más pragmático del ejercicio de poder, y que a su vez funciona como los únicos e importantes diques de contención del mismo es: si que quieres tener credibilidad en la calificación externa de tu gobierno, debes conseguir un equilibrio presupuestal de tus finanzas nacionales, que se resume en gastar no más allá de lo que tus ingresos te lo permiten o en su caso, de la capacidad de pago que puedas generar a futuro. Funciona como una tarjeta de crédito. Esta es una importante diferencia del ejercicio de gobierno en el siglo XXI, del que se ejercía en la década de los 70s para un país emergente.

De esta realidad presupuestal se deriva un importante axioma existencial y de viabilidad política del proyecto de la 4T: el corazón distributivo para aminorar la desigualdad como bandera de su legitimidad tendrá viabilidad en función de la capacidad presupuestal para financiar su funcionamiento, a partir de la generación de inversión que propicie el crecimiento. Sin viabilidad económica no habrá viabilidad política, y todo será un simple ejercicio de retorica hueca de corta temporalidad.

Es muy simple la cuestión, primero hay que atender las exigencias, vericuetos y nimiedades de la realidad estructural de un país para posteriormente hacer viable un proyecto ideológico suficientemente creíble, sensato y de largo plazo. Esta es la realidad con la que se topa el proyecto de la 4T, sino logra resolver este orden de prioridades y exigencias, quedará como un nuevo e infructuoso proyecto político, como se han dado muchos en la historia de nuestro país.

Pretender construir gobernanza política a partir de la confrontación de los supuestos extremos sociales es un absurdo, revivir una lucha de clases inexistente como requisito para enaltecer la responsabilidad de los ricos para con los pobres es inverosímil, o de limitar a través de la moral la natural pretensión de algunos por acaparar la riqueza, es una insensatez, sin embargo, aquí radica el corazón argumentativo de la 4T, y es un severo despropósito. Para ellos, primero es la ideología como proyecto y después ya veremos como se financia.

Es aquí donde topa la ideología contra la realidad. La primera quiere imponer condiciones de desempeño independientemente de si existen condiciones reales para su establecimiento, y en el gobierno la realidad es que cualquier propósito programático adquiere viabilidad cuando posee un soporte presupuestal.

En el segundo año del gobierno de AMLO han aparecido los primeros infortunios que matizan la realidad nacional e imponen agenda, atención y presupuesto sin preguntar anuencia.

La primera respuesta del gobierno de la 4T ha sido la negación, la segunda la resistencia y la tercera la posposición. Aun así, la realidad no cede y aumenta su amenaza.

¿Qué hará AMLO? ¿cederá su vigor ideológico, raíz de su proyecto político, para abrazar el necesario pragmatismo para privilegiar la estabilidad económica?

Los plazos se acortan, los vientos arrecian y la negrura de las nubes presagian tormenta en el horizonte. Pronto lo sabremos.