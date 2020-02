AMLO destapa a los posibles al gobierno de Oaxaca…

CURIOSO RESULTA QUE UN PRESIDENTE QUE SABE DE LOS TEMAS DE ‘PICAR EL ÁNIMO’ PARA QUE SE PONGAN A CHAMBEAR LOS POLÍTICOS, LO HACE CON SUTILEZA Y CUIDANDO FORMAS Y FONDOS.

Resulta que en la última visita del Presidente López Obrador al estado de Oaxaca, teniendo juntos a los senadores: Salomón Jara, Susana Harp y Raúl Bolaños les dijo solemnemente: “Pues de este grupo, con seguridad, saldrá el próximo candidato a la gubernatura de Oaxaca” y como con resorte en el trasero, de inmediato, todos se pusieron las pilas y a darle al mole que no mancha para obtener el visto bueno para ese preciado premio, así, la que más se puso a jalar ha sido la senadora Susana Harp, a la que muchos dicen tiene el apoyo de su poderoso tío y por tanto, el visto bueno del Presidente, ya que el beisbol junta el agua con el aceite… y la política, pues es un juego de mucha resistencia y de mucho dinero, digan lo que digan, pues una cosa es tener el tiempo como lo tuvo el Presidente de muchos años de militancia y necedad visitando las comunidades y otra es que los tiempos se cierran y obligan a los “suspirantes” a ir de un lado al otro, y para ello, requieren dinero, mucho dinero, y algunos lo tienen, sin duda, doña Susana, cuenta con riquezas y simpatizantes que le invertirán dinero a la campaña, Salomón Jara, pues dicen tiene suficiente y ha tenido más tiempo y Raúl Bolaños, pues a pesar de que se sostiene puede ser el delfín del gobernador, pues anda con la bolsa seca y no saca ni para pagar sus deudas, así que están abiertas la apuestas.

Claro que hay otros, no se puede olvidar al hijo de Heladio Ramírez López, un joven que no solamente promete sino que, ahí está, cazando con paciencia… y bueno, no faltan los que se vuelan…

Oaxaca se ha convertido en un lugar de mucha importancia, sin duda la misma historia lo demuestra y su impacto en la vida nacional lo confirma.

Hoy es además de la cintura de la patria el sitio donde se inicia el despegue del sur sureste del país, ahí se genera en el Istmo de Tehuantepec, el canal seco que tendrá seria competencia en el comercio internacional con Panamá y su desarrollo es punto clave para el desarrollo del país y de la zona más productiva a futuro de México; el ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos es una realidad y el corredor de inversiones en la región es el punto vital para el desarrollo, el que llegue a gobernar Oaxaca sabe que tiene que tener una visión de largo alcance y sobre todo tendrá que sostener la política y la ideología que sostiene López Obrador que será, al paso del tiempo, una especie de “Tata”, como el general Cárdenas, que con una simple sonrisa, una declaración o un gesto obligará a que se sigan sus instrucciones en el futuro. No se requiere de la reelección, cuando se goza del enorme poder popular del que goza el presidente y se sostiene a futuro pues será una hecho esa fuerza al terminar su sexenio y esto le permitirá consolidar lo que él denomina la 4T, con un cambio de sistema, no lo olviden., no un cambio de gobierno.

No hay duda de que el Presidente sabe contestar de inmediato y desviar atenciones y lo hace por medio de declaraciones que calan y muchas veces duelen, ese manejo que realizó en la respuesta a declaraciones de Liébano Sáenz, ex secretario particular de Ernesto Zedillo, donde habla del “ROBAPROA” donde se salvan a bancos y banqueros y se endeuda a nivel mundial al pueblo de México, SIN DUDA, HA SIDO UN tapa bocas para los ex presidentes, un mensaje sutil de que no se olvidan los agravios en contra del pueblo mexicano.

Y bueno, es claro que en esos tiempos Liévano no podía ser un crítico de lo que hacía su jefe, Ernesto Zedillo, ni creo que tuviera la paciencia Zedillo de escuchar o tomar en cuenta lo que su Secretario Particular le pudiera decir, no era su consejero, era su empleado y sin duda, un hombre sabio que no lastimaba a su jefe y trataba de serle de utilidad como en verdad lo fue y es. Claro que hay muchos agraviados de esa época y pues cobran sus cuentas y enojos volcando sus venganzas en contra de Liébano Sáenz, y esto es vital aclararlo, porque Zedillo sigue teniendo una enorme importancia en el manejo de los ferrocarriles en el país porque es el representante de los poderosos ferrocarriles norteamericanos y tienen mucho interés en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y pues como que a veces los presidentes mandan mensajes a uno para que lo entienda el otro, juego de bandas, como en el billar…

Vemos que Oaxaca es de vital importancia hoy y mañana, es el punto de despegue del futuro nacional, es la base y sostén de la economía que a futuro podrá ser el pilar para el desarrollo de todo el país. Por algo, desde hace muchos años, los gringos deseaban a esa cintura de la patria para romper a México y quedarse con la mejor parte y la visión de Juárez y de Porfirio Díaz evitaron que el país se dividiera entre el México del Sur y el México del Norte, como lo hicieran en el caso de Panamá. Si por alguna razón los gringos y sus esbirros frenan inversiones de otros países a esa región, con los cuentos de la tramitología que frena cualquiera inversión y rompe con las ilusiones o los posibles desarrollos de empresas y realidades para la región.

Por esto y más, pues la posible elección “adelantada” para Oaxaca, destapada por el mero mero, pues toma vital importancia, sobre todo cuando Alejandro Murat, un político de visión y largo alcance, ha mostrado al presidente lo que es jugar limpio y con la visión para servir a Oaxaca no a un grupo político. Unificando esfuerzos para el desarrollo y sin importar los costos políticos ni las ambiciones de muchos, puso, en primer lugar, los destinos de Oaxaca en mano de un hombre que como AMLO ha demostrado conocimiento y cariño a esta región, y la prueba son sus muchas visitas y su incondicional apoyo en obras, proyectos y promesas, así que el que “llegue o la que llegue”, tendrá que ser no solamente ducha en los programas sino visionaria en el futuro y presente de Oaxaca, como el trampolín del desarrollo nacional…